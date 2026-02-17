कोल्हापूरच्या ज्योतिबा डोंगरावरील रहस्यमयी मंदिर; इंजिनिअरिंगचा अद्भूत नमुना पाहून शॉक व्हाल
कोल्हापूरच्या ज्योतिबा डोंगरावरील रहस्यमयी मंदिर.
Vanita Kamble | Feb 17, 2026, 11:39 PM IST
Kolhapur Jyotiba Temple History : कोल्हापूरमधील श्री ज्योतिबा मंदिर हे एक पवित्र जागृत देवस्थान आहे. श्री ज्योतिबा हा 'दख्खनचा राजा' म्हणून ओळखला जाते. ज्योतिबा मंदिर समुद्रसपाटीपासून 3100 फूट उंचीवर आहे. हे मंदिर हेमाडपंथी शैलीचे आहे. चैत्र पौर्णिमेला येथे मोठी यात्रा असते. याच ज्योतिबाच्या डोंगरावर एक रहस्यमयी मंदिर आहे.
1/9
2/9
3/9
तोरण भैरव - केदारनाथांचे सेनापती
4/9
बाहेरून साधारण, आतून अद्भूत
5/9
द्रविड आणि चालुक्य शैलीचा संगम
6/9
पेललेला भार आणि भव्य खांब
7/9
संवर्धनाची गरज असलेला वारसा
8/9