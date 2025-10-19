English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Narak Chaturdashi Wishes in Marathi : उटण्याचा सुगंध घेऊन आली पहिली पहाट; नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या नरक चतुर्दशीच्या मराठीतून शुभेच्छा

Narak Chaturdash Wishes in Marathi : धनत्रयोदशीनंतर दिवाळीचा तिसरा सण असतो नरक चतुर्दशी...या दिवशी महाराष्ट्रात अभ्यंग स्नान करण्यात येतो. नरक चतुर्दशीला छोटी दिवाळी असंही म्हणतात. सोमवारी 20 ऑक्टोबर 2025 ला नरक चतुर्दशी असणार आहे. यादिवशी नरकासुराचा वध झाला होता. अशा हा शुभ दिनाच्या नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Neha Choudhary | Oct 19, 2025, 06:06 PM IST
दुष्ट प्रवृत्तींचा होवो संहार उजळू दे तेजाची दिशा नरक चतुर्दशीच्या मन:पूर्वक शुभेच्छा!

नरकासुराचा वध झाला नरकचतुर्दशीला अभ्यंग स्नान करुनी स्मरावे श्रीकृष्णाला! नरक चतुर्दशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

ही दिवाळी तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला सुख, समृद्धी आणि भरभराटीची जावो, तुम्हाला नरक चतुर्दशीच्या मंगलमय शुभेच्छा!

उटण्याचा सुगंध घेऊन आली आज पहिली पहाट पणतीतल्या दिव्याच्या तेजानी उजळेल आयुष्याची वाट नरक चतुर्दशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नष्ट होवो तुमच्या जीवनातील सर्व नकारात्मकता, दिव्यांच्या प्रकाशाने आयुष्यात येवो सकारात्मकता, दिवाळीत तेजोमय होवो तुमचे जीवन हीच सदिच्छा नरक चतुर्दशीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा!

सत्याचा असत्यावर नेहमीच प्रभाव असावा अन्यायाचा प्रतिकार करण्याचे बळ आपल्याला लाभो! ही दिवाळी तुम्हा सर्वांना सुखसमृद्धी आणि भरभराटीची जावो नरक चतुर्दशी आणि दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

दिवाळीची नवी पहाट घेऊन आली सुखाची नवी आशा, दुष्ट प्रवृत्तींचा संहार होऊन जगी उजळू दे तेजाची दिशा आपल्या सर्वांना नरक चतुर्दशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

