Marathi News
गुन्हेगारीच्या जाळ्यात अडकलेले हे 7 दक्षिण भारतीय थ्रिलर्स चित्रपट पाहताना श्वास रोखून धराल

दक्षिणात्य सिनेसृष्टी सध्या सुवर्णकाळ अनुभवत आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्याची पटकथा, आणि अभिनय. हे चित्रपट प्रेक्षकांना शेवटप्रर्यंत खुर्चीत खिळवून ठेवतात. या रविवारी जर तुमच्याकडे मोकळा वेळ असेल आणि त्या वेळेचा पूर्ण आनंद घेण्यासाठी या आकर्षक क्राइम थ्रिलर्स नक्कीच पहा.   

Dec 06, 2025, 03:49 PM IST
जर तुम्हाला रोमॅंटिक आणि मेलोड्रामा असलेले चित्रपट पाहून कंटाळा आला असेल तर हे थरार निर्माण करणारे चित्रपट एकदा पहायलाच हेवेत. हे चित्रपट तुम्हाला  क्राइम थ्रिलरचा चाहता बनवतील.  

रेखाचित्रम

'रेखाचित्रम' हा एक क्राइम थ्रिलर चित्रपट आहे ज्यामध्ये प्रेक्षकांना 40 दशकांपूर्वी केलेल्या एका हत्येची कथा सांगितली जाते. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर भरघोस कमाई करून 2025 सालचा पहिला मल्याळम ब्लॉकबस्टर चित्रपट ठरला.  या चित्रपटात एका मध्यमवयीन व्यक्तीला लाईव्ह व्हिडिओमध्ये कबूल करताना दाखवले आहे की त्याने काही लोकांसह 1985 मध्ये एका मुलीचा मृतदेह पुरला होता. 

यानंतर, गोळीबाराचा आवाज येतो, आणि व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे कळते. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आणि घटना उघड झाल्यानंतर, पोलिस कारवाई करतात, हत्या केलेल्या मुलीचा मृतदेह सापडतो पण तेव्हा खरी सस्पेन्स कहाणी सुरु होते  

पुरुष प्रेथम

पुरुष प्रेथम ही एक सस्पेंन्स क्राइम थ्रिलर आहे ज्यामध्ये पोलिसांना एका अज्ञात कुजलेला मृतदेह सापडतो. पोलिसांना कल्पाना नसते की हा मृतदेह एढा रहस्यमयी असू  शकतो. नंतर अचानक मृताचा नातेवाईक असल्याचा दावा करणारा एक माणूस येतो आणि मृतदेह परत करण्याची मागणी करतो. समस्या अशी असते की त्याआधी मृतदेह गायब होऊन जातो. या घटनेनंतर ही ह्रदयाचे ठोके चुकवणारी कथा सुरु होते.

किष्किंदा कांडम

किष्किंदा कांडम हा एक गूढ थ्रिलर चित्रपट आहे जो एका नायकाची वैयक्तिक दुःखांशी झुंजत असलेल्या कथेवर आधारित आहे. कर्करोगाने पत्नी गमावल्यानंतर, तो आता त्याच्या हरवलेल्या मुलाचा शोध घेताना दाखवला आहे आणि त्याचबरोबर नवीन लग्न करण्याचा प्रयत्नही करतो. त्याच्या वडिलांची नोंदणीकृत बंदूक गायब झाल्यावर त्याची कहाणी एक वळण घेते. 

बंदूक गायब होण्याची कडी कलात्मक रित्या त्याच्या मुलाच्या गायब होण्याशी जुळते. पण क्लायमॅक्सपर्यंत नेमका खलनायक कोण आणि त्यामागं रहस्य काय हे समजणं कठीण जातं. हा चित्रपट भावनिकदृष्ट्या प्रभावी अनुभव देतो.  

थलावन

'थलावन' ही दोन पोलिस अधिकाऱ्यांची कथा आहे जे अहंकाराच्या लढाईत अडकतात. त्यांच्यातील शत्रुत्व नाट्यमय वळण घेते जेव्हा त्यांच्यापैकी एकावर खुनाचा आरोप होतो आणि दुसरा सत्य उघड करण्याचा प्रयत्न करतो. या खून आणि अहंकाराची लढाई खूप वेगळ्याच निष्कर्षावर येऊन थांबते ज्याची कोणला कल्पनाही नसते. 

अँवेशिपिन कांडेथम

'अँवेशिपिन कांडेथम' हा चित्रपट 80  किंवा 90  च्या दशकाच्या सुरुवातीला घडणारा एक गुन्हे अन्वेषण थ्रिलर आहे. हा चित्रपट एका प्रामाणिक पोलिस अधिकाऱ्याची कहाणी सांगतो जो गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी कोणत्याही आव्हानांना सामोरे जातो. हा चित्रपट केवळ तपासावर लक्ष केंद्रित करतो, पोलिस अधिकाऱ्याचे वैयक्तिक जीवन पूर्णपणे वगळतो.

