  • सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार मुंबई, पुणे, नागपुरात नाही तर या शहरात! एकीची संपत्ती तर 281 कोटींहूनही अधिक

सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार मुंबई, पुणे, नागपुरात नाही तर 'या' शहरात! एकीची संपत्ती तर 281 कोटींहूनही अधिक

Municipal Corporation Election Richest Candidates: सर्वात श्रीमंत उमेदवार हे मुंबईत असतील असा तुमचा समज असेल तर तुम्ही चुकत आहात. पुणे, नागपूर किंवा नाशिकसारख्या शहराचाही सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार असलेल्या शहरांच्या यादीत नाहीत. मग नेमकं कोणतं शहर आहे ज्याने श्रीमंत उमेदवारांमध्ये मुंबईलाही मागे टाकलंय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Jan 10, 2026, 10:04 AM IST
सर्वात श्रीमंत उमेदवारांचं शहर कोणतं?

सर्वात श्रीमंत उमेदवार हे मुंबई, नागपूर आणि पुण्यातील नाहीत तर वेगळ्याच शहरात आहेत असं सांगितल्यास ते शहर नेमकं कोणतं असा प्रश्न तुम्हालाही पडेल. या प्रश्नाचं उत्तर आपण जाणून घेणार आहोत आणि 281 कोटींहून अधिकची संपत्ती असलेली महिला उमेदवार कोण ते ही पाहणार आहोत.

उमेदवारांची आर्थिक संपत्ती उघड

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांसाठी उमेदवारांची प्रतिज्ञापत्रे जाहीर झाली असून यामुळे उमेदवारांची आर्थिक संपत्ती उघड झाली आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेतील उमेदवारांपैकी कोणीतरी सर्वात श्रीमंत उमेदवार असेल असं वाटणं सहाजिक आहे. 

मुंबई, पुणे, नागपूर नाही तर...

अगदी मुंबईतील नाही तर उपराजधानी नागपूर, संस्कृतिक राजधानी पुण्यातील उमेदवार फार श्रीमंत असतील असं वाटणं सहाजिक आहे. मात्र तसं चित्र सध्या दिसत नाहीये. मुंबई, पुणे, नागपुरपेक्षाही एका वेगळ्याच शहरात सर्वात श्रीमंत उमेदवार आहेत.   

इथले उमेदवार सर्वात श्रीमंत

खरं तर मुंबईतील उमेदवारांच्या मालमत्तांचे आकडे हे सर्वसामान्यांना चक्रावून टाकणारे आहेत. पण संपत्तीची आकडेवारी पाहता मुंबईतील उमेदवारांपेक्षा ठाण्यातील उमेदवार श्रीमंत असल्याचे दिसून येते.  

शिंदेंचा बालेकिल्ला आघाडीवर

गेल्या नऊ वर्षांत उमेदवारांची सक्षम आर्थिक प्रगती झाली असून त्यातही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा बालेकिल्ला असलेलं ठाणे जिल्ह्यातील उमेदवार आघाडीवर असल्याचे दिसत आहेत.  

निवडणुकीत 227 प्रभागांसाठी 1700 उमेदवार

मुंबई महापालिकेची निवडणूक येत्या 15 जानेवारी रोजी होणार आहे. या निवडणुकीत 227 प्रभागांसाठी 1700 उमेदवार निवडणूकीच्या रिंगणात आहेत. या उमेदवारांची प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केली आहेत.  

आकडे सर्वसामान्यांना चक्रावून टाकणारे

या प्रतिज्ञापत्रातून उमेदवारांच्या आर्थिक स्थितीचा मतदारांना अंदाज येणार आहे. या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेले स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचे आकडे सर्वसामान्य मतदारांना चक्रावून टाकणारे आहेत.   

सर्वसामान्यांना फटका पण माजी नगरसेवक फायद्यात

गेल्या नऊ वर्षांत करोना व टाळेबंदीमुळे सर्वसामान्यांच्या नोकरी व व्यवसायावर परिणाम झालेला असताना, सर्वसामान्यांचे आर्थिक नुकसान झालेले असताना मुंबई आणि ठाणे महापालिकेतील माजी नगरसेवकांच्या उत्पन्नात मात्र कोट्यवधींची वाढ झालेली दिसते आहे.  

मुंबईतील सर्वात श्रीमंत उमेदवार महिलाच

मुंबई महापालिका निवडणूकीसाठी उमेदवार असलेल्या शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या मीनल तुर्डे या सर्वात श्रीमंत उमेदवार असून त्यांच्याकडे 55 कोटींची मालमत्ता आहे. तर त्या खालोखाल समाधान सरवणकर यांचा क्रमांक असून त्यांच्याकडे 46 कोटींची मालमत्ता आहे.  

381 कोटींची मालमत्ता असलेली उमेदवार

त्याचबरोबर शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या उमेदवार माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांच्याकडेही 46 कोटींची मालमत्ता आहे. मात्र ठाण्यातील उमेदवारांमध्ये परिषा सरनाईक यांच्याकडे तब्बल 381 कोटींची मालमत्ता आहे. 15 कोटींच्या पुढे मालमत्ता असलेले सुमारे नऊ उमेदवार ठाणे महापालिकेत आहेत. तर मुंबईत 15 कोटींच्या पुढे मालमत्ता असलेले पाच उमेदवार आहेत.

ठाण्यातील श्रीमंत उमेदवार कोण?

राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या पत्नी परिषा सरनाईक (381.88 कोटी रुपये) यांच्यानंतर ठाण्यातील सर्वात श्रीमंत उमेदवारांच्या यादीत दुसऱ्या स्थानी आहेत, हनुमंत जगदाळे. त्यांची एकूण संपत्ती 63.44 कोटी रुपये इतकी आहे. तसेच योगेश जाणकर (59.71 कोटी रुपये), कृष्णा पाटील (51.20 कोटी रुपये) यांचाही श्रीमंत उमेदवारांमध्ये नंबर लागतो.

ठाण्यातील श्रीमंत उमेदवारांमध्ये यांचाही समावेश

याचबरोबर उषा भोईर (29.53 कोटी रुपये), मनोज शिंदे (29.18 कोटी रुपये), अमित सरैया (26.22 कोटी रुपये),  प्रकाश शिंदे (21.53 कोटी रुपये) या उमेदवारांचाही ठाण्यातील श्रीमंत उमेदवारांमध्ये समावेश होतो.  (सर्व फोटो फ्रीपिक आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

