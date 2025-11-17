English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बायकोला जिवंत गाढलं, नंतर तिच्या कबरेवर बसून करायचा पार्टी; 4 एपिसोडची ही सीरिज पाहताना उडेल थरकाप

"डान्सिंग ऑन द ग्रेव्ह" ही एक सत्य घटनेवर आधारित डॉक्युमेंट्री सीरिज आहे, ज्यामध्ये शकीरा खलीली हत्याकांडाचे तपशीलवार वर्णन केलं आहे. शकिराची हत्या 1990 च्या दशकात झाली होती. तिच्या अचानक बेपत्ता होण्याच्या बातमीने संपूर्ण देशाला धक्का बसला होता.  

Shivraj Yadav | Nov 17, 2025, 09:05 PM IST
2023 Must Watch Horrify Murder Mystery: "डान्सिंग ऑन द ग्रेव्ह" ही एक हादरवणारी क्राइम डॉक्युमेंट्री सीरिज आहे. या सीरिजमधून 1990 च्या दशकात बंगळुरूमधील एका श्रीमंत कुटुंबातील मुलगी शकीरा खलीलीच्या गूढ हत्येचा उलगडा करण्यात आला आहे. या सीरिजमध्ये बातम्या, मुलाखती आणि नाट्य रुपांतर सीन्स आहेत.   

पॅट्रिक ग्रॅहम दिग्दर्शित, ही मालिका एका श्रीमंत महिलेचे जीवन प्रेम आणि विश्वासघातात कसे अडकते आणि पोलिस तपास वर्षानुवर्षे कसा चालतो याची कथा सांगते. ही मालिका कुटुंबाच्या भावना, आरोपीचे दावे आणि न्यायालयीन निकाल बारकाईने दाखवते, ज्यामुळे प्रेक्षक विचारात पडतात. क्राइम सीरिज आवडणाऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय आहे.   

म्हैसूर राजघराण्याची नात शकीरा खलीली ही एका श्रीमंत मुस्लिम कुटुंबातून आली होती. सुरुवातीला तिचे लग्न एका इराणी व्यावसायिकाशी झाले होते, परंतु घटस्फोटानंतर ती एका गूढ धर्मगुरू, स्वामी श्रद्धानंद, ज्यांचे मूळ नाव मुरली मनोहर मिश्रा होते, त्यांनी भेटली. हे नाते समाजाच्या विरुद्ध होते, परंतु शकीरा खलीलीने तिचा वारसा सोडून त्याच्याशी लग्न केले.  

1991 मध्ये, ती अचानक गायब झाली. यानंतर तिची मुलगी, सबाने तिच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार केली.  

तीन वर्षांनंतर, पोलिसांना त्यांच्या अंगणात एक पेटी सापडली ज्यामध्ये तिचा कुजलेला मृतदेह होता. आरोपीने दावा केला की शकिराने आत्महत्या केली होती, परंतु न्यायालयाने हा खून मानला आणि त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. हा खटला बंगळुरूमधील सर्वात खळबळजनक गुन्ह्यांपैकी एक होता, जिथे प्रेम, पैसा आणि विश्वासघात हे सर्व एकत्र होतं.   

ही मालिका 21 एप्रिल 2023 रोजी अॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित झाली. मुख्य कलाकारांमध्ये अनुप उपाध्याय (श्रद्धानंदची भूमिका), दानिश पांडोर, मधुसूदन नाईक, भव्य शर्मा, शफाक नाज, मोहिनी केवलरामणी आणि प्रिया अरोरा यांचा समावेश आहे. ते नाट्य रुपांतर दृश्यांमध्ये दिसतात, तर खऱ्या मुलाखतींमध्ये शकेराचे कुटुंब, पोलिस अधिकारी, वकील आणि आरोपी मुरली मनोहर मिश्रा यांचा समावेश आहे.  

यामागील खरी कहाणी म्हणजे शकीरा खलीलीची हत्या, जी 1991  मध्ये बंगळुरूमधील रिचमंड रोडवर घडली. ती एक श्रीमंत वारसा असलेली महिला होती जिने तिचे पारंपारिक जीवन सोडून एका बनावट स्वामीशी लग्न केले. आरोपी मुरलीने तिला चाकूने भोसकून मारले, तिला एका पेटीत बंद केले आणि त्यांच्या घराच्या अंगणात पुरले.   

तीन वर्षं पोलिसांनी कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत, परंतु तिच्या मुलीच्या तक्रारीनंतर तपास सुरू करण्यात आला. आरोपी तिथे पार्ट्या आयोजित करत असल्याने पोलिसांनी याला "डान्स ऑन द ग्रेव्ह" असं नाव दिलं. न्यायालयाने 1998 मध्ये त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.   

या मालिकेचे एकूण चार भाग आहेत, प्रत्येक भाग अंदाजे 45 ते 50 मिनिटांचा आहे. पहिल्या भागात पार्श्वभूमी, दुसऱ्या भागात तपास, तिसऱ्या भागात न्यायालयीन खटला आणि चौथ्या भागात आरोपीचा दृष्टिकोन आहे. IMDb वर याचे रेटिंग 7.2 आहे. तुम्ही Amazon Prime Video वर ही मालिका हिंदीमध्ये पाहू शकता.  

