PHOTOS: मराठमोळी गिरिजा ओक बनलीय नॅशनल क्रश,माहिती नसलेल्या 13 गोष्टी!
Girija Oak Unknown Facts: गिरिजाची साधी आणि आकर्षक छबी तरुणाईला भुरळ घालतेय. तिच्याबद्दलच्या माहिती नसलेल्या 13 गोष्टी जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Nov 11, 2025, 05:03 PM IST
Girija Oak Unknown Facts: इंटरनेटवर कोणीही एका रात्रीत सेन्सेशन बनू शकते. आता, निळ्या साडीतील एक महिला चर्चेत आहे. अनेक लोक ती कोण आहे हे जाणून घेण्यास उत्सुक आहेत. खरं तर, अनेक यूजर्सनी हा फोटो पोस्ट केला आणि ती कोण आहे आणि ती का ट्रेंड करत आहे असे विचारले. त्यानंतर, यूजर्सनी चौकशी सुरू केली. तेव्हा कळले की ती अभिनेत्री गिरिजा आहे. जिने मराठी, हिंदी आणि कन्नड चित्रपटांमध्ये काम केले आहे.
तरुणाईला भुरळ घालतेय
गिरिजा ओक ही मराठी अभिनेत्री 2010 च्या 'लज्जा' मालिकेतील 'मानसी' भूमिकेमुळे प्रसिद्ध झाली. या भूमिकेत तिने शहरी जीवनातील संघर्ष करणाऱ्या तरुणीचे आकर्षक चित्रण केले, तिचे सौंदर्य आणि अभिनयशैली तसेच व्यक्तिमत्त्व चाहत्यांना वेड लावतंय. यामुळे सध्या तिला सोशल मीडियावर 'नॅशनल क्रश' ही पदवी मिळालीय. तिची साधी आणि आकर्षक छबी तरुणाईला भुरळ घालतेय. तिच्याबद्दलच्या माहिती नसलेल्या 13 गोष्टी जाणून घेऊया.
गिरिजाचे शिक्षण
बायोटेक्नॉलॉजीची पदवी आणि अभिनयाची सुरुवातगिरिजा ओक यांनी मुंबईतील ठाकूर कॉलेज ऑफ सायन्स अँड कॉमर्समधून बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये पदवी प्राप्त केली आहे. अनेकांना वाटते की ती फक्त अभिनेत्री आहे, पण तिच्या शिक्षणामुळे ती विज्ञान क्षेत्रातही रस घेते. अभिनयापूर्वी तिने जाहिराती आणि थिएटर वर्कशॉपमध्ये भाग घेतला, ज्यामुळे तिची अभिनयाची ओळख पटली.
हिंदी चित्रपटात डेब्यू
बालकलाकाराची भूमिका
2004 मध्ये रिलीज झालेल्या मराठी चित्रपट 'मणिणी' मध्ये 'शालिमी' ही भूमिका साकारून तिने मराठी रंगभूमीवर पदार्पण केले. हा चित्रपट फारसा प्रसिद्ध झाला नाही, पण यातून तिची बालकलाकार म्हणूनची क्षमता दिसून आली. अनेक चाहत्यांना तिचा पहिला चित्रपट 'गोष्ट छोटी डोंगरेवाडी' असा वाटतो, पण 'मणिणी' हा खरा डेब्यू होता.
'लज्जा' या मालिकेतील ब्रेकथ्रू भूमिका
कॅन फिल्म फेस्टिव्हल
2018 मध्ये नवज्योत बांदिवडेकर दिग्दर्शित 'क्वार्टर' ही शॉर्ट फिल्म 71व्या कॅन फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये प्रीमियर झाली. गिरिजा यांनी 'अश्विनी रानडे' ही भूमिका साकारली, जी पहिली भारतीय शॉर्ट फिल्म असा मानली जाते जिचा पोस्टर आणि ट्रेलर भारतीय पत्रकार आणि चित्रपटसृष्टीच्या व्यक्तींच्या उपस्थितीत लॉन्च झाला. ही गोष्ट फार कमी लोकांना माहीत आहे.
आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार
युरोपियन सिनेमॅटोग्राफी अवॉर्ड्स'क्वार्टर' साठी गिरिजा यांना २०१८ मध्ये युरोपियन सिनेमॅटोग्राफी अवॉर्ड्समध्ये बेस्ट अॅक्ट्रेस पुरस्कार मिळाला. तसेच, मॅव्हेरिक मूवी अवॉर्ड्समध्ये बेस्ट इंटरनॅशनल अॅक्ट्रेससाठी नामांकन मिळाले. हे तिचे आंतरराष्ट्रीय ओळखीचे प्रमाण आहे, जे मुख्य प्रवाह चित्रपटांपेक्षा वेगळे आहे.
अभिनयापूर्वी 'सिंगिंग स्टार'
'सीआयडी' मालिकेत
'द व्हॅक्सिन वॉर' मधील डॉक्टरची भूमिका
प्रमुख भूमिका
सामाजिक कार्य
कुटुंबातील सगळ्यांचे चित्रपटसृष्टीशी नाते
