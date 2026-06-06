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संगीतकाराने उभारले 1,90,55,02,00,000 रुपयांपेक्षा जास्तचं साम्राज्य! 2024 पासून कमाई झाली दुप्पट

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 06, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:46 PM IST

Net Worth Crossed 2 Billion Dollar: ही जगातील सर्वात श्रीमंत संगीतकारांच्या यादीत सामील झाली आहे. फोर्ब्सच्या अहवालानुसार, या गायिकेची एकूण संपत्ती 2 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली आहे. 

 

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Taylor Swift

जागतिक पॉप संगीत क्षेत्रातील सर्वात प्रभावशाली कलाकारांपैकी एक असलेल्या टेलर स्विफ्टने आणखी एक मोठा टप्पा गाठला आहे. फोर्ब्सच्या ताज्या अंदाजानुसार, तिची एकूण संपत्ती 2 अब्ज डॉलरच्या पुढे गेली असून ती जगातील सर्वात श्रीमंत महिला संगीतकारांपैकी एक बनली आहे. टेलर स्विफ्टच्या संपत्तीत झालेली ही झपाट्याने वाढ केवळ तिच्या लोकप्रियतेमुळे नाही, तर तिच्या व्यावसायिक दूरदृष्टीचाही त्यात मोठा वाटा आहे. विशेषतः जागतिक स्तरावर गाजलेल्या तिच्या कॉन्सर्ट टूर आणि स्वतःच्या संगीतावरील मालकी हक्क परत मिळवण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांमुळे तिच्या उत्पन्नात मोठी भर पडली.

 

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'एरास टूर' ठरला गेमचेंजर

2023 ते 2024 दरम्यान झालेला ‘एरास टूर’ हा टेलरच्या कारकिर्दीतील सर्वात यशस्वी टप्प्यांपैकी एक मानला जातो. मनोरंजन क्षेत्रातील अहवालांनुसार, या टूरमधून तब्बल 2.2 अब्ज डॉलरहून अधिक महसूल निर्माण झाला. जागतिक स्तरावर विक्रमी तिकीटविक्री, प्रचंड प्रेक्षक प्रतिसाद आणि वाढलेली ब्रँड व्हॅल्यू यामुळे तिच्या संपत्तीत मोठी भर पडली.

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जुन्या गाण्यांवरील हक्क पुन्हा मिळवण्याचा फायदा

टेलर स्विफ्टच्या आर्थिक यशामागे आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे तिच्या जुन्या अल्बम्सचे पुनःरेकॉर्डिंग. मूळ मास्टर रेकॉर्डिंगवरील मालकी हक्काच्या वादानंतर तिने 2020 पासून आपल्या जुन्या गाण्यांच्या नव्या आवृत्त्या बाजारात आणण्यास सुरुवात केली.

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आर्थिक फायदा

या रणनीतीमुळे तिच्या संगीताच्या उत्पन्नावर पुन्हा नियंत्रण मिळाले. अल्बम विक्री, डिजिटल स्ट्रीमिंग आणि रॉयल्टी यांमधून मिळणारा महसूल थेट तिच्याकडे येऊ लागला, ज्याचा मोठा आर्थिक फायदा झाला.

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नव्या अल्बम्सनाही मोठा प्रतिसाद

टेलरच्या अलीकडील संगीत प्रकल्पांनाही चाहत्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. तिचे नवीन अल्बम आणि पुनःरेकॉर्ड केलेल्या गाण्यांचे संग्रह जागतिक चार्टमध्ये अव्वल स्थानांवर राहिले. स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवरील सातत्यपूर्ण लोकप्रियतेमुळे तिच्या उत्पन्नाचे स्रोत आणखी मजबूत झाले.

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दोन वर्षांत संपत्ती दुप्पट

अधिकृतपणे 2024 मध्ये अब्जाधीशांच्या यादीत स्थान मिळवल्यानंतर टेलर स्विफ्टची आर्थिक प्रगती अधिक वेगाने झाली. मार्च 2026 पर्यंत तिची एकूण संपत्ती जवळपास दुप्पट वाढून 2 अब्ज डॉलरच्या पुढे पोहोचल्याचा अंदाज आहे.

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श्रीमंत महिला संगीतकार

यामुळे ती इतिहासातील सर्वात श्रीमंत महिला संगीतकारांपैकी एक ठरली असली, तरी जागतिक संगीत उद्योगातील सर्वात श्रीमंत कलाकाराचा मान अद्याप रॅपर आणि उद्योजक Jay-Z यांच्याकडे असल्याचे मानले जाते. त्यांच्या संपत्तीचा अंदाज सुमारे 2.8 अब्ज डॉलर इतका आहे.

 

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संगीत क्षेत्रातील यश

टेलर स्विफ्टचे उदाहरण हे केवळ संगीत क्षेत्रातील यशाचे नाही, तर ब्रँड व्यवस्थापन, बौद्धिक संपदा हक्क आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन यांच्या प्रभावी संगमाचेही प्रतीक मानले जात आहे.

 

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