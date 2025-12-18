English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ना मुलाकडे, ना मंत्र्याकडे शिंदेंनी 'या' व्यक्तीकडे सोपवलं सर्वात कठीण काम; कारणही तसं खास

Municipal Corporation Election in Maharashtra 2025: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आपल्या बालेकिल्ल्यात भक्कम फिल्डींग लावली असून बुधवारी रात्री झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत त्यांनी काही प्रमुख व्यक्तींकडे वेगवेगळ्या महापालिकेंच्या निवडणुकीची जबाबदारी सोपवली. हे नेते कोण आणि कोणाकडे कोणती जबाबदारी आहे ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Dec 18, 2025, 09:54 AM IST
शिंदेंचा मास्टर प्लॅन! सर्वात कठीण पेपर 'या' व्यक्तीला, सोपवलं डेंजर टास्क

shindethaneelection

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आपला बालेकिल्ला म्हणजेच ठाणे आणि ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकांमधील वर्चस्व कायम राखण्यासाठी विशेष नियोजन करत कामाच्या जबाबदाऱ्या वाटून दिल्या आहेत. खास बाब म्हणजे यामध्ये त्यांनी सर्वात कठीण जबाबदारी खासदार असलेल्या पुत्रावर किंवा जवळच्या नेत्यावर न सोपवता अन्यच एका व्यक्ती समोर सर्वात कठीण पेपर ठेवलाय. ही व्यक्ती कोण आणि ती जबाबदारी काय ते पाहूया...

खास व्यक्तीकडे सोपवली जबाबदारी

shindethaneelection

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा घेतलेल्या बैठकीत ठाणे आणि नवी मुंबईची जबाबदारी एका खास व्यक्तीकडे सोपवण्यात आली आहे.  

रात्री उशिरा बैठक

shindethaneelection

ठाणे महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाणे महानगरपालिकेच्या सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा मेळावा ठाण्यातील टिपटॉप हॉल येथे आयोजित करण्यात आला होता. पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शिवसैनिकांची प्रचंड गर्दी जमली होती. 

मिरा-भाईंदरचा भार या व्यक्तीकडे

shindethaneelection

त्याचबरोबर कल्याण-डोंबिवलीची धुरा खासदार श्रीकांत शिंदेंकडे, तर मिरा-भाईंदरचा भार प्रताप सरनाईक यांच्याकडे देण्यात आला आहे.  

पदाधिकारी मार्गदर्शन मेळावा

shindethaneelection

ठाण्यात मंगळवारी सायंकाळी शिंदेसेनेचा पदाधिकारी मार्गदर्शन मेळावा झाला. त्यानंतर शिंदे यांच्या उपस्थितीत ही जबाबदारी निश्चितीसंदर्भातील बैठक पार पडली.   

सर्व महापालिकांबाबत सविस्तर चर्चा

shindethaneelection

या बैठकीमध्ये ठाणे जिल्हा आणि परिसरातील सर्व महापालिकांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. ठाणे महापालिकेची जबाबदारी खासदार म्हस्के यांच्याकडे सोपवण्यात आली.   

कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगरसाठी...

shindethaneelection

कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर महापालिकांसाठी खासदार शिंदे आणि  गोपाळ लांडगे हे समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत. मिरा-भाईंदर महापालिकेची जबाबदारी परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्याकडे देण्यात आली.

वसई-विरार महापालिकेसाठी...

shindethaneelection

नवी मुंबई महापालिकेची धुराही खासदार म्हस्के वाहतील वसई-विरार महापालिकेसाठी रवींद्र फाटक भाजप समन्वय साधतील, असे जाहीर करण्यात आले.   

कोणकोण होतं उपस्थित

shindethaneelection

या बैठकीला प्रताप सरनाईक, खासदार नरेश म्हस्के, रवींद्र फाटक, गोपाळ लांडगे, हेमंत पवार, विजय चौघुले यांच्यासह शिंदेसेनेचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

कठीण पेपर

shindethaneelection

नवी मुंबईतील भाजपचे नेते गणेश नाईक यांच्याशी समन्वय साधण्याचे काम म्हस्के करतील. मागील काही काळापासून सातत्याने शिंदे आणि नाईक यांच्यामध्ये जाहीर खटके उडत असल्याचं दिसून आल्याने म्हस्केंना शिंदेंनी सर्वात कठीण पेपर सोडवायला दिल्याची चर्चा आहे.  

...म्हणून मस्केंची निवड

shindethaneelection

म्हस्के हे स्थानिक नेतृत्व असून पहिल्यांदाच खासदार झाले आहेत. त्यांना शहराची चांगली जाण असून यापूर्वीही गणेश नाईकांसोबत खटके उडाले तेव्हा अनेकदा पहिल्यांदा समन्वयाची बोलणी करण्यासाठी मस्केच पुढे आल्याचं दिसून आल्याने ते आता दिलेली जबाबदारीही समर्थपणे पार पाडतील असा विश्वास व्यक्त केला जातोय. (सर्व फोटो फेसबुकवरुन साभार)

