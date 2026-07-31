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मराठी माणसामुळं भारतात पहिल्यांदा रेल्वे धावली, मुंबईला आधुनिक बनवणारे नाना शंकरशेट कोण?

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 31, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:38 AM IST

आधुनिक मुंबईचे शिल्पकार: ज्यांच्यामुळं भारतातील पहिली ट्रेन धावली, कोण होते नाना शंकरशेट? 

नाना शंकरशेठ हे महाराष्ट्रातील प्रख्यात समाजसुधारक, शिक्षणप्रेमी, उद्योजक आणि दानशूर व्यक्तिमत्त्व होते. आधुनिक मुंबईच्या जडणघडणीत त्यांचे मोठे योगदान मानले जाते.

Nana Shankarsheth was a key pioneer of the Indian Railways1/8

मराठी माणसामुळं भारतात पहिल्यांदा रेल्वे धावली, मुंबईला आधुनिक बनवणारे नाना शंकरशेट कोण?

 इंग्रजांनी भारतात रेल्वे आणली हे खरं असलं तरी भारतात रेल्वे सुरू करण्याचे श्रेय एका मराठी माणसाला जातं. यांच्यामुळंच मुंबईचा कायापालट झाला आणि आज आधुनिक मुंबई जगाला पाहायला मिळतेय. 

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 जग्गनाथ शंकरशेट मुरकुटे उर्फ नाना शंकरशेट यांना आधुनिक मुंबईचे शिल्पकार मानले जाते. थोर समाजसेवक, शिक्षणतज्ज्ञ असलेल्या नानांचा जन्म 10 फेब्रुवारी रोजी ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड येथे झाला. तर 31 जुलै 1865 साली त्यांचे निधन झाले. आज नाना शंकरशेट यांची पुण्यतिथी आहे. 

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नाना शंकरशेट यांचा जन्म एका दैवज्ञ ब्राह्मण व्यापारी कुटुंबात झाला. नंतर त्यांचे वडील व्यापारासाठी मुंबईत आले आणि तिथेच स्थायिक झाले. आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर लहानपणापासूनच त्यांच्यावर अनेक जबाबदाऱ्या आल्या. 

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नाना शंकरशेट यांनी सामाजिक कार्यात मोठा हातभार लावला सतीप्रथा बंद करण्याच्या कायद्यास पाठिंबा दिला, सर्वांना शिक्षण मिळावे या तत्वावर स्त्रीशिक्षणास पाठिंबा दिला. त्याचबरोबर इंडियन रेल्वे असोसिएशनच्या स्थापनेसाठी प्रयत्न केले. 

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 नाना शंकरशेट यांना भारतीय रेल्वेचे जनक असंदेखील म्हणतात. मुंबईत रेल्वे सुरू करण्याची संकल्पना त्यांनी पहिल्यांदा त्यांचे मित्र जमशेदजी जिजिभोय यांच्याकडे मांडली. त्या दोघांनी मिळून 1845 साली इंडियन रेल्वे असोसिएशनची स्थापना केली. 

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जग्गनाथ शंकरशेट यांच्या पाठपुराव्यामुळं मुंबईतीलच नव्हे तर भारतातील पहिली ट्रेन सुरू झाली. इतकंच नव्हे तर, रेल्वेच्या तिकिट बुकिंग आणि इतर कार्यलयीन कामांसाठी त्यांनी स्वतःच्या बंगल्यातील काही जागा दिली होती. 

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 मुंबईच्या विकासासाठी आपली शेकडो एकर जागा नानांनी हसतहसत दान केली होती. असं म्हणतात की मरिन लाइन्सपासून ते मलबार हिलपर्यंतचा सारा समुद्रकिनारा त्यांच्या मालकीचा होता. दक्षिण मुंबईतील गिरगावात त्यांनी अनेक समाजकार्ये केली. नानांनी गिरगावात नाट्यप्रयोगासाठी एक थिएटर बांधायलाही आपल्या मालकीची जागा दिली होती. 

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नानांनी मुलींच्या कन्याशाळेसाठी डॉ. विल्सन यांना गिरगावातील स्वतःचा वाडा दिला. स्त्री शिक्षणाला चालना मिळावी यासाठी बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम स्वखर्चाने आपल्या वाड्यात घेतले. तसेच जगन्नाथ शंकरशेठ स्कूल काढली

 

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