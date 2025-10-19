Narak Chaturdashi Wishes in Marathi : उटण्याचा सुगंध घेऊन आली पहिली पहाट; नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या नरक चतुर्दशीच्या मराठीतून शुभेच्छा
Narak Chaturdash Wishes in Marathi : धनत्रयोदशीनंतर दिवाळीचा तिसरा सण असतो नरक चतुर्दशी...या दिवशी महाराष्ट्रात अभ्यंग स्नान करण्यात येतो. नरक चतुर्दशीला छोटी दिवाळी असंही म्हणतात. सोमवारी 20 ऑक्टोबर 2025 ला नरक चतुर्दशी असणार आहे. यादिवशी नरकासुराचा वध झाला होता. अशा हा शुभ दिनाच्या नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा
Neha Choudhary | Oct 19, 2025, 06:06 PM IST
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7