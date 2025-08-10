English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'पृथीचं तापमान वेगाने वाढतंय, नद्याही सुकत चालल्या, लाखो लोक तहानेने मरणार' NASA चा हादरवणारा अहवाल!

Global Warming: पृथ्वीच्या तापमानात वाढ झाल्यामुळे पाण्याची समस्या गंभीर होत आहे. एकीकडे, जागतिक तापमानवाढीमुळे हिमनद्या वितळत आहेत, ज्यामुळे पूर येत आहेत आणि समुद्राची पातळी वाढत आहे. दुसरीकडे, पिण्याचे पाणी सतत कमी होत आहे. हा मानवतेसाठी दुहेरी धक्का आहे.

Pravin Dabholkar | Aug 10, 2025, 04:42 PM IST
'पृथीचं तापमान वेगाने वाढतंय, नद्याही सुकत चालल्या, लाखो लोक तहानेने मरणार' NASA चा हादरवणारा अहवाल!

NASAs frightening report: जागतिक तापमानवाढ ही मानवतेसाठी दुहेरी आपत्ती आहे. पृथ्वीचे हवामान अभूतपूर्व वेगाने तापमान वाढत आहे. हे आम्ही सांगत नाही तर नासाचा अहवाल आहे. वाढत्या जागतिक तापमानामुळे, गेल्या दशकातील काही वर्षे १८८० नंतर नोंदवलेल्या सर्वात उष्ण वर्षांच्या बरोबरीची होती. पृथ्वीच्या तापमानात वाढ झाल्यामुळे पाण्याची समस्या गंभीर होत आहे. एकीकडे, जागतिक तापमानवाढीमुळे हिमनद्या वितळत आहेत, ज्यामुळे पूर येत आहेत आणि समुद्राची पातळी वाढत आहे. दुसरीकडे, पिण्याचे पाणी सतत कमी होत आहे. हा मानवतेसाठी दुहेरी धक्का आहे.

अभूतपूर्व तापमानवाढ

नासाच्या अहवालानुसार, पृथ्वीचे हवामान वेगाने गरम होत आहे. गेल्या दशकातील काही वर्षे १८८० नंतरची सर्वात उष्ण वर्षे ठरली आहेत, ज्यामुळे पाण्याचे संकट गंभीर बनले आहे.

हिमनद्या वितळण्याचा धोका:

जागतिक तापमानवाढीमुळे हिमालय, आल्प्स आणि अंटार्क्टिका येथील हिमनद्या वेगाने वितळत आहेत. गंगोत्री हिमनदी गेल्या ८७ वर्षांत १.७ किलोमीटर मागे सरकली आहे.

नद्यांचे स्रोत धोक्यात:

हिमालयातील हिमनद्या गंगा, सिंधू आणि ब्रह्मपुत्रा यांसारख्या १० प्रमुख नद्यांचे स्रोत आहेत, ज्या ४३ अब्ज लोकांना पाणी पुरवतात. हिमनद्या आकुंचन पावल्याने नद्यांचा प्रवाह कमी होण्याची शक्यता आहे.

पाणीटंचाईचा सामना:

हिमनद्या वितळून नद्यांमध्ये पाणी वाढले तरी त्यांचे आकुंचन होऊन पाण्याचा प्रवाह कमी होतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या २०२३ अहवालानुसार, २०५० पर्यंत १७० ते २४० कोटी शहरी लोकांना तीव्र पाणीटंचाई भेडसावू शकते.

दुहेरी आपत्ती:

एकीकडे हिमनद्या वितळून पूर आणि समुद्र पातळी वाढ होत आहे, तर दुसरीकडे पिण्याचे पाणी कमी होत आहे, ज्यामुळे मानवतेसाठी गंभीर संकट निर्माण झाले आहे.

मानवी हस्तक्षेप जबाबदार:

जीवाश्म इंधनांचा अतिरेकी वापर आणि मानवी कृती यामुळे पृथ्वीचा पृष्ठभाग आणि महासागर उष्ण झाले आहेत, ज्यामुळे हवामान बदलाला चालना मिळत आहे.

विचित्र हवामान परिस्थिती:

 तापमानवाढीमुळे काही भागात मुसळधार पाऊस आणि पूर येत आहेत, तर काही ठिकाणी दुष्काळ पडत आहे. याचा भूजल पातळीवर थेट परिणाम होत आहे.

युनेस्कोचा इशारा:

युनेस्कोच्या २०२५ जागतिक जल विकास अहवालानुसार, २०० कोटी लोक आधीच स्वच्छ पाण्यापासून वंचित आहेत, आणि १०१ देशांमध्ये पाण्याचे साठे घटत आहेत. भूजलाचा अतिरेकी वापर हे संकट आणखी वाढवत आहे.

शेतीवर परिणाम:

पाण्याच्या कमतरतेमुळे भारतातील तांदूळ, गहू यांसारख्या मुख्य पिकांचे उत्पादन घटू शकते, जे अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण करेल. उपाय आणि आव्हान: सौर, पवन उर्जा, पावसाचे पाणी संचयन, ठिबक सिंचन आणि भूजल संवर्धन हे उपाय असले, तरी त्यावर गांभीर्याने काम न झाल्यास लाखो लोक तहानलेल्या अवस्थेत मरतील, असा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे.  

