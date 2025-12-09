गोव्याला टक्कर देतोय महाराष्ट्रातील 'हा' जिल्हा; इथं समुद्र, नाईट क्लब असलं काहीच नाहीत तरीही गुगलमॅपवर लोकेशन शोधत जगभरातून पर्यटक इथं येतात
जगभरातील मद्यप्रेमींचे आवडते ठिकाण गोवा आहे. असटं एक ठिकाण आपल्या महाराष्ट्रात आहे.
Nashik Wine Tourism, Nashik Wine Yards : गोवा म्हणजे नाईट लाईफसाठी प्रसिद्ध ठिकाण. अनेक रेस्टॉरंट्स,क्लब, पब्समध्ये रात्रभर पार्ट्या सुरु असतात. असंच उत्तर गोव्यातील आर्पोरा येथील एका बर्च बाय रोमियो लेन नावाच्या नाईट क्लबमध्येही 6 डिसेंबरच्या रात्री अनेक पर्यटक एन्जॉय करत होते. मात्र ती 6 डिसेंबरची रात्र त्या पबमधील अनेकांसाठी शेवटची रात्र असेल असा कुणीच विचार केला नव्हता. या नाईट क्लबमध्ये सिलिंडरचा स्फोट झाला. सिलेंडर स्फोटानंतर लागलेल्या आगीत 25 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. गोवा हे अनेक जणाचे ड्रीम टूरीस्ट डेस्टिनेश आहे. याच गोव्याला आपल्या महाराष्ट्रातील एक छोटा जिल्हा टक्कर देत आहेत. जगभरातून पर्यटक येथे फिरण्यासाठी येतात.