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भारतीय स्टार ज्युडोपटूवर NADA ची कारवाई; कोण आहे तुलिका मान?

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 24, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:25 PM IST

ग्लासगो येथे होणाऱ्या 2026 च्या राष्ट्रकुल खेळांपूर्वी भारताला मोठा धक्का बसला आहे. बर्मिंगहॅम येथे 2022 च्या राष्ट्रकुल खेळांमध्ये रौप्य पदक जिंकणारी स्टार ज्युडोपटू तुलिका मान हिला राष्ट्रीय उत्तेजक विरोधी संस्थेने (NADA) तात्पुरते निलंबित केले आहे. 

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तुलिका मानला आगामी राष्ट्रकुल खेळांसाठीच्या भारतीय संघातूनही वगळण्यात आले आहे. तुलिकाने 2022 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत +78 किलो वजनी गटात रौप्य पदक जिंकले होते आणि यावेळीही भारतासाठी पदक जिंकण्याची ती एक प्रबळ दावेदार मानली जात होती. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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मात्र, तिच्यावरील निलंबनामुळे ती आता या स्पर्धेत सहभागी होऊ शकणार नाही. तुलिका मानवर गेल्या 12 महिन्यांत तीन वेळा तिच्या ठिकाणाबद्दल वेळेवर माहिती न दिल्याचा आरोप आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Who is Tulika Maan3/7

जागतिक राष्ट्रीय उत्तेजक विरोधी संस्थेच्या (NADA) नियमांनुसार, 12 महिन्यांत तीन वेळा ठिकाणाबद्दल माहिती न देणे हे उत्तेजक नियमांचे उल्लंघन मानले जाते, ज्यामुळे NADA ने तिच्यावर कारवाई करत तिला नोटीस बजावली आहे आणि तात्पुरते निलंबित केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

NADA suspended Tulika Maan4/7

पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना एका ज्युडो प्रशिक्षकाने सांगितले, "तुलिका मान 12 महिन्यांच्या आत तीन वेळा वेअरेबल्सची माहिती देण्यात अपयशी ठरली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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नाडाकडून (NADA) नोटीस बजावण्यात आली आणि आता तिला राष्ट्रकुल क्रीडा संघातून काढून टाकण्यात आले आहे." तुलिका मान ही भारतातील सर्वात यशस्वी ज्युडोपटूंपैकी एक मानली जाते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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या 27 वर्षीय खेळाडूने 2024 च्या पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते, मात्र तिचा प्रवास 32 च्या फेरीतच संपला. याव्यतिरिक्त, तुलिकाने 2022 आणि 2024च्या जागतिक ज्युडो चॅम्पियनशिपमध्ये सहभागी होऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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तसेच, 2022च्या बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत +78 किलो वजनी गटात रौप्य पदक जिंकून तिने देशाला गौरव मिळवून दिला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
Tulika Maan
Commonwealth Games 2026

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