Marathi News
नाशिककरांसाठी भारतीय वायूदलाचा चित्तथरारक एअर शो, डोळ्यांचे पारणे फेडणारे फोटो एकदा पाहाच!

नाशिकमध्ये भारतीय वायूदलाने आयोजित केलेला 'एअर शो' हा अत्यंत रोमांचक अनुभव होता. विमानांच्या चित्तथरारक कसरती आणि 'सूर्यकिरण' टीमने तिरंग्याच्या रंगात सजवलेले आकाश पाहून नाशिककरांचा ऊर अभिमानाने भरून आला. तरुणांना सैन्यदलात येण्यासाठी प्रेरित करणारा हा एक ऐतिहासिक सोहळा ठरला. या सोहळ्यातील काही खास क्षण सदर फोटोगॅलरीच्या माध्यमातून पाहा. 

Manali Sagvekar | Jan 23, 2026, 06:47 PM IST
भारतीय वायूदलाचा एअर शो

भारतीय वायूदलाच्या (IAF) वतीने नाशिकमध्ये एका भव्य एअर शोचे आयोजन करण्यात आले होते. या सोहळ्याने नाशिककरांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडले आणि आकाशात झेपावणाऱ्या विमानांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.  

विमानांच्या चित्तथरारक कसरती

या एअर शोमध्ये भारतीय वायूदलाची लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर्स आणि विशेष ताफ्याचा समावेश होता. यामध्ये प्रामुख्याने एमकेआय (Su-30 MKI) सारख्या विमानांनी चित्तथरारक कसरती सादर केल्या.  

'सूर्यकिरण' एरोबॅटिक टीम

'सूर्यकिरण' एरोबॅटिक टीमने हवेत केलेल्या विशेष फॉर्मेशन्सने नाशिकच्या आकाशात तिरंग्याचे रंग उधळले. या टीमची शिस्त आणि अचूकता पाहून प्रेक्षक थक्क झाले होते. सूर्यकिरण टीममध्ये स्कॉड्रन लीडर गौरव पटेल यांच्यासह ग्रुप कॅप्टन अजय दशरथी, डेप्युटी लीडर ग्रुप कॅप्टन सिद्धेश कार्तिक, स्क्वॉड्रन लीडर जसदीप सिंह, संजश सिंह, अंकित वशिष्ठ, दिवाकर शर्मा, एडवर्ड प्रिन्स, ललित वर्मा, विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर तेडेश्वर सिंह यांचा, तर तांत्रिक टीमध्ये विंग कमांडर अभिमन्यू त्याग, स्कॉड्रन लीडर संदीप दयाळ, फ्लाइट लेफ्टननंट मनील शर्मा यांचा समावेश होता.      

विमानाच्या वेगनवान हालचाली

विमानांच्या प्रचंड आवाजाने आणि हवेतील वेगवान हालचालींनी वायूदलाची ताकद अधोरेखित केली. विमानांनी हवेत घेतलेल्या कोलांट्या उड्या पाहून उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला.  

कौशल्य आणि समन्वयाचा उत्तम नमुना

भारतीय वायूदलाने त्यांच्या विशेष हेलिकॉप्टर्सच्या माध्यमातून हवेत कलाकृती केल्याप्रमाणे कसरती दाखवल्या. त्यांचे हे सादरीकरण तांत्रिक कौशल्य आणि समन्वयाचा उत्तम नमुना होते.  

कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश

या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश तरुणांमध्ये भारतीय वायूदलाविषयी आकर्षण निर्माण करणे आणि त्यांना देशसेवेसाठी प्रेरित करणे हा होता. अनेक शालेय विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने हजेरी लावली.  

एअर शोची मोठी उत्सुकता

सुरक्षेच्या दृष्टीने कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता आणि नागरिकांना हा शो पाहता यावा यासाठी विशेष व्यवस्था केली होती. संपूर्ण नाशिकमध्ये या एअर शोची मोठी उत्सुकता पाहायला मिळाली.  

भारतीय सैन्याप्रती अभिमान

या एअर शोमुळे भारताच्या संरक्षण सामर्थ्याचे दर्शन घडले आणि नाशिककरांसाठी हा एक अविस्मरणीय अनुभव ठरला. अशा कार्यक्रमांमुळे सामान्य जनतेचा भारतीय सैन्याप्रती अभिमान अधिक वाढला.  

