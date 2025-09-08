रहस्यमय हिंदू मंदिर, जिथे राजघराण्यातील व्यक्तीने पूजा करताच व्हायचा मृत्यू; काय आहे रहस्य?
नेपाळ सरकारने सोशल मीडियावर बंदी जाहीर केल्यानंतर विरोधात हजारो लोक Gen Z तरुण सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरले आहेत. या प्रकरणामुळे नेपाळ शहर चर्चेत आलं आहे. या देशातील रहस्यमय हिंदू मंदिराबद्दल जाणून तुम्ही अवाक् व्हाल.
Neha Choudhary | Sep 08, 2025, 09:11 PM IST
या मंदिरात भगवान विष्णूंसोबत भगवान शंकराची मूर्तीही पाहिला मिळते. पौराणिक कथेनुसार, समुद्र मंथनाच्या वेळी जेव्हा विष निघाले, तेव्हा भगवान शंकरांनी या सृष्टीला वाचवण्यासाठी ते विष प्राशन केलं हे सांगितलं जातं. यानंतर भगवान शंकराच्या गळ्यात जळजळ व्हायला लागली. तेव्हा त्यांनी ही जळजळ शांत करण्यासाठी डोंगरावर त्रिशूळ मारून पाणी ते प्राशन केलं. त्यानंतर त्यांची गळ्यातील जळजळ शांत झाली.
