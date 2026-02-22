अंतर 80 किमी, वेळ 60 मिनिटं अन् भाडं 250 रुपये; नमो भारतचा प्रवास आजपासून सुरू, जाणून घ्या A To Z माहिती
Namo Bharat Rapid Rail : भारतातील पहिल्या नमो भारत कॉरिडॉरच्या अंतिम भागाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. अंतर 80 किमी, वेळ 60 मिनिटं अन् भाडं 250 रुपये, या मेट्रोबद्दल A To Z माहिती जाणून घ्या.
Neha Choudhary | Feb 22, 2026, 05:45 PM IST
नमो भारत कॉरिडॉरची A To Z माहिती
नमो भारत कॉरिडॉरची A To Z माहिती
नमो भारत कॉरिडॉरची A To Z माहिती
नमो भारत कॉरिडॉरची A To Z माहिती
नमो भारत कॉरिडॉरची A To Z माहिती
नमो भारत दोन प्रकारचे कोच असून मानक आणि प्रिमियम अशी सुविधा आहे. मानक कोचचे किमान भाडे 20 रुपये तर प्रीमियम कोचचे भाडे हे 40 पासून सुरू होणार आहे. दिल्ली ते मेरठ या संपूर्ण प्रवासाचे भाडे मानक कोचसाठी 240 ते 250 रुपये मोजावे लागणार आहे. प्रवासी डिजिटल कार्ड, QR कोड-आधारित तिकिटे किंवा NCMC चा वापर तुम्ही करु शकता.
नमो भारत कॉरिडॉरची A To Z माहिती
दिल्ली-मेरठ कॉरिडॉरवर एकूण 25 स्थानके असून यापैकी काही मुख्य RRTS स्थानके आहेत आणि काही मेरठ मेट्रोचा भाग आहेत. ही स्थानकं जाणून घ्या सराय काले खान (दिल्ली), न्यू अशोक नगर, आनंद विहार - मेट्रो आणि रेल्वे स्टेशन कनेक्टिव्हिटी, साहिबााबाद, गाझियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डेपो, मुरादनगर, मोदीनगर दक्षिण, मोदीनगर उत्तर, मेरठ दक्षिण, परतापूर (मेरठ मेट्रो स्टेशन), रिठानी (मेरठ मेट्रो स्टेशन), शताब्दी मेट्रो स्टेशन मेट्रो स्टेशन), मेरठ सेंट्रल, भैसाली, बेगमपूल, एमईएस कॉलनी (मेरठ मेट्रो स्टेशन), दौर्ली मेट्रो (मेरठ मेट्रो स्टेशन), मेरठ उत्तर (मेरठ मेट्रो स्टेशन), मोदीपुरम, मोदीपुरम डेपो अशी असणार आहे.
