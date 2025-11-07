English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

National Cancer Awareness Day 2025: नखांमधील हे 3 बदल देतात कॅन्सरचा इशारा; फक्त एक गोष्ट केल्याने वाचू शकते तुमचे आयुष्य

Cancer Awareness Day 2025: तुम्हाला माहित आहे का की तुमच्या नखांमध्ये कर्करोगाची काही लक्षणे दिसू शकतात? नखांमधील बदल बहुतेकदा दुखापत, संसर्ग किंवा पौष्टिक कमतरतेशी संबंधित असतात. जर हे बदल लवकर ओळखून त्यावर उपचार केले गेले तर कर्करोग टाळता येऊ शकतो.  

Tejashree Gaikwad | Nov 07, 2025, 06:31 PM IST
twitter
1/8

National Cancer Awareness Day 2025

भारतामध्ये दरवर्षी कॅन्सरचे प्रमाण झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे जागरूकता, वेळेवर निदान आणि उपचार यांचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. राष्ट्रीय कॅन्सर जागरूकता दिन प्रत्येक वर्षी 7 नोव्हेंबरला साजरा केला जातो, जेणेकरून लोकांना हे आठवण राहील की कॅन्सरची शुरुआती लक्षणे ओळखली, तर अनेकांचे प्राण वाचू शकतात.

twitter
2/8

National Cancer Awareness Day 2025

देशात सध्या अंदाजे 25 लाख लोक कॅन्सरशी झुंज देत आहेत, तर दरवर्षी 7 लाखांहून अधिक नवीन रुग्णांची नोंद होते. उपचारांच्या प्रगतीनंतरही अनेक रुग्णांचे निदान उशिरा होते आणि त्यामुळे जीविताचा धोका वाढतो.  

twitter
3/8

नखांमधील बदल कॅन्सरचे संकेत?

National Cancer Awareness Day 2025

बर्‍याच लोकांना हे माहीतच नसते की कॅन्सरची काही सुरुवातीची लक्षणे नखांमध्ये देखील दिसू शकतात. बहुतेकवेळा लोक नखांतील बदलांना जखम, पोषणाची कमतरता किंवा फंगल इन्फेक्शनशी जोडून दुर्लक्षित करतात. परंतु, अमेरिकेतील NIH च्या संशोधनानुसार, विशिष्ट नखांतील बदल काही जीन म्युटेशनशी जोडलेले असू शकतात, जे पुढे कॅन्सरचा धोका वाढवतात.

twitter
4/8

BAP1 ट्यूमर सिंड्रोम आणि नखांतील बदल

National Cancer Awareness Day 2025

शास्त्रज्ञांनी शोधले आहे की BAP1 ट्यूमर प्रीडिसपोजिशन सिंड्रोम असलेल्या व्यक्तींमध्ये नखांवर ओनिकोपॅपिलोमा (Onychopapilloma) नावाचा बदल दिसतो.

twitter
5/8

ओनिकोपॅपिलोमा म्हणजे काय?

National Cancer Awareness Day 2025

नखावर पांढरी किंवा लालसर लांब पट्टी दिसणे.  नख जाड होणे किंवा खालील भाग सूजणे. सामान्यतः एक नख प्रभावित होत असते. पण BAP1 जीनमध्ये बदल असलेल्या लोकांमध्ये अनेक नखांवर एकाच वेळी असे बदल दिसतात.

twitter
6/8

डॉक्टरांचे मार्गदर्शन

National Cancer Awareness Day 2025

कुटुंबात स्किन कॅन्सर किंवा मेलानोमा चा इतिहास असेल आणि नखांवर अशा पट्ट्या, रंग बदल किंवा जाडपणा दिसू लागला, तर तत्काळ त्वचारोगतज्ज्ञ किंवा ऑन्कोलॉजिस्टचा सल्ला घ्या. नखांची बायोप्सी करून निदान केले जाऊ शकते आणि कॅन्सरचे सुरुवातीचे स्टेज वेळेत शोधता येते.

twitter
7/8

कोणत्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये?

National Cancer Awareness Day 2025

नखावर सतत दिसणाऱ्या लांब, पांढऱ्या किंवा तपकिरी रेषा नखांच्या पृष्ठभागाचा आकार किंवा जाडी बदलणे अनेक नखांवर एकसारखा बदल दिसणे हे संकेत शरीरात गंभीर बदल सुरू असल्याचे संकेत देऊ शकतात.

twitter
8/8

महत्वाची सूचना (Disclaimer)

National Cancer Awareness Day 2025

ही माहिती सामान्य जागरूकतेसाठी आहे. उपचार किंवा निदानासाठी नेहमी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

twitter
पुढील
अल्बम

शाही घराण्यातील मुलगी पण बॉलिवूडमध्ये फ्लॉप, 19 वर्षांत दिला नाही एकही हिट चित्रपट

पुढील अल्बम

शाही घराण्यातील मुलगी पण बॉलिवूडमध्ये फ्लॉप, 19 वर्षांत दिला नाही एकही हिट चित्रपट

शाही घराण्यातील मुलगी पण बॉलिवूडमध्ये फ्लॉप, 19 वर्षांत दिला नाही एकही हिट चित्रपट

शाही घराण्यातील मुलगी पण बॉलिवूडमध्ये फ्लॉप, 19 वर्षांत दिला नाही एकही हिट चित्रपट 8
बँकांच्या विलीनकरणाबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे मोठे वक्तव्य! भारतात फक्त 4 बँका राहणार?

बँकांच्या विलीनकरणाबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे मोठे वक्तव्य! भारतात फक्त 4 बँका राहणार?

बँकांच्या विलीनकरणाबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे मोठे वक्तव्य! भारतात फक्त 4 बँका राहणार? 11
पॉवर ऑफ अटॉर्नी केली असेल तर मालमत्ता आपल्या नावावर होऊ शकते का? पार्थ पवार जमीन गैरव्यवहार प्रकरणामुळे चर्चेत आला विषय

पॉवर ऑफ अटॉर्नी केली असेल तर मालमत्ता आपल्या नावावर होऊ शकते का? पार्थ पवार जमीन गैरव्यवहार प्रकरणामुळे चर्चेत आला विषय

पॉवर ऑफ अटॉर्नी केली असेल तर मालमत्ता आपल्या नावावर होऊ शकते का? पार्थ पवार जमीन गैरव्यवहार प्रकरणामुळे चर्चेत आला विषय 11
&#039;साधेपणाने जगा...&#039; म्हणणाऱ्या इंदुरीकर महाराजांचे अलिशान घर, देवघर अन् किचन पाहून डोळे दिपतील

'साधेपणाने जगा...' म्हणणाऱ्या इंदुरीकर महाराजांचे अलिशान घर, देवघर अन् किचन पाहून डोळे दिपतील

'साधेपणाने जगा...' म्हणणाऱ्या इंदुरीकर महाराजांचे अलिशान घर, देवघर अन् किचन पाहून डोळे दिपतील 10