Marathi News
Photos: 100 फूट उंच झाडं, रहस्यमय जीव, असंख्य गुहा... 650 फूट खोल खोदकामात समोर आली 'वेगळंच जग'!

Mysterious World Found 650 Feet Below: शास्त्रज्ञांना 650 फूट खोल जमिनीखाली लपलेले एक मोठे जंगल सापडले, जे हिरवळ आणि रहस्यमय गोष्टींनी भरलेले होते. याचे फोटो बघून तुम्ही थक्क व्हाल.   

Tejashree Gaikwad | Dec 04, 2025, 12:00 PM IST
जगभरातील वैज्ञानिकांना आश्चर्यचकित करणारी एक विलक्षण शोधमोहीम चीनच्या गुआंग्शी प्रांतात पार पडली आहे. या मोहिमेत संशोधकांच्या टीमला जमिनीच्या तब्बल 630-650 फूट खोल एक प्रचंड सिंकहोल आढळले, ज्याच्या तळाशी एक गूढ, प्राचीन आणि अगदी अछूता जंगल दडलेले असल्याचे समोर आले आहे. पृथ्वीच्या पोटात दडलेली ही ‘दुसरी दुनिया’ नुसती रोमांचकच नाही तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अत्यंत दुर्मिळ मानली जाते.

शतकांपासून अछूता राहिलेले भूमिगत जंगल

सिंकहोलच्या तळाशी पोहोचल्यावर संशोधकांना सर्वप्रथम तिथे असलेली अत्यंत दाट आणि नैसर्गिक हिरवाईने भरलेली वनस्पती दिसली. अंदाजे तीन फुटबॉल मैदानाइतके विशाल हे जंगल मानवी हस्तक्षेपापासून दूर राहिल्यामुळे आजही आपल्या मूळ रूपात अबाधित आहे.

येथील पर्यावरण इतके शुद्ध आणि नैसर्गिक आहे की जमिनीखाली असूनही झाडे, कीटक आणि विविध जीवसृष्टी सहजपणे विकसित झालेले दिसतात.

100 फूट उंच झाडांची संपन्न वनरचना

या विचित्र जगाचे सर्वात आश्चर्यकारक वैशिष्ट्य म्हणजे येथे उगवलेली तगडी, उंच आणि वयोवृद्ध झाडे, ज्यांची उंची 100 फूटांहूनही अधिक आहे. हे झाडे इतके प्राचीन दिसतात की त्यांची वाढ कदाचित शेकडो वर्षांपासून चालू आहे.

भूमिगत असूनही सूर्याची किरणे सिंकहोलच्या वरच्या मोठ्या उघड्या भागातून तळापर्यंत पोहोचतात, ज्यामुळे या जंगलाला नैसर्गिक प्रकाश आणि पुरेशी हवा मिळून ते वाढते आहे.

अज्ञात आणि अनोख्या प्रजातींचा संभाव्य खजिना

वैज्ञानिकांचे म्हणणे आहे की या जंगलात अद्याप पृथ्वीवर नोंदी नसलेल्या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजाती आढळू शकतात. काही कीटक, सरपटणारे प्राणी, पक्षी किंवा लहान जीवजंतु हे पूर्णपणे नवीन प्रजाती असण्याची भीती किंवा उत्सुकता वैज्ञानिकांमध्ये दिसत आहे. जरी सध्या कोणताही ‘रहस्यमय जीव’ प्रत्यक्षात सापडलेला नाही, तरीही या परिसंस्थेतील गोष्टी जगासमोर आल्यावर अनेक नवीन वैज्ञानिक शोध लागू शकतात.

तीन प्रचंड गुहांचे प्रवेशद्वार – रहस्य आणखी गहिरे

या सिंकहोलमध्ये तीन मोठ्या गुहांचे नैसर्गिक प्रवेशद्वार आढळले आहेत. या गुहा किती खोल जातात, त्यात काय दडलेले आहे, याबाबत अद्याप संशोधन सुरू आहे. या गुहा कदाचित हजारो वर्षांपासून अस्तित्वात असाव्यात आणि त्यात जैव-विविधतेचा आणखी मोठा खजिना दडलेला असू शकतो.

मानवासोबत कधीही संपर्क न आलेली नैसर्गिक दुनिया

या सिंकहोलचा परिसर पर्वतरांगांनी वेढलेला आहे आणि अतिशय कमी लोकसंख्येमुळे तो पूर्णतः नैसर्गिक स्थितीत राहिला आहे. मानवांनी कधीही या भागाला स्पर्श केला नसल्यामुळे येथील पर्यावरण, हवामान, जमीन आणि जीवसृष्टी अशा स्वरूपात विकसित झाली आहे, जे पृथ्वीच्या इतर भागात आढळत नाही. यामुळे हे ठिकाण पृथ्वीवरील सर्वात शुद्ध आणि अछूते नैसर्गिक परिसंस्थांपैकी एक मानले जाते.

