धर्माने मुस्लिम, मनाने शिवभक्त; 45 किलो वजन घटवून 7 वर्षांत बॉलिवूडमध्ये मिळवली खास ओळख, 'तिला' ओळखलं का?
बॉलिवूडची सुंदर आणि गोड अभिनेत्री, जी धर्माने मुस्लिम आहे पण मनाने 'महादेव' यांची मोठी भक्त आहे, ती अनेकदा शिव मंदिरांना भेट देताना दिसते. यामुळे तिला अनेकदा ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो, मात्र ती प्रत्येकवेळी ट्रोल्सना ठामपणे उत्तर देते. पाहूयात कोण आहे ही अभिनेत्री.
Intern | Aug 12, 2025, 12:17 PM IST
'केदारनाथ'मधून दमदार सुरुवात
साधेपणाची वेगळी ओळख
महादेवाची निष्ठावान भक्त
शिक्षणातही आघाडीवर
बदललेले व्यक्तिमत्त्व
