National Cancer Awareness Day 2025: नखांमधील हे 3 बदल देतात कॅन्सरचा इशारा; फक्त एक गोष्ट केल्याने वाचू शकते तुमचे आयुष्य
Cancer Awareness Day 2025: तुम्हाला माहित आहे का की तुमच्या नखांमध्ये कर्करोगाची काही लक्षणे दिसू शकतात? नखांमधील बदल बहुतेकदा दुखापत, संसर्ग किंवा पौष्टिक कमतरतेशी संबंधित असतात. जर हे बदल लवकर ओळखून त्यावर उपचार केले गेले तर कर्करोग टाळता येऊ शकतो.
Tejashree Gaikwad | Nov 07, 2025, 06:31 PM IST
भारतामध्ये दरवर्षी कॅन्सरचे प्रमाण झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे जागरूकता, वेळेवर निदान आणि उपचार यांचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. राष्ट्रीय कॅन्सर जागरूकता दिन प्रत्येक वर्षी 7 नोव्हेंबरला साजरा केला जातो, जेणेकरून लोकांना हे आठवण राहील की कॅन्सरची शुरुआती लक्षणे ओळखली, तर अनेकांचे प्राण वाचू शकतात.
नखांमधील बदल कॅन्सरचे संकेत?
बर्याच लोकांना हे माहीतच नसते की कॅन्सरची काही सुरुवातीची लक्षणे नखांमध्ये देखील दिसू शकतात. बहुतेकवेळा लोक नखांतील बदलांना जखम, पोषणाची कमतरता किंवा फंगल इन्फेक्शनशी जोडून दुर्लक्षित करतात. परंतु, अमेरिकेतील NIH च्या संशोधनानुसार, विशिष्ट नखांतील बदल काही जीन म्युटेशनशी जोडलेले असू शकतात, जे पुढे कॅन्सरचा धोका वाढवतात.
BAP1 ट्यूमर सिंड्रोम आणि नखांतील बदल
ओनिकोपॅपिलोमा म्हणजे काय?
डॉक्टरांचे मार्गदर्शन
