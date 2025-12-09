English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
गोव्याला टक्कर देतोय महाराष्ट्रातील 'हा' जिल्हा; इथं समुद्र, नाईट क्लब असलं काहीच नाहीत तरीही गुगलमॅपवर लोकेशन शोधत जगभरातून पर्यटक इथं येतात

जगभरातील मद्यप्रेमींचे आवडते ठिकाण गोवा आहे. असटं एक ठिकाण आपल्या महाराष्ट्रात आहे. 

Vanita Kamble | Dec 09, 2025, 10:09 PM IST
Nashik Wine Tourism, Nashik Wine Yards : गोवा म्हणजे नाईट लाईफसाठी प्रसिद्ध ठिकाण. अनेक रेस्टॉरंट्स,क्लब, पब्समध्ये रात्रभर पार्ट्या सुरु असतात. असंच उत्तर गोव्यातील आर्पोरा येथील एका बर्च बाय रोमियो लेन नावाच्या नाईट क्लबमध्येही 6 डिसेंबरच्या रात्री अनेक पर्यटक एन्जॉय करत होते. मात्र ती 6 डिसेंबरची रात्र त्या पबमधील अनेकांसाठी शेवटची रात्र असेल असा कुणीच विचार केला नव्हता. या नाईट क्लबमध्ये सिलिंडरचा स्फोट झाला. सिलेंडर स्फोटानंतर लागलेल्या आगीत 25 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. गोवा हे अनेक जणाचे ड्रीम टूरीस्ट डेस्टिनेश आहे. याच गोव्याला आपल्या महाराष्ट्रातील एक छोटा जिल्हा टक्कर देत आहेत. जगभरातून पर्यटक येथे फिरण्यासाठी येतात. 

गोवा म्हंटलं की डोळ्यांसमोर येतो निळाशार समुद्रकिनारा, क्रूझवरची मौजमजा आणि सोबतच दारूची नशा. गोव्यात दारू स्वस्त दरात मिळते. मद्यप्रेमींसाठी गोवा म्हणजे आवडते ठिकाण.  महाराष्ट्रात एक असा जिल्हा आहे ज्याला गोव्यापेक्षा जास्त पसंती मिळते. महाराष्ट्रातील हे ठिकाण जगभरातील मद्यप्रेमींचे आवडते ठिकाण आहे. जाणून घेऊया ठिकाण कोणते.   

सुला वाईनयार्ड्स (Sula Vineyards), यॉर्क वाईनरी (York Winery),सोमा वाईनयार्ड्स (Soma Vineyards), सोमा वाईनयार्ड्स (Soma Vineyards), टायगर हिल वाईनयार्ड्स रिसोर्ट (Tiger Hill Vineyards Resort), विनसुरा वाईनयार्ड्स (Vinsura Vineyards) या नाशिकमधील लोकप्रिय वायनरीज आहेत.  थर्टी फस्टच्या सेलिब्रेशनसाठी पर्यटकांनी नाशिकच्या वाईन यार्डला पसंती देतात.   

 नाशिकमध्ये अनेक वायनरीज आहेत. या वायनरीजला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना विविध प्रकारच्या वाईनचा आस्वाद घेता येतो. तसेच येथे पर्यटकांना संपूर्ण वायनरीची टूर करता येते. वाईन कशा प्रकारे बनवली जाते हे देखील पर्यटकांना पाहता येते. येथे पर्यटकांना राहण्यासाठी अनेक रिसॉर्ट देखील आहेत. अनेक वायनरीज या द्राक्ष बागांजवळ तसेच निसर्गाच्या सान्निध्यात आहेत. 

नाशिकमध्ये वाइन उद्योग हा वाईन टूरीजम म्हणून लोकप्रिय झाला आहे. नाशिकच्या वायनरीज या जगभर प्रसिद्ध आहेत. वायनरीजला भेट देऊन इथल्या वाईनचा आस्वाद घेण्यासाठी तसेच वाइन फेस्टिव्हलमध्ये सहभागी होण्यासाठी दरवर्षी लाखो पर्यटक नाशिक जिल्ह्याला भेट देतात. यामध्ये विदेशी पर्यटकांची लक्षणीय आहे.   

गंगापूर, गंगावणे, गिरणा, सावरगाव या भागांत या सर्व वायनरीज आहेत.  नाशिकमधून दरवर्षी दोन कोटी लिटरहून अधिक वाइनचे उत्पादन घेतले जाते. नाशिकच्या वाईनला जगभर मोठी डिमांड आहे. यामुळे राज्याला मोठा महसूल मिळतो.

महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्हा वाइन कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हणून ओळखला जातो. भारतात जवळपास  95 वायनरीज आहेत.  देशात असलेल्या 95 वायनरीजपैकी 45 वायनरीज एकट्या नाशिक जिल्ह्यात आहेत.  

नाशिक जिल्हा हा महाराष्ट्राची धार्मिक राजधानी म्हणून ओळखला जातो.  त्र्यंबकेश्वर, वणीची सप्तश्रृंगी, शिर्डीतलं साईदर्शन, गंगापूर धरण, ब्रह्मगिरीचा ट्रेक,  नांदूरमध्यमेश्वरचं पक्षी अभयारण्य, राजापूरची हरणं, सुला वाईन्स, येवल्याची पैठणी ही नाशिकमधील लोकप्रिय पर्यटन स्थळ आहेत.   

 जगभरातील मद्यप्रेमींचे आवडते ठिकाण असलेला महाराष्ट्रातील या जिल्ह्याचे नाव आहे नाशिक. गोव्याला टक्कर देणारा नाशिक जिल्हा जगभर प्रसिद्ध आहे.    

