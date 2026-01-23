नाशिककरांसाठी भारतीय वायूदलाचा चित्तथरारक एअर शो, डोळ्यांचे पारणे फेडणारे फोटो एकदा पाहाच!
नाशिकमध्ये भारतीय वायूदलाने आयोजित केलेला 'एअर शो' हा अत्यंत रोमांचक अनुभव होता. विमानांच्या चित्तथरारक कसरती आणि 'सूर्यकिरण' टीमने तिरंग्याच्या रंगात सजवलेले आकाश पाहून नाशिककरांचा ऊर अभिमानाने भरून आला. तरुणांना सैन्यदलात येण्यासाठी प्रेरित करणारा हा एक ऐतिहासिक सोहळा ठरला. या सोहळ्यातील काही खास क्षण सदर फोटोगॅलरीच्या माध्यमातून पाहा.
Manali Sagvekar | Jan 23, 2026, 06:47 PM IST
'सूर्यकिरण' एरोबॅटिक टीमने हवेत केलेल्या विशेष फॉर्मेशन्सने नाशिकच्या आकाशात तिरंग्याचे रंग उधळले. या टीमची शिस्त आणि अचूकता पाहून प्रेक्षक थक्क झाले होते. सूर्यकिरण टीममध्ये स्कॉड्रन लीडर गौरव पटेल यांच्यासह ग्रुप कॅप्टन अजय दशरथी, डेप्युटी लीडर ग्रुप कॅप्टन सिद्धेश कार्तिक, स्क्वॉड्रन लीडर जसदीप सिंह, संजश सिंह, अंकित वशिष्ठ, दिवाकर शर्मा, एडवर्ड प्रिन्स, ललित वर्मा, विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर तेडेश्वर सिंह यांचा, तर तांत्रिक टीमध्ये विंग कमांडर अभिमन्यू त्याग, स्कॉड्रन लीडर संदीप दयाळ, फ्लाइट लेफ्टननंट मनील शर्मा यांचा समावेश होता.
