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नाशिकमध्ये भीषण अपघात, दोन ट्रकच्यामध्ये इकोचा चेंदामेंदा, अंगावर काटा आणणारे PHOTO

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 15, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:08 AM IST

नाशिकमधील सावळाघाट येथे भीषण अपघात घडला आहे. या अपघातात 4 जण जागीच ठार झाले आहेत. तर, 1 जण गंभीर जखमी झाला आहे. या अपघाताचे काही फोटो समोर आले आहेत. 

नाशिकच्या पेठ परिसरातील सावळघाटात भीषण अपघात, ४ जणांचा मृत्यू १ गंभीर जखमी. ब्रेक फेल झालेल्या ट्रकने इको कारला चिरडले

Nashik Accident Photo Four killed one seriously injured in road accident 1/7

नाशिकमध्ये भीषण अपघात, दोन ट्रकच्यामध्ये इकोचा चेंदामेंदा, अंगावर काटा आणणारे PHOTO

नाशिकमधील सावळाघाट येथे मंगळवारी संध्याकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास भीषण अपघात घडला आहे. घाटातील उतारावर दोन ट्रकच्या मध्ये कारचा चेंदामेंदा झाला आहे. या अपघातात 4 जणांचा दुर्देवी मृत्यू झाला आहे. 

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सावळघाटात नाशिककडून पेठकडे येणारी मारुती इको  कारला मागून येणाऱ्या ट्रकने धडक दिली. ट्रकचा ब्रेक फेल झाल्याने तिन्ही वाहने उतारावर असल्याने इको कार पुढे असलेल्या ट्रकवर आदळली. 

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ही धडक इतकी भीषण होती की , इको कार ही अक्षरशः पुढे असणाऱ्या ट्रकमध्ये घुसली. दोन ट्रकच्यामध्ये सापडल्याने इकोचा तर चुराडा झाला होता. इकोमधील 2 पुरुष आणि एका स्त्रीचा जागीच मृत्यू झाला. 

 

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ब्रेक फेल झाल्यामुळं चालकाचे ट्रकवरील नियंत्रण पूर्णपणे सुटल्याने हा वेगवान ट्रक समोर जाणाऱ्या इकोवर जाऊन जोराने धडकला. 

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घाटात तीव्र उतार असल्याने मागून मिळालेल्या भीषण धडकेमुळं इको कार थेट पुढे चाललेल्या दुसऱ्या ट्रकच्या मागील बाजूस अतिशय वेगाने धडकली. दोन मोठ्या ट्रकच्यामध्ये कारचा पूर्णपणे चेंदामेंदा झाला.

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अपघातातील जखमींना उपचारासाठी नाशिककला नेण्यात आले होते. मात्र उपचारादरम्यान एका नागरिकांचा मृत्यू झाला तर एकावर उपचार सुरू आहेत. अपघातानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

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अपघातानंतर घाट रस्त्यात मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. घाटातील दोन्ही बाजूंची वाहतूक ठप्प झाली होती. पोलिसांनी क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त वाहने बाजूला सारली आणि मग वाहतूक पूर्वरत करण्यात आली.

TAGS:
accident
nashik
Nashik Accident News
नाशिक
अपघात
Nashik Accident News
Nashik Accident News Photo

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