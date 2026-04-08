  • चंद्राची कधीही न पाहिलेली बाजू जगासमोर, पाहता आलं अनोखं विश्व! Artemis 2 नं टीपलेले HD फोटो नजर खिळवून ठेवणारे

चंद्राची कधीही न पाहिलेली बाजू जगासमोर, पाहता आलं अनोखं विश्व! Artemis 2 नं टीपलेले HD फोटो नजर खिळवून ठेवणारे

NASA Artemis 2 Mission Moon : चंद्र असाही दिसतो...  तिथून कशी दिसते मावळती अन् उगवती पृथ्वी? सूर्यग्रहण आणि आकाशगंगेचा अनुभवही पाहाच... हे क्षण सहजासहजी पाहता येणारे नाहीत.   

Sayali Patil | Apr 08, 2026, 11:00 AM IST
NASA Artemis 2 Mission Moon : काही दिवसांपूर्वीच नासानं एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी मोहिम अवकाशाच्या दिशेनं प्रक्षेपित केली आणि चंद्रावर मानवाचा जाण्याचा मार्ग सुकर करण्यासाठीच्या आशा पल्लवित झाल्या. ही मोहिम म्हणजे नासाची आर्टेमिस 2 चंद्रमोहिम. (छाया सौजन्य- नासा)  

Artemis-2 मोहिमेअंतर्गत नासानं ते करून दाखवलं आहे, ज्याची आतापर्यंत अनेकांनी फक्त कल्पनात केली असेल. चंद्राची फेरी मारुन येणं, हे ऐकायला सोपं वाटत असलं तरीही ही जोखमीची मोहिम नासाच्या चार अंतराळवीरांसह प्रचंड ताकदीच्या त्यांच्या संपूर्ण टीमनं साध्य केली आहे.  (छाया सौजन्य- नासा)

पृथ्वीपासून साधारण 406,771 किमी दूरवरून ओरियन कॅप्स्यूलमधून अंतराळवीरांनी चंद्राची सर्वात दूरची बाजू पाहिली असून, तेथील अनोख्या विश्वाचा उलगडा संपूर्ण जगासमोर केला आणि आता हे अंतराळयान वेगानं पृथ्वीच्या दिशेनं मार्गस्थ झालं आहे. (छाया सौजन्य- नासा)  

नासाला आर्टेमिस 2 नं पाठवलेले फोटो एका व्हिडीच्या माध्यमातून जारी करण्यात आले, ज्यामध्ये कधीही न पाहिलेली चंद्राची बाजू पाहायला मिळत आहे. त्यावर असणारी विवरं लक्ष वेधत आहेत आणि हा चंद्र पुन्हा एकदा चर्चांच्या केंद्रस्थानी आला आहे. (छाया सौजन्य- नासा)

आर्टेमिस 2 मोहिमेदरम्यान अंतराळवीरांनी फक्त चंद्राचीच नवी बाजू नव्हे तर, तिथून दिसणारी मावळती आणि उगवती 'अर्थसेट' (Earthset)  पृथ्वीसुद्धा पाहिली. इतकंच नव्हे तर अंतराळातून अनुभवलं एक अद्वितीय असं सूर्यग्रहण. (छाया सौजन्य- नासा)  

तब्बल54 मिनिटांचं सूर्यग्रहण या मोहिमेत अंतराळवीरांनी पाहिलं जेव्हा चंद्रानं सूर्याला पूर्णपणे झाकोळलं होतं. याचदरम्यान त्यांनी सूर्याच्या बाह्य आवरणाचं अर्थात कोरोनाचं अध्ययन केलं, जे पृथ्वीवरून पाहणं अशक्य आहे. ही सर्व दृश्य जादुई होती असंच अंराळवीरांचं म्हणणं असल्याचं नासानं सांगितलं. (छाया सौजन्य- नासा)

आर्टेमिस मोहिमेच्या निमित्तानं पृथ्वीपासून सर्वात दूरवर अंतराळात प्रवास करण्याचा नवा विक्रम मानवानं रचला असून, नील आर्ट्मस्ट्राँग यांचा विक्रम मोडित काढला आहे. या मोहिमेत रीड, विक्टर, क्रिस्टीना आणि जेरेमी हे नासाचे अंतराळवीर सहभागी झाले आहेत. (छाया सौजन्य- नासा)  

ओरियन कॅप्स्यूलनं फोटो टीपले तेव्हा ते चंद्रापासून फक्त 6,545 किलोमीटर इतक्या जवळच्या अंतरावर होतं. इथूनच चंद्राच्या मागील बाजूची छायाचित्र टीपण्यात आली, ज्यावर जुन्या विवरांचे कडे (Craters) आणि त्यामध्ये जमलेली धूळही (Regolith) पाहता आली. (छाया सौजन्य- नासा)  

चंद्राचे हे फोटो पृथ्वीपासून बरेच दूर असताना टीपण्यात आले असून, त्यासाठी नासानं लेझर कम्युनिकेशन तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे, ज्या माध्यमातून heavy files सहजपणे पृथ्वीपर्यंत पाठवणं शक्य झालं. (छाया सौजन्य- नासा)  

चंद्र कधी इतका जवळून पाहिला होता का? (छाया सौजन्य- नासा)

