  • एखाद्या चकाकणाऱ्या हिऱ्यासारखीच दिसतेय पृथ्वी; आर्टेमिस 2 मधून कसा टीपला इतका उत्तम फोटो?

एखाद्या चकाकणाऱ्या हिऱ्यासारखीच दिसतेय पृथ्वी; आर्टेमिस 2 मधून कसा टीपला इतका उत्तम फोटो?

NASA Orion Spacecraft Artemis 2 : नासानं नुकतेच काही फोटो जारी केले, ज्यामध्ये 1972 मध्ये पृथ्वी नेमकी कशी दिसायची आणि आता तिच्यामध्ये किती बदल झाले आहेत याची तुलनासुद्धा दाखवून दिली आहे.   

Sayali Patil | Apr 04, 2026, 08:34 AM IST
1/8

नासा

nasa orion spacecraft artemis 2 captures earth photos latest update live locations

NASA Orion Spacecraft Artemis 2 : नासा या अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेनं 4 अंतराळवीरांना चंद्र मोहिमेसाठी अवकाशात पाठवलं आहे. आर्टेमिस 2 या मोहिमेअंतर्गत ही मंडळी 10 दिवसांदरम्यान अंतराळातच अनेक गोष्टींचं परीक्षण करणार आहेत. अशा या मोहिमेतून नासानं नुकतंच आर्टेमिसचं लोकेशन आणि त्यातून टीपलेले पृथ्वीचे काही फोटो जारी केले. (छाया सौजन्य- नासा)

2/8

चंद्र मोहिमेचा अर्धा टप्पा

nasa orion spacecraft artemis 2 captures earth photos latest update live locations

नासाच्या अधिकृत माहितीनुसार चंद्र मोहिमेचा अर्धा टप्पा ओलांडण्यात आला आहे. ज्यावेळी चंद्राच्या कक्षेत अंतराळवीर पोहोचतील तेव्हा ते तिथून चंद्राच्या पृष्ठासंदर्भातील काही निरीक्षणं नमूद करून ही माहिती पृथ्वीवर पाठवतील असंही सांगण्यात आलं. (छाया सौजन्य- नासा)

3/8

आर्टेमिस

nasa orion spacecraft artemis 2 captures earth photos latest update live locations

दरम्यान, नासाच्या या मोहिमेतील अंतराळवीर आर्टेमिस मोहिमेत पुढे जात असले तरीही मागं वळून पृथ्वीकडे पाहताना ओरियन कॅप्स्यूलमधून मानवी जीवनाचं अस्तित्वं असणारा हा ग्रह अतिशय कमाल दिसत आहे असंच त्यांचं निरीक्षण. (छाया सौजन्य- नासा)  

4/8

डाऊनलिंक फोटो

nasa orion spacecraft artemis 2 captures earth photos latest update live locations

अशा या ग्रहाचे काही डाऊनलिंक फोटो नासानं जारी केले. आर्टेमिस 2 मोहिमेचं नेतृत्त्वं करणाऱ्या रीड वाईजमॅन यांनी पृथ्वीची छाया टीपली. त्यांनी टीपलेल्या एका फोटोमध्ये दिवस- रात्रीचं चक्र पाहायला मिळत आहे.   

5/8

पृथ्वीवरील ही दृश्य

nasa orion spacecraft artemis 2 captures earth photos latest update live locations

तर, एका छायाचित्रामध्ये महासागर, ढगांचं अच्छादन, ऑरोराचा रहस्यमयी उजेडही पाहायला मिळत आहे. अवकाशाकतून पृथ्वीवरील ही दृश्य टीपणं अंतराळवीरांसाठी एक परवणी असेल असं म्हणायला हरकत नाही. (छाया सौजन्य- नासा)  

6/8

1972 ते 2026

nasa orion spacecraft artemis 2 captures earth photos latest update live locations

1972 ते 2026 या दोन्ही वर्षांमध्ये पृथ्वी नेमकी कशी दियासची हेसुद्धा नासानं एका तुलनात्मक छायाचित्रातून दाखवून दिलं. (छाया सौजन्य- नासा)  

7/8

नासाची ही मोहिम

nasa orion spacecraft artemis 2 captures earth photos latest update live locations

नासातील अधिकारी लाकीशा हॉकिन्स यांच्या माहितीनुसार सध्या नासाची ही मोहिम आणि आर्टेमिस 2 पृथ्वीपासून 1.8 लाख किमीहूनही दूर देलं आहे. अद्यापही या प्रवासातील एक मोठा टप्पा त्यांना ओलांडायचा आहे. (छाया सौजन्य- नासा)  

8/8

मोहिम

nasa orion spacecraft artemis 2 captures earth photos latest update live locations

सोमवारी ही मोहिम अंतराळवीरांसह चंद्रानजीक पोहोचेल. पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालून चंद्राच्या दिशेनं जाणारे अंतराळवीर चंद्राच्या पृष्ठावर उतरणार नाहीयेत. तर, तिथून फेरी मारूनच ते पृथ्वीवर परततील. (छाया सौजन्य- नासा)  

