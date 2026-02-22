English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • अंतर 80 किमी, वेळ 60 मिनिटं अन् भाडं 250 रुपये; नमो भारतचा प्रवास आजपासून सुरू, जाणून घ्या A To Z माहिती

अंतर 80 किमी, वेळ 60 मिनिटं अन् भाडं 250 रुपये; नमो भारतचा प्रवास आजपासून सुरू, जाणून घ्या A To Z माहिती

Namo Bharat Rapid Rail : भारतातील पहिल्या नमो भारत कॉरिडॉरच्या अंतिम भागाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. अंतर 80 किमी, वेळ 60 मिनिटं अन् भाडं 250 रुपये, या मेट्रोबद्दल A To Z माहिती जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Feb 22, 2026, 05:45 PM IST
नमो भारत कॉरिडॉरच्या उर्वरित 82 किलोमीटर लांबीच्या दिल्ली मेरठ मेट्रोचे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं. सराई काळे खान ते न्यू अशोक नगर ते मेरठ दक्षिण ते मोदीपुरम हे स्टेशन असणार आहे. आता दिल्ली ते मेरठ हा प्रवास 55 ते 58 मिनिटात पूर्ण होणार आहे. 

दिल्लीचे सराई काळे खान स्टेशन हे या कॉरिडॉरचे मुख्य स्टेशन असणार आहे. या कॉरिडॉरवर हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्टेशन, पिंक लाइन मेट्रो आणि आयएसबीटीशी थेट जोडलेले गेले आहेत. नमो भारतसह भारतातील सर्वात वेगवान मेरठ मेट्रो सेवेचेही उद्घाटन करण्यात आलं. 

भारतात पहिल्यांदाच नमो भारत ट्रेन्स आणि मेरठ मेट्रो दोन्ही एकाच ट्रॅकवर असणार आहे. नमो भारत ट्रेन्सचा डिझाइन वेग 180 किमी/तास असणार आहे. यामुळे आता साहिबाबाद, गाझियाबाद, मोदीनगर आणि मेरठ सारख्या प्रमुख शहरांपासून दिल्लीला खूप जलद कनेक्शन मिळालं आहे. 

हे कॉरिडॉर पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर सर्व गाड्यांमधील प्रवासाचा वेळ सध्याच्या 15 मिनिटांवरून 10 मिनिटांपर्यंत कमी होणार आहे. 

नमो भारत दोन प्रकारचे कोच असून मानक आणि प्रिमियम अशी सुविधा आहे. मानक कोचचे किमान भाडे 20 रुपये तर प्रीमियम कोचचे भाडे हे 40 पासून सुरू होणार आहे. दिल्ली ते मेरठ या संपूर्ण प्रवासाचे भाडे मानक कोचसाठी 240 ते 250 रुपये मोजावे लागणार आहे. प्रवासी डिजिटल कार्ड, QR कोड-आधारित तिकिटे किंवा NCMC चा वापर तुम्ही करु शकता.

दिल्ली-मेरठ कॉरिडॉरवर एकूण 25 स्थानके असून यापैकी काही मुख्य RRTS स्थानके आहेत आणि काही मेरठ मेट्रोचा भाग आहेत. ही स्थानकं जाणून घ्या सराय काले खान (दिल्ली), न्यू अशोक नगर, आनंद विहार - मेट्रो आणि रेल्वे स्टेशन कनेक्टिव्हिटी, साहिबााबाद, गाझियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डेपो, मुरादनगर, मोदीनगर दक्षिण, मोदीनगर उत्तर, मेरठ दक्षिण, परतापूर (मेरठ मेट्रो स्टेशन), रिठानी (मेरठ मेट्रो स्टेशन), शताब्दी मेट्रो स्टेशन मेट्रो स्टेशन), मेरठ सेंट्रल, भैसाली, बेगमपूल, एमईएस कॉलनी (मेरठ मेट्रो स्टेशन), दौर्ली मेट्रो (मेरठ मेट्रो स्टेशन), मेरठ उत्तर (मेरठ मेट्रो स्टेशन), मोदीपुरम, मोदीपुरम डेपो अशी असणार आहे. 

प्रीमियम कोचमधील प्रवाशांसाठी स्थानकांवर स्वतंत्र लाउंजची व्यवस्था देण्यात आली आहे. जड सामान ठेवण्यासाठी गाड्यांमध्ये स्वतंत्र रॅकेची सुविधा आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत, प्रत्येक स्थानक आणि ट्रेनमध्ये स्ट्रेचरसाठी जागा राखीव आहेत.

नमो भारत कॉरिडॉरमुळे रस्त्यांवरील गर्दी कमी होणार असा विश्वास आहे. तर कार्बन उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

