PHOTOS: मराठमोळी गिरिजा ओक बनलीय नॅशनल क्रश,माहिती नसलेल्या 13 गोष्टी!

Girija Oak Unknown Facts: गिरिजाची साधी आणि आकर्षक छबी तरुणाईला भुरळ घालतेय. तिच्याबद्दलच्या माहिती नसलेल्या 13 गोष्टी जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Nov 11, 2025, 05:03 PM IST
1/15

PHOTOS: मराठमोळी गिरिजा ओक बनलीय नॅशनल क्रश,माहिती नसलेल्या 13 गोष्टी!

National Crush Actress Girija Oak Unknown Facts

Girija Oak Unknown Facts: इंटरनेटवर कोणीही एका रात्रीत सेन्सेशन बनू शकते. आता, निळ्या साडीतील एक महिला चर्चेत आहे. अनेक लोक ती कोण आहे हे जाणून घेण्यास उत्सुक आहेत. खरं तर, अनेक यूजर्सनी हा फोटो पोस्ट केला आणि ती कोण आहे आणि ती का ट्रेंड करत आहे असे विचारले. त्यानंतर, यूजर्सनी चौकशी सुरू केली. तेव्हा कळले की ती अभिनेत्री गिरिजा आहे. जिने मराठी, हिंदी आणि कन्नड चित्रपटांमध्ये काम केले आहे.

2/15

तरुणाईला भुरळ घालतेय

National Crush Actress Girija Oak Unknown Facts

गिरिजा ओक ही मराठी अभिनेत्री 2010 च्या 'लज्जा' मालिकेतील 'मानसी' भूमिकेमुळे प्रसिद्ध झाली. या भूमिकेत तिने शहरी जीवनातील संघर्ष करणाऱ्या तरुणीचे आकर्षक चित्रण केले, तिचे सौंदर्य आणि अभिनयशैली तसेच व्यक्तिमत्त्व चाहत्यांना वेड लावतंय. यामुळे सध्या तिला सोशल मीडियावर 'नॅशनल क्रश' ही पदवी मिळालीय. तिची साधी आणि आकर्षक छबी तरुणाईला भुरळ घालतेय. तिच्याबद्दलच्या माहिती नसलेल्या 13 गोष्टी जाणून घेऊया.

3/15

गिरिजाचे शिक्षण

National Crush Actress Girija Oak Unknown Facts

बायोटेक्नॉलॉजीची पदवी आणि अभिनयाची सुरुवातगिरिजा ओक यांनी मुंबईतील ठाकूर कॉलेज ऑफ सायन्स अँड कॉमर्समधून बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये पदवी प्राप्त केली आहे. अनेकांना वाटते की ती फक्त अभिनेत्री आहे, पण तिच्या शिक्षणामुळे ती विज्ञान क्षेत्रातही रस घेते. अभिनयापूर्वी तिने जाहिराती आणि थिएटर वर्कशॉपमध्ये भाग घेतला, ज्यामुळे तिची अभिनयाची ओळख पटली.

4/15

हिंदी चित्रपटात डेब्यू

National Crush Actress Girija Oak Unknown Facts

15 वर्ष वयातच गिरिजा यांनी आमीर खानच्या 'तारे झमीन पर' (२००७) मध्ये 'जबीं' ही भूमिका साकारली, जी बालकलाकार म्हणून तिचा डेब्यू होता. हा चित्रपट तिच्या करिअरचा टर्निंग पॉइंट ठरला, पण तिने नंतर मराठी चित्रपटांकडे लक्ष केंद्रित केले, ज्यामुळे तिची हिंदी इंडस्ट्रीतील ओळख कमी झाली.

5/15

बालकलाकाराची भूमिका

National Crush Actress Girija Oak Unknown Facts

2004 मध्ये रिलीज झालेल्या मराठी चित्रपट 'मणिणी' मध्ये 'शालिमी' ही भूमिका साकारून तिने मराठी रंगभूमीवर पदार्पण केले. हा चित्रपट फारसा प्रसिद्ध झाला नाही, पण यातून तिची बालकलाकार म्हणूनची क्षमता दिसून आली. अनेक चाहत्यांना तिचा पहिला चित्रपट 'गोष्ट छोटी डोंगरेवाडी' असा वाटतो, पण 'मणिणी' हा खरा डेब्यू होता.

6/15

'लज्जा' या मालिकेतील ब्रेकथ्रू भूमिका

National Crush Actress Girija Oak Unknown Facts

2010 मध्ये झी मराठीवरील 'लज्जा' मालिकेत 'माणसी देसाई (माणू)' ही भूमिका साकारून गिरिजा प्रसिद्ध झाली. या भूमिकेत तिने शहरी जीवनातील धोक्यांना सामोरे जाणाऱ्या तरुणीचे चित्रण केले, ज्यामुळे तिला 'नॅशनल क्रश' ही ओळख मिळाली. ही भूमिका तिच्या करिअरमधील सर्वांत लोकप्रिय होती.

7/15

कॅन फिल्म फेस्टिव्हल

National Crush Actress Girija Oak Unknown Facts

2018 मध्ये नवज्योत बांदिवडेकर दिग्दर्शित 'क्वार्टर' ही शॉर्ट फिल्म 71व्या कॅन फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये प्रीमियर झाली. गिरिजा यांनी 'अश्विनी रानडे' ही भूमिका साकारली, जी पहिली भारतीय शॉर्ट फिल्म असा मानली जाते जिचा पोस्टर आणि ट्रेलर भारतीय पत्रकार आणि चित्रपटसृष्टीच्या व्यक्तींच्या उपस्थितीत लॉन्च झाला. ही गोष्ट फार कमी लोकांना माहीत आहे.

8/15

आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

National Crush Actress Girija Oak Unknown Facts

युरोपियन सिनेमॅटोग्राफी अवॉर्ड्स'क्वार्टर' साठी गिरिजा यांना २०१८ मध्ये युरोपियन सिनेमॅटोग्राफी अवॉर्ड्समध्ये बेस्ट अॅक्ट्रेस पुरस्कार मिळाला. तसेच, मॅव्हेरिक मूवी अवॉर्ड्समध्ये बेस्ट इंटरनॅशनल अॅक्ट्रेससाठी नामांकन मिळाले. हे तिचे आंतरराष्ट्रीय ओळखीचे प्रमाण आहे, जे मुख्य प्रवाह चित्रपटांपेक्षा वेगळे आहे.

9/15

अभिनयापूर्वी 'सिंगिंग स्टार'

National Crush Actress Girija Oak Unknown Facts

अभिनय सुरू करण्यापूर्वी गिरिजा यांनी लोकप्रिय 'सिंगिंग स्टार' गायन स्पर्धेत भाग घेतला आणि फायनलपर्यंत पोहोचल्या. तिचा गाण्यांवरील छंद तिच्या बालपणापासून आहे, पण तिने हा छंद अभिनयामागे ठेवला, ज्यामुळे चाहत्यांना याची कल्पना नाही.

10/15

'सीआयडी' मालिकेत

National Crush Actress Girija Oak Unknown Facts

2009 मध्ये सोनी टीव्हीवरील 'सीआयडी' मालिकेच्या एका एपिसोडमध्ये 'सपना' ही भूमिका साकारली. ही तिची हिंदी टीव्हीवरील छोटीशी पण लक्षवेधी भूमिका होती, जी क्राइम ड्रामा शैलीत होती आणि तिच्या बहुआयामी अभिनयाची झलक दाखवते.

11/15

'द व्हॅक्सिन वॉर' मधील डॉक्टरची भूमिका

National Crush Actress Girija Oak Unknown Facts

2023 मध्ये रिलीज झालेल्या 'द व्हॅक्सिन वॉर' मध्ये 'डॉ. निवेदिता गुप्ता' ही भूमिका साकारली, जी कोविड-19 लसीच्या विकासावरील चित्रपट आहे. ही भूमिका तिच्या विज्ञान शिक्षणाशी जोडलेली आहे, आणि तिने यासाठी वैद्यकीय संशोधन केले, जे तिच्या तयारीचे पुरावे आहे.

12/15

प्रमुख भूमिका

National Crush Actress Girija Oak Unknown Facts

2018 मध्ये सोनी एंटरटेनमेंट टीव्हीवरील 'लेडीज स्पेशल' सीझन २ मध्ये 'मेघना निकाडे' ही प्रमुख भूमिका साकारली. या मालिकेत महिलांच्या दैनंदिन संघर्षांचे चित्रण करणारी ही भूमिका तिच्या सोशल मेसेज देणाऱ्या अभिनयाची उदाहरण आहे, जी फार चर्चेत राहिली नाही.

13/15

सामाजिक कार्य

National Crush Actress Girija Oak Unknown Facts

गिरिजाने विविध एनजीओ आणि ट्रस्टला दान दिले आहे, पण त्याची रक्कम कधीच जाहीर केली नाही. तिचे हे सामाजिक कार्य गुप्तपणे चालते, जसे की शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील मदत, जे तिच्या बायोटेक्नॉलॉजी पार्श्वभूमीशी जोडलेले आहे.

14/15

कुटुंबातील सगळ्यांचे चित्रपटसृष्टीशी नाते

National Crush Actress Girija Oak Unknown Facts

गिरिजा यांचे वडील गिरीश ओक हे मराठी अभिनेते, आई फार्मासिस्ट आहेत. पती सुह्द गोडबोले दिग्दर्शक, सासरे श्रीरंग गोडबोले लेखक-निर्माते, आणि दीर मृण्मयी गोडबोले अभिनेत्री आहेत. ही 'फॅमिली इन फिल्म्स' ही गोष्ट तिच्या करिअरला मजबुती देते, पण तिने स्वतःच्या मेहनतीने यश मिळवले.

15/15

पर्सनल लाईफ

National Crush Actress Girija Oak Unknown Facts

2011 मध्ये लग्न झालेल्या गिरिजाला 2013 मध्ये कबीर नावाचा मुलगा झाला. ती कुटुंबाला प्राधान्य देते आणि सोशल मीडियावर वैयक्तिक जीवन फार उघड करत नाही. अभिनय आणि मातृत्व यांचा समतोल साधण्यासाठी ती योग आणि वाचन करते, हे तिच्या शांत स्वभावाचे गमक आहे.

