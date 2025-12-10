...अन् अखेर बिबट्या बेशुद्ध होऊन छतावरुन कोसळला, नागपुरात सकाळी 4 तास सुरु होता थरार, तीन दिवसांनी अखेर जेरबंद
Nagpur Leopard Attack News: नागपूरच्या पारडी भागात शिवनगर परिसरातील एका घरात बिबट्या शिरला होता. या बिबट्यानं काही नागरिकांवर हल्ला करुन त्यांना जखमी केल्याची माहिती आहे. शहरात बिबट्या शिरल्याची महिनाभरातील ही तिसरी घटना आहे. दरम्यान वनविभागाला त्याला जेरबंद करण्यास यश मिळाले आहे. पण हे रेस्क्यू ऑपरेशन फारच थरारक होते.
Tejashree Gaikwad | Dec 10, 2025, 11:20 AM IST
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8