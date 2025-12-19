English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पृथ्वीपासून दूरच्या विश्वात प्रचंड मोठा स्फोट, नासाच्या दुर्बिणीतून दिसलं ते विज्ञानाचा संपूर्ण सिद्धांत बदलून टाकणारं!

NASA Hubble:नासाच्या हबल अंतराळ दूरदर्शकाने दूर अंतराळातील एका ताऱ्याच्या प्रणालीत ग्रह आणि क्षुद्रग्रहांच्या जोरदार धडका पकडल्या आहेत.

Pravin Dabholkar | Dec 19, 2025, 10:12 PM IST
पृथ्वीपासून दूरच्या विश्वात प्रचंड मोठा स्फोट, नासाच्या दुर्बिणीने जे पाहिलं ते विज्ञानाचा संपूर्ण सिद्धांत बदलून टाकणारं!

NASAs telescope observed will change the entire theory of science Marathi news

NASA Hubble:नासाच्या हबल अंतराळ दूरदर्शकाने दूर अंतराळातील एका ताऱ्याच्या प्रणालीत ग्रह आणि क्षुद्रग्रहांच्या जोरदार धडका पकडल्या आहेत. हे दृश्य आपल्या सूर्य मंडळाच्या सुरुवातीच्या काळातील गोंधळ आणि टक्करांसारखेच आहे, जणू काही लाखो वर्षांपूर्वीची घटना आज डोळ्यांसमोर उभी राहिली आहे.

फोमलहॉट ताऱ्याची ओळख

NASAs telescope observed will change the entire theory of science Marathi news

हा तारा पृथ्वीपासून फक्त 25 प्रकाशवर्ष अंतरावर आहे आणि रात्रीच्या आकाशात उघड्या डोळ्याने स्पष्ट दिसतो. सूर्यापेक्षा मोठा आणि अधिक चमकदार असलेल्या या ताऱ्याभोवती धुळीचे अनेक वलय किंवा पट्ट्या फिरत आहेत, जे ग्रह निर्माणाच्या प्रक्रियेचे संकेत देतात.

फोमलहॉट बी नावाचा संभाव्य ग्रह

NASAs telescope observed will change the entire theory of science Marathi news

2008 साली हबलने या ताऱ्याभोवती एक ग्रह शोधला होता, ज्याला फोमलहॉट बी म्हणतात. या ग्रहाजवळ धूळ आणि मलब्याचे मोठे ढग आढळतात, जे छोट्या-मोठ्या अंतराळातील वस्तूंच्या परस्पर टक्करांमुळे निर्माण होत असतात.

नवीन चमकदार बिंदूचा शोध

NASAs telescope observed will change the entire theory of science Marathi news

हबलच्या अलीकडच्या छायाचित्रांमध्ये ताऱ्याजवळ एक नवीन तेजस्वी बिंदू दिसला. हा बिंदू दोन मोठ्या वस्तूंच्या (जसे क्षुद्रग्रह किंवा छोटे ग्रह) जबरदस्त धडकेनंतर पसरलेल्या धुळीच्या ढगाचा पुरावा आहे.

गेल्या 20 वर्षांत दोन मोठ्या धडका

NASAs telescope observed will change the entire theory of science Marathi news

हबलच्या सततच्या निरीक्षणांमुळे गेल्या दोन दशकांत अशा दोन मोठ्या टक्करांचे पुरावे मिळाले आहेत. यामुळे या प्रणालीत अंतराळातील वस्तूंच्या धडका वारंवार घडत असल्याचे स्पष्ट होते.

वैज्ञानिकांना आलेले आश्चर्य

NASAs telescope observed will change the entire theory of science Marathi news

मुख्य संशोधक पॉल कलास यांनी म्हटले आहे की, आपल्या सूर्य मंडळाबाहेर अशा प्रकारची चमकदार धूळ पहिल्यांदाच दिसली. पूर्वीच्या फोटोंमध्ये ही चमक नव्हती, म्हणजे ही धडक अलीकडे घडली असावी.

जुन्या सिद्धांताला आव्हान

NASAs telescope observed will change the entire theory of science Marathi news

पूर्वीच्या गणिती मॉडेलनुसार अशा मोठ्या धडका लाखो वर्षांतून एकदाच घडतात. पण फोमलहॉट प्रणालीत 20 वर्षांतच दोन दिसल्या, यामुळे टक्करांचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त असल्याचे समजते.

धूळ आणि मलब्याच्या ढगांचा अभ्यास

NASAs telescope observed will change the entire theory of science Marathi news

वैज्ञानिक हे नवीन तयार झालेले धूळीचे ढग बारकाईने तपासत आहेत. हे ढग कसे पसरतात आणि किती काळ टिकतात यावरून ग्रह निर्माणाच्या प्रक्रियेबद्दल नवे माहिती मिळेल.

सौर मंडळाच्या इतिहासाशी जोड

NASAs telescope observed will change the entire theory of science Marathi news

फोमलहॉटची ही प्रणाली आपल्या सूर्य मंडळाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील घटना समजण्यास मोठी मदत करेल. यातून ग्रह कसे बनतात, मलबा कसा साचतो आणि अंतराळातील हिंसक प्रक्रिया कशा चालतात हे स्पष्ट होईल.

भविष्यातील संशोधनाची शक्यता

NASAs telescope observed will change the entire theory of science Marathi news

हबलच्या या निरीक्षणांमुळे अंतराळ विज्ञानात नवे द्वार उघडले आहे. पुढील वर्षांत आणखी धडका दिसल्या तर ग्रह प्रणालीच्या उत्क्रांतीबद्दलचा आपला दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलू शकतो.

