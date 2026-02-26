नाशिक ते अक्कलकोट प्रवास होणार सुस्साट; नगर अन् सोलापूरमधील 30 गावांतून जाणार महामार्ग
Nashik Akkalkot Highway : श्री स्वामी समर्थ यांचं अक्कलकोट गाठणे भविष्यात जलद होणार आहे. कारण लवकरच नाशिक ते अक्कलकोटचा प्रवास सुसाट होणार आहे. उत्तर महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारताला जोडणाऱ्या महत्वाकांक्षी 'नाशिक-अक्कलकोट ग्रीनफिल्ड कॉरिडोर'च्या कामाला वेग आला आहे.
Neha Choudhary | Feb 26, 2026, 03:25 PM IST
कसा असेल हा नवा महामार्ग?
मार्गात बदल का झाला?
तुमच्या गावातून रस्ता जाणार का?
नाशिक जिल्ह्यातील 3 तालुक्यांमधील 30 गावांमधून हा महामार्गाचा प्रवास असणार आहे. नाशिक तालुक्यातील आडगाव, विंचूरगवळी तर निफाड तालुक्यातील दारणासांगवी, सावळी, चाटोरी, चेहडी, हेदारणा, लालपाडी, रामनगर, पिंपळगाव निपानी, तळवाले या गावांतून रस्ता जाणार आहे. तसंच सिन्नर तालुक्यातील देशवंडी, पाटपिंपरी, बारनाव पिंपरी, निमगाव सिन्नर, गुळवंच, देवपूर, खोपडी, फर्दापूर, धारणगाव, भोकणी, पांगरी, फुलेनगर, वावी, थोडेवाडी, कहांडलवाडी या गावांमधून हा रस्ता जाणार आहे.
