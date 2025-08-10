'पृथीचं तापमान वेगाने वाढतंय, नद्याही सुकत चालल्या, लाखो लोक तहानेने मरणार' NASA चा हादरवणारा अहवाल!
Global Warming: पृथ्वीच्या तापमानात वाढ झाल्यामुळे पाण्याची समस्या गंभीर होत आहे. एकीकडे, जागतिक तापमानवाढीमुळे हिमनद्या वितळत आहेत, ज्यामुळे पूर येत आहेत आणि समुद्राची पातळी वाढत आहे. दुसरीकडे, पिण्याचे पाणी सतत कमी होत आहे. हा मानवतेसाठी दुहेरी धक्का आहे.
Pravin Dabholkar | Aug 10, 2025, 04:42 PM IST
NASAs frightening report: जागतिक तापमानवाढ ही मानवतेसाठी दुहेरी आपत्ती आहे. पृथ्वीचे हवामान अभूतपूर्व वेगाने तापमान वाढत आहे. हे आम्ही सांगत नाही तर नासाचा अहवाल आहे. वाढत्या जागतिक तापमानामुळे, गेल्या दशकातील काही वर्षे १८८० नंतर नोंदवलेल्या सर्वात उष्ण वर्षांच्या बरोबरीची होती. पृथ्वीच्या तापमानात वाढ झाल्यामुळे पाण्याची समस्या गंभीर होत आहे. एकीकडे, जागतिक तापमानवाढीमुळे हिमनद्या वितळत आहेत, ज्यामुळे पूर येत आहेत आणि समुद्राची पातळी वाढत आहे. दुसरीकडे, पिण्याचे पाणी सतत कमी होत आहे. हा मानवतेसाठी दुहेरी धक्का आहे.
अभूतपूर्व तापमानवाढ
हिमनद्या वितळण्याचा धोका:
नद्यांचे स्रोत धोक्यात:
पाणीटंचाईचा सामना:
दुहेरी आपत्ती:
मानवी हस्तक्षेप जबाबदार:
विचित्र हवामान परिस्थिती:
युनेस्कोचा इशारा:
