Marathi News
रहस्यमय हिंदू मंदिर, जिथे राजघराण्यातील व्यक्तीने पूजा करताच व्हायचा मृत्यू; काय आहे रहस्य?

नेपाळ सरकारने सोशल मीडियावर बंदी जाहीर केल्यानंतर विरोधात हजारो लोक Gen Z तरुण सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरले आहेत. या प्रकरणामुळे नेपाळ शहर चर्चेत आलं आहे. या देशातील रहस्यमय हिंदू मंदिराबद्दल जाणून तुम्ही अवाक् व्हाल. 

Neha Choudhary | Sep 08, 2025, 09:11 PM IST
नेपाळमधील रहस्यमय हिंदू मंदिर

Hindu temple in Nepal

नेपाळमध्ये एक हिंदू मंदिर आहे, जिथे राजघराण्यांतील लोकांना प्रवेश बंदी आहे. कारण असं म्हणतात जर राजघराण्यातील लोकांनी या मंदिरात जाऊन दर्शन घेतल्यास त्यांचा मृत्यू होतो. 

नेपाळमधील रहस्यमय हिंदू मंदिर

Hindu temple in Nepal

नेपाळमधील हे हिंदू मंदिर आहे बुदानिलकंठा, जिथे विष्णूची मूर्ती 11 नागांवर विराजमान आहे. या प्राचीन मंदिराबद्दलचे रहस्य आजही गूढ आहे. 

नेपाळमधील रहस्यमय हिंदू मंदिर

Hindu temple in Nepal

या हिंदू मंदिरात आजही दरवर्षी हजारो भारतीय लोक दर्शनासाठी जातात. हे मंदिर अत्यंत रहस्यमय असून इथे फक्त सामान्य नागरिकांनाच प्रवेश आहे. राजघराण्यातील लोक या मंदिरात जात नाहीत.   

नेपाळमधील रहस्यमय हिंदू मंदिर

Hindu temple in Nepal

बुदानिलकंठा हे मंदिर नेपाळची राजधानी काठमांडूपासून 8 किलोमीटर अंतरावरील शिवपुरी डोंगराच्या कुशीत वसलेले आहेत. विष्णूचे हे मंदिर सौंदर्य आणि त्याच्या रहस्यामुळे जगभरात प्रसिद्ध आहे. पुराणात असं सांगितलं जातं की, हे मंदिर राजघराण्यातील लोकांसाठी शापित आहे.   

नेपाळमधील रहस्यमय हिंदू मंदिर

Hindu temple in Nepal

मान्यतेनुसार राजघरण्यातील लोकांनी या मंदिरात जाऊन दर्शन घेतल्यास त्याचा मृत्यू होतो. कारण राजघराण्याला तसा शाप देण्यात आला आहे. त्यामुळे इथे राजघराण्यातील लोक जात नाहीत. 

नेपाळमधील रहस्यमय हिंदू मंदिर

Hindu temple in Nepal

पण हो, राजघराण्यातील लोकांना या मंदिरात पूजा करण्यासाठी एक व्यवस्था करण्यात आली आहे. या मंदिरात विष्णू देवाची एक दुसरी मूर्ती स्थापन करण्यात आली आहे. ज्याची पूजा राजघराण्यातील लोक करतात. 

नेपाळमधील रहस्यमय हिंदू मंदिर

Hindu temple in Nepal

तर या मंदिरातील मूळ विष्णूची मूर्ती एका पाण्याच्या कुंडात 11 नागांच्या फण्यावर शेषशय्येवर विराजमान असल्याच पाहिला मिळतं.   

नेपाळमधील रहस्यमय हिंदू मंदिर

Hindu temple in Nepal

काळ्या रंगाची ही मूर्ती नागांच्या वेटोळ्यांमध्ये स्थिर आहेत. तसंच या मूर्तीच्या डोक्यावर नागांचे फणे छत्र म्हणून पाहिला मिळतात. या मंदिराबद्दल एक कथा इथले स्थानिक लोक सांगतात, एक शेतकरी या ठिकाणी काम करत होता. त्याला ही मूर्ती सापडली. 13 मीटर लांबीची ही मूर्ती एका तलावात सापडली. 

नेपाळमधील रहस्यमय हिंदू मंदिर

Hindu temple in Nepal

या मंदिरात भगवान विष्णूंसोबत भगवान शंकराची मूर्तीही पाहिला मिळते. पौराणिक कथेनुसार, समुद्र मंथनाच्या वेळी जेव्हा विष निघाले, तेव्हा भगवान शंकरांनी या सृष्टीला वाचवण्यासाठी ते विष प्राशन केलं हे सांगितलं जातं. यानंतर भगवान शंकराच्या गळ्यात जळजळ व्हायला लागली. तेव्हा त्यांनी ही जळजळ शांत करण्यासाठी डोंगरावर त्रिशूळ मारून पाणी ते प्राशन केलं. त्यानंतर त्यांची गळ्यातील जळजळ शांत झाली. 

नेपाळमधील रहस्यमय हिंदू मंदिर

Hindu temple in Nepal

महादेवाच्या त्रिशूळाच्या प्रहारातून निघालेल्या पाण्याचे एका सरोवरात रूपांतर झाल्याच पौराणिक कथेत सांगण्यात आले. याच सरोवराला कलियुगात गोसाईकुंड म्हणून ओळखले जाते. बुदानिलकंठा मंदिरात असलेल्या तलावातील पाण्याचे मूळ स्त्रोत हे कुंड असून या मंदिरात दरवर्षी ऑगस्टमध्ये शिव महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. असे म्हटले जाते की या काळात या तलावाच्या खाली भगवान शंकराची प्रतिमा पाहिला मिळते.   

