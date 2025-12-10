English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
...अन् अखेर बिबट्या बेशुद्ध होऊन छतावरुन कोसळला, नागपुरात सकाळी 4 तास सुरु होता थरार, तीन दिवसांनी अखेर जेरबंद

Nagpur Leopard Attack News: नागपूरच्या पारडी भागात  शिवनगर परिसरातील एका घरात बिबट्या शिरला होता. या बिबट्यानं काही नागरिकांवर हल्ला करुन त्यांना जखमी केल्याची माहिती आहे. शहरात बिबट्या शिरल्याची महिनाभरातील ही तिसरी घटना आहे. दरम्यान वनविभागाला त्याला जेरबंद करण्यास यश मिळाले आहे. पण हे  रेस्क्यू ऑपरेशन फारच थरारक होते.   

Tejashree Gaikwad | Dec 10, 2025, 11:20 AM IST
नागपूरच्या शिवनगर परिसरात गुरुवारी सकाळी साडेपाच ते सहा वाजताच्या दरम्यान एक बिबट्याने दाट लोकवस्तीमध्ये धुमाकूळ घातला, ज्यामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली. बिबट्याच्या हल्ल्यामुळे चार जण जखमी झाले होते आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.  

घटनास्थळी पोलीस तातडीने दाखल झाले आणि बिबट्याचा कडक पहारा सुरू केला. त्यावेळी बिबट्याने घरांच्या अवतीभवती लपून बसण्याचा प्रयत्न केला. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी परिसरातील रस्ते बंद करण्यात आले आणि स्थानिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आदेश देण्यात आले.  

यावर वनविभागाने तातडीने कारवाई केली. बिबट्याला बेशुद्ध करण्यासाठी वनकर्मी आले आणि त्यांनी त्याच्या शरीरावर दोन डार्ट मारले, ज्यात गुंगीचे औषध होते. औषध बिबट्याच्या शरीरात भिनायला लागले, मात्र त्याला लगेच परिणाम दिसला नाही.  

तत्पूर्वीही बिबट्याने 15 फूट उंच उडी मारून दुसऱ्या गच्चीत जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, डोळ्यांवर औषधामुळे झापड असल्यामुळे त्याला गच्चीत नीट चढता आले नाही आणि शेवटी गच्चीतून खाली पडला.  

वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ताबा घेऊन बिबट्याला सुरक्षित स्थळी हलवले. उंचीवरून पडल्यामुळे त्याला कमी दुखापत झाल्याची शक्यता आहे.  

बिबट्याला पकडताना भिडबाड करणारी गर्दी आणि सतत होणारा आवाज अडथळा ठरत होता, तरीही वनविभागाने संयमाने कारवाई करून बिबट्याचा ताबा घेतला.  

वनविभागाने सांगितले की, बिबट्याची सुरक्षा आणि नागरिकांची सुरक्षितता ह्या दोन्हींवर लक्ष ठेवून ही कारवाई करण्यात आली आहे. घटनास्थळावर जवळपास एक तास चाललेला रेस्क्यू ऑपरेशन यशस्वी ठरला, आणि बिबट्याला वनविभागाच्या ताब्यात घेतले गेले.  

या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये काळजी निर्माण झाली आहे, पण वनविभागाच्या तत्परतेमुळे कोणतीही मोठी हानी टाळता आली.  

