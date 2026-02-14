मंदिराखाली कऱ्हा नदीचा भूमिगत प्रवाह आणि रचना मशिदीप्रमाणे! पुण्यातील रहस्यमयी शिवमंदिर
Bhuleshwar Temple Pune : महाराष्ट्रात एक रहस्यमयी शिव मंदिर आहे. या मंदिराखाली कऱ्हा नदीचा भूमिगत प्रवाह आहे. या मंदिराची रचना मशिदीप्रमाणे आहे. पुण्याच्या पुरंदर येथील भुलेश्वर शिव मंदिर हे विलक्षण वास्तुकलेसाठीही प्रसिद्ध आहे. मशिदीप्रमाणे दिसणारे हे मंदिर अत्यंत प्राचीन हिंदू मंदिर आहे. औरंगजेबने येथे आक्रमण करुन अनेक मूर्त्यांची तोडफोड केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत मुस्लिम कामगारांनी या शिल्पांची पुनर्बांधणी केली. जाणून घेऊया या मंदिरा विषयी.