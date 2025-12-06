गुन्हेगारीच्या जाळ्यात अडकलेले हे 7 दक्षिण भारतीय थ्रिलर्स चित्रपट पाहताना श्वास रोखून धराल
दक्षिणात्य सिनेसृष्टी सध्या सुवर्णकाळ अनुभवत आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्याची पटकथा, आणि अभिनय. हे चित्रपट प्रेक्षकांना शेवटप्रर्यंत खुर्चीत खिळवून ठेवतात. या रविवारी जर तुमच्याकडे मोकळा वेळ असेल आणि त्या वेळेचा पूर्ण आनंद घेण्यासाठी या आकर्षक क्राइम थ्रिलर्स नक्कीच पहा.
रेखाचित्रम
'रेखाचित्रम' हा एक क्राइम थ्रिलर चित्रपट आहे ज्यामध्ये प्रेक्षकांना 40 दशकांपूर्वी केलेल्या एका हत्येची कथा सांगितली जाते. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर भरघोस कमाई करून 2025 सालचा पहिला मल्याळम ब्लॉकबस्टर चित्रपट ठरला. या चित्रपटात एका मध्यमवयीन व्यक्तीला लाईव्ह व्हिडिओमध्ये कबूल करताना दाखवले आहे की त्याने काही लोकांसह 1985 मध्ये एका मुलीचा मृतदेह पुरला होता.
पुरुष प्रेथम
पुरुष प्रेथम ही एक सस्पेंन्स क्राइम थ्रिलर आहे ज्यामध्ये पोलिसांना एका अज्ञात कुजलेला मृतदेह सापडतो. पोलिसांना कल्पाना नसते की हा मृतदेह एढा रहस्यमयी असू शकतो. नंतर अचानक मृताचा नातेवाईक असल्याचा दावा करणारा एक माणूस येतो आणि मृतदेह परत करण्याची मागणी करतो. समस्या अशी असते की त्याआधी मृतदेह गायब होऊन जातो. या घटनेनंतर ही ह्रदयाचे ठोके चुकवणारी कथा सुरु होते.
किष्किंदा कांडम
किष्किंदा कांडम हा एक गूढ थ्रिलर चित्रपट आहे जो एका नायकाची वैयक्तिक दुःखांशी झुंजत असलेल्या कथेवर आधारित आहे. कर्करोगाने पत्नी गमावल्यानंतर, तो आता त्याच्या हरवलेल्या मुलाचा शोध घेताना दाखवला आहे आणि त्याचबरोबर नवीन लग्न करण्याचा प्रयत्नही करतो. त्याच्या वडिलांची नोंदणीकृत बंदूक गायब झाल्यावर त्याची कहाणी एक वळण घेते.
थलावन
