भारतातील पहिले 'डार्क स्काय कम्युनिटी' गाव आपल्या महाराष्ट्रात, आदिवासी गावाची ऐतिहासिक झेप

नाशिक जिल्ह्यातील एका आदिवासी गावाला जगाला नकाश्यावर येण्याचा मान मिळाला आहे.
नाशिक जिल्ह्यात कुठं आहे हे गाव या उपक्रमामुळं खगोल पर्यटनासह विज्ञान शिक्षणाला नवी दिशा मिळणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील उधमाळ हे छोटेसे गाव देशाच्या नकाशावर एक नवा इतिहास घडवण्यासाठी सज्ज झाले आहे.
डार्कस्काय इंटरनॅशनल या जागतिक संस्थेकडून मान्यता मिळवणारे भारतातील पहिले डार्क स्काय समुदाय गाव बनण्याचा मान उधमाळला मिळणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण उपक्रमासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष निधी मंजूर केल्या असून यामुळे वैज्ञानिक दृष्टिकोन अधिक रुजणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत 42.14 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला
विद्यार्थ्यांमध्ये खगोलशास्त्र आणि अवकाश संशोधनाची आवड निर्माण होऊन युवकांमध्ये वैज्ञानिक विचार, मानवतावाद आणि संशोधक वृत्ती वाढीस लागेल
उधमाळचे नैसर्गिकरीत्या स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त आणि अंधारमय आकाश विद्यार्थ्यांना तारे व ग्रहांच्या अभ्यासासाठी आणि निरीक्षणासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
येथे पर्यटक आणि विद्यार्थ्यांना उघड्या डोळ्यांनी किंवा दूरबीनच्या साहाय्याने तारे, नक्षत्रांचे व आकाशगंगेचे निरीक्षण करता येणार आहे.
उधमाळ हे गाव महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यात आहे. मुंबईवरून उधमाळला जाण्यासाठी अंदाजे 170 ते 180 किलोमीटर अंतर आहे.
मुंबई ते नाशिक / सुरगाणा: मुंबईहून आधी राष्ट्रीय महामार्गाने (NH 160) किंवा ट्रेनने नाशिकला जावे. नाशिकहून सुरगाणा तालुक्यासाठी एस.टी. बसेस किंवा खासगी वाहने उपलब्ध असतात.
सुरगाणा ते उधमाळ: सुरगाणा पोहोचल्यानंतर तिथून स्थानिक वाहने किंवा टॅक्सी करून आदिवासीभागातील उधमाळ गावापर्यंत पोहोचता येते. स्वतःच्या गाडीने जात असल्यास नाशिक-पेठ-सुरगाणा मार्ग वापरता येतो.