धर्माने मुस्लिम, मनाने शिवभक्त; 45 किलो वजन घटवून 7 वर्षांत बॉलिवूडमध्ये मिळवली खास ओळख, 'तिला' ओळखलं का?

बॉलिवूडची सुंदर आणि गोड अभिनेत्री, जी धर्माने मुस्लिम आहे पण मनाने 'महादेव' यांची मोठी भक्त आहे, ती अनेकदा शिव मंदिरांना भेट देताना दिसते. यामुळे तिला अनेकदा ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो, मात्र ती प्रत्येकवेळी ट्रोल्सना ठामपणे उत्तर देते. पाहूयात कोण आहे ही अभिनेत्री. 

Intern | Aug 12, 2025, 12:17 PM IST
पतौदी कुटुंबातील लाडकी तसेच अभिनेता सैफ अली खान आणि अमृता सिंग यांची मुलगी सारा अली खान आज 12 ऑगस्टला आपला 30 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. अवघ्या 7 वर्षांत तिने इंडस्ट्रीत आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

'केदारनाथ'मधून दमदार सुरुवात

साराने 2018 मध्ये दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतसोबत केदारनाथ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर 'सिम्बा', 'अतरंगी रे', 'जरा हटके जरा बचके', 'गॅसलाइट', 'स्काय फोर्स' आणि अलीकडच्या 'मेट्रो... इन दिनो' सारख्या चित्रपटांत तिने अभिनय कौशल्याची छाप पाडली.

साधेपणाची वेगळी ओळख

साराच्या साधेपणाच्या गोष्टी देखील प्रसिद्ध आहेत. दिग्दर्शक रोहित शेट्टीने एकदा सांगितले की ती स्वतः 'सिम्बा'साठी त्याच्या ऑफिसमध्ये आली आणि नम्रपणे म्हणाली, 'सर, कृपया मला काम द्या.' रोहितला वाटले होते की पतौदी घराण्याची राजकुमारी बॉडीगार्डसह येईल, पण ती एकटीच आली.

महादेवाची निष्ठावान भक्त

धर्माने मुस्लिम असूनही, सारा अली खान महादेवाची खूप मोठी भक्त आहे. ती अनेकदा मंदिरांमध्ये दर्शन घेताना दिसते. सोशल मीडियावर तिच्या मुस्लिम असल्याने तिला ट्रोल करण्यात आले. मात्र, यावर तिने स्पष्टपणे सांगितले- 'मी जशी आहे तशीच राहायला आवडते.'  

शिक्षणातही आघाडीवर

साराने कोलंबिया विद्यापीठातून इतिहास आणि राज्यशास्त्रात पदवी मिळवली आहे. तिने शिक्षण, साधेपणा आणि अभिनय या तिन्ही गोष्टींमध्ये संतुलन राखले आहे.

बदललेले व्यक्तिमत्त्व

बॉलिवूडमध्ये येण्यापूर्वी साराचे वजन 91 किलो होते. अभिनय क्षेत्रात येण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तिने 45 किलो वजन कमी केले. याचे श्रेय ती गायिका नेहा कक्करला देते, कारण नेहाच्या गाण्यांनी तिला प्रेरणा दिली.

सारा म्हणाली, 'मी बऱ्याच काळापासून नेहाची गाणी ऐकत आहे. तिच्या गाण्यांनी मला वजन कमी करण्यात खूप मदत केली आहे. मी तिची काही हिट गाणी रिपीट मोडमध्ये ऐकत ट्रेडमिलवर धावायचे.' अशा प्रकारे मला वजन कमी करण्यात खूप मदत झाली.

चाहत्यांचे प्रेम

तिच्या वाढदिवसानिमित्त सोशल मीडियावर चाहते तिला शुभेच्छा देत असून तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. कमी वेळात तिने चाहत्यांच्या मनात विशेष स्थान मिळवले आहे.  

