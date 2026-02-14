English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • मंदिराखाली कऱ्हा नदीचा भूमिगत प्रवाह आणि रचना मशिदीप्रमाणे! पुण्यातील रहस्यमयी शिवमंदिर

मंदिराखाली कऱ्हा नदीचा भूमिगत प्रवाह आणि रचना मशिदीप्रमाणे! पुण्यातील रहस्यमयी शिवमंदिर

पुण्यातील रहस्यमयी शिवमंदिर. 

Vanita Kamble | Feb 14, 2026, 10:16 PM IST
Bhuleshwar Temple Pune : महाराष्ट्रात एक रहस्यमयी शिव मंदिर आहे. या मंदिराखाली कऱ्हा नदीचा भूमिगत प्रवाह आहे. या मंदिराची रचना मशिदीप्रमाणे आहे.  पुण्याच्या पुरंदर येथील भुलेश्वर शिव मंदिर हे  विलक्षण वास्तुकलेसाठीही प्रसिद्ध आहे. मशिदीप्रमाणे दिसणारे हे मंदिर अत्यंत प्राचीन हिंदू मंदिर आहे.  औरंगजेबने येथे आक्रमण करुन अनेक मूर्त्यांची तोडफोड केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत मुस्लिम कामगारांनी या शिल्पांची पुनर्बांधणी केली. जाणून घेऊया या मंदिरा विषयी.

 

  महाराष्ट्रात एक असे रहस्यमयी मंदिर आहे जे मशिदीप्रमाणे दिसते. या मंदिराच्या खालून कऱ्हा नदीचा भूमिगत प्रवाह वाहतो. जाणून घेऊया पुण्यातील या मंदिराविषयी. 

गोलाकार घुमट आणि मिनार यामुळे हे मंदिर एखाद्या मशिदी प्रमाणे दिसते.  या मंदिरावर मुघल स्थापत्य शैलीची छाप दिसते. हे मंदिर म्हणजे मूळचा मंगलगड नावाचा किल्ला होता.

 पुणे शहरापासून 54 किमी अंतरावर हे शिवमंदिर आहे.  या शिवमंदिरास भुलेश्वर-महादेव किंवा यवतेश्वर असेही म्हणतात. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक या मंदिरात दर्शनासाठी येतात. 

मंदिराच्या गर्भगृहात पाच शिवलिंगे आहेत.  ही सर्व  शिवलिंगे  एका खंदकात लपविली आहेत.  फक्त प्रकाशातच ही शिवलिंग पहायला मिळते. वर्षातून दोन वेळा महादेवाच्या पिंडीवर सूर्य किरणांचा अभिषेक करण्यात येतो.

तेराव्या शतकात देवगिरीकर यादवांच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्रात अनेक हेमाडपंती मंदिरे बांधली गेली यावेळेसच हे मंदिर बांधल्याचे सांगितले जाते. भुलेश्वर शिव मंदिर हे  विलक्षण वास्तुकलेसाठीही प्रसिद्ध आहे.   

मंदिरात स्त्रीच्या वेशभूषेत गणपतीची मूर्ती आहे. हा गणपती गणेश्वरी, लंबोदरी किंवा गणेशयानी नावाने ओळखला जातो.   

  मंदिराची रचना पारंपारिक आहे. मंदिराबाहेर अवके मूर्त्या कोरण्यात आल्या आहेत. स्त्रीच्या वेशभूषेत गणपतीची मूर्ती हे विशेष आकर्षण आहे.     

हे मंदिर एका टेकडीवर वसलेले आहे आणि ते 8 व्या शतकात बांधले गेले आहे. स्थानिक हिंदू मान्यतेनुसार हे मंदिर पांडवांनी बांधले होते . या मंदिराखाली करऱ्हा नदीचा भूमीगत प्रवाह आहे. 

