भारतातील सर्वात जुनी आणि सर्वात मोठी गोल्ड लोन कंपनी कोणती, आज या कंपनीची किंमत 98700 रुपये

सध्या सोन्याचे भाव कधी वाढत आहेत तर कधी कमी होत आहेत, पण बाजारामध्ये सोन्याला जास्त महत्व दिले जात आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का भारतामध्ये सर्वात जुनी आणि मोठी गोल्ड लोन कंपनी कोणती आहे? आता त्या कंपनीचा मालक हा भारतामध्ये सर्वात मोठ्या कंपन्यामधील एक आहे. यासंदर्भात सविस्तर माहिती वाचा. 

Shubhangi Mere | May 03, 2026, 06:01 PM IST
गोल्ड लोनची सुरुवात

भारतामधील एका लहान गावामध्ये एका व्यापाऱ्याने गोल्ड लोनची सुरुवात केली होती. आज त्याने देशामध्ये त्याचे साम्राज्य उभे केले आहे आणि त्याची कहाणी देखील प्रेरणादायी आहे. यासंदर्भात आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

निनान मथाई मुथूट यांनी बी पेरले होते

1887 मध्ये केरळच्या कोझेनचेरी एक छोट्या गावामध्ये निनान मथाई मुथूट यांनी बी पेरले होते. यावेळी त्यांनी सुरुवातीला एक लहान व्यवसाय धान्य आणि लाकडाचा व्यवसाय सुरु केला होता. जो नंतर मोठ्या गोल्ड लोन कंपनीमध्ये विकसित झाला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया  

1920 मध्ये कंपनीवर आर्थिक संकट

1920 मध्ये त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते, त्यामुळे मग यावेळी त्याच्या आर्थिक संकट देखील आल्यामुळे त्याचा परिणाम कुटुंबावर झाला. यावेळी त्यांना त्याच्या 15 वर्षाच्या मुलाला शाळा सोडावी लागली आणि दुकान चालवण्यासाठी मैलोन् मैल चालावे लागले होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

1950 चा दशक

यावेळी जेव्हा त्यांच्यावर आर्थिक संकट आले होते त्यावेळी त्यांच्या कुटुंबाने चिटफंड सुरु केला होता. त्यानंतर अनेक वर्ष प्रयत्न केल्यानंतर1939 मध्ये या व्यवसायाला स्वरुप आले आणि त्यानंतर 1950 च्या दशकामध्ये सोन्याच्या दागिण्यांवर कर्ज द्यायला सुरुवात केली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

मुथूट फायनान्सच्या लोगो

त्यावेळी ही एक भारतीय बाजारामध्ये एक क्रांतीकारक बदल ठरले आहेत. मुथूट फायनान्सच्या लोगोबद्दल सांगायचे झाले तर या कंपनीच्या लोगोमध्ये दोन हत्ती आहेत, तो तिच्या पूर्वीच्या लाकूड व्यापाराची आठवण करून देतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

कंपनीच्या लोगोमागचं कारण

या लोगोबद्दल माहिती सांगायची झाल्यास ओंडके वाहून नेण्यासाठी हत्तींचा वापर होत आहे. हा लोगो आजही जगभरामध्ये ऐतिहासिक वारशाचे आणि सामर्थ्याचे प्रतीक म्हणून या कंपनीची ओळख आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

परदेशामध्ये कंपनीचा विस्तार

या कंपनीचा परदेशामध्ये देखील विस्तार केला आहे हा विस्तार तिसऱ्या पिढीने केला आहे. तिसऱ्या पिढीतील एम. जी. जॉर्ज मुथूट यांनी 1993 मध्ये सूत्रे हाती घेतली आहेत. या कंपनीच्या शाखा या 7300 हून अधिक शाखा आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

मुथूट कुटुंबाची एकूण निव्वळ संपत्ती

मुथूट फायनान्सच्या शाखा या युके आणि श्रीलंकेमध्ये देखील आहेत, मुथूट कुटुंबाची एकूण निव्वळ संपत्ती अंदाजे 98,700 कोटी रुपये आहे. तर या कंपनीचे भांडवल हे 137000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया  

