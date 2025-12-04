Photos: 100 फूट उंच झाडं, रहस्यमय जीव, असंख्य गुहा... 650 फूट खोल खोदकामात समोर आली 'वेगळंच जग'!
Mysterious World Found 650 Feet Below: शास्त्रज्ञांना 650 फूट खोल जमिनीखाली लपलेले एक मोठे जंगल सापडले, जे हिरवळ आणि रहस्यमय गोष्टींनी भरलेले होते. याचे फोटो बघून तुम्ही थक्क व्हाल.
Tejashree Gaikwad | Dec 04, 2025, 12:00 PM IST
जगभरातील वैज्ञानिकांना आश्चर्यचकित करणारी एक विलक्षण शोधमोहीम चीनच्या गुआंग्शी प्रांतात पार पडली आहे. या मोहिमेत संशोधकांच्या टीमला जमिनीच्या तब्बल 630-650 फूट खोल एक प्रचंड सिंकहोल आढळले, ज्याच्या तळाशी एक गूढ, प्राचीन आणि अगदी अछूता जंगल दडलेले असल्याचे समोर आले आहे. पृथ्वीच्या पोटात दडलेली ही ‘दुसरी दुनिया’ नुसती रोमांचकच नाही तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अत्यंत दुर्मिळ मानली जाते.
शतकांपासून अछूता राहिलेले भूमिगत जंगल
100 फूट उंच झाडांची संपन्न वनरचना
अज्ञात आणि अनोख्या प्रजातींचा संभाव्य खजिना
वैज्ञानिकांचे म्हणणे आहे की या जंगलात अद्याप पृथ्वीवर नोंदी नसलेल्या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजाती आढळू शकतात. काही कीटक, सरपटणारे प्राणी, पक्षी किंवा लहान जीवजंतु हे पूर्णपणे नवीन प्रजाती असण्याची भीती किंवा उत्सुकता वैज्ञानिकांमध्ये दिसत आहे. जरी सध्या कोणताही ‘रहस्यमय जीव’ प्रत्यक्षात सापडलेला नाही, तरीही या परिसंस्थेतील गोष्टी जगासमोर आल्यावर अनेक नवीन वैज्ञानिक शोध लागू शकतात.
तीन प्रचंड गुहांचे प्रवेशद्वार – रहस्य आणखी गहिरे
