बायकोला जिवंत गाढलं, नंतर तिच्या कबरेवर बसून करायचा पार्टी; 4 एपिसोडची ही सीरिज पाहताना उडेल थरकाप
"डान्सिंग ऑन द ग्रेव्ह" ही एक सत्य घटनेवर आधारित डॉक्युमेंट्री सीरिज आहे, ज्यामध्ये शकीरा खलीली हत्याकांडाचे तपशीलवार वर्णन केलं आहे. शकिराची हत्या 1990 च्या दशकात झाली होती. तिच्या अचानक बेपत्ता होण्याच्या बातमीने संपूर्ण देशाला धक्का बसला होता.
Shivraj Yadav | Nov 17, 2025, 09:05 PM IST
पॅट्रिक ग्रॅहम दिग्दर्शित, ही मालिका एका श्रीमंत महिलेचे जीवन प्रेम आणि विश्वासघातात कसे अडकते आणि पोलिस तपास वर्षानुवर्षे कसा चालतो याची कथा सांगते. ही मालिका कुटुंबाच्या भावना, आरोपीचे दावे आणि न्यायालयीन निकाल बारकाईने दाखवते, ज्यामुळे प्रेक्षक विचारात पडतात. क्राइम सीरिज आवडणाऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय आहे.
म्हैसूर राजघराण्याची नात शकीरा खलीली ही एका श्रीमंत मुस्लिम कुटुंबातून आली होती. सुरुवातीला तिचे लग्न एका इराणी व्यावसायिकाशी झाले होते, परंतु घटस्फोटानंतर ती एका गूढ धर्मगुरू, स्वामी श्रद्धानंद, ज्यांचे मूळ नाव मुरली मनोहर मिश्रा होते, त्यांनी भेटली. हे नाते समाजाच्या विरुद्ध होते, परंतु शकीरा खलीलीने तिचा वारसा सोडून त्याच्याशी लग्न केले.
तीन वर्षांनंतर, पोलिसांना त्यांच्या अंगणात एक पेटी सापडली ज्यामध्ये तिचा कुजलेला मृतदेह होता. आरोपीने दावा केला की शकिराने आत्महत्या केली होती, परंतु न्यायालयाने हा खून मानला आणि त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. हा खटला बंगळुरूमधील सर्वात खळबळजनक गुन्ह्यांपैकी एक होता, जिथे प्रेम, पैसा आणि विश्वासघात हे सर्व एकत्र होतं.
ही मालिका 21 एप्रिल 2023 रोजी अॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित झाली. मुख्य कलाकारांमध्ये अनुप उपाध्याय (श्रद्धानंदची भूमिका), दानिश पांडोर, मधुसूदन नाईक, भव्य शर्मा, शफाक नाज, मोहिनी केवलरामणी आणि प्रिया अरोरा यांचा समावेश आहे. ते नाट्य रुपांतर दृश्यांमध्ये दिसतात, तर खऱ्या मुलाखतींमध्ये शकेराचे कुटुंब, पोलिस अधिकारी, वकील आणि आरोपी मुरली मनोहर मिश्रा यांचा समावेश आहे.
