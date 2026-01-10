सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार मुंबई, पुणे, नागपुरात नाही तर 'या' शहरात! एकीची संपत्ती तर 281 कोटींहूनही अधिक
Municipal Corporation Election Richest Candidates: सर्वात श्रीमंत उमेदवार हे मुंबईत असतील असा तुमचा समज असेल तर तुम्ही चुकत आहात. पुणे, नागपूर किंवा नाशिकसारख्या शहराचाही सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार असलेल्या शहरांच्या यादीत नाहीत. मग नेमकं कोणतं शहर आहे ज्याने श्रीमंत उमेदवारांमध्ये मुंबईलाही मागे टाकलंय पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Jan 10, 2026, 10:04 AM IST
त्याचबरोबर शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या उमेदवार माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांच्याकडेही 46 कोटींची मालमत्ता आहे. मात्र ठाण्यातील उमेदवारांमध्ये परिषा सरनाईक यांच्याकडे तब्बल 381 कोटींची मालमत्ता आहे. 15 कोटींच्या पुढे मालमत्ता असलेले सुमारे नऊ उमेदवार ठाणे महापालिकेत आहेत. तर मुंबईत 15 कोटींच्या पुढे मालमत्ता असलेले पाच उमेदवार आहेत.
राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या पत्नी परिषा सरनाईक (381.88 कोटी रुपये) यांच्यानंतर ठाण्यातील सर्वात श्रीमंत उमेदवारांच्या यादीत दुसऱ्या स्थानी आहेत, हनुमंत जगदाळे. त्यांची एकूण संपत्ती 63.44 कोटी रुपये इतकी आहे. तसेच योगेश जाणकर (59.71 कोटी रुपये), कृष्णा पाटील (51.20 कोटी रुपये) यांचाही श्रीमंत उमेदवारांमध्ये नंबर लागतो.
