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महाराष्ट्रातील महिलांना आरोग्यविषयक गंभीर समस्या! एकाच वेळी 200+ आजारांचा धोका... सरकारी अहवालातील धक्कादायक आकडे

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 07, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:27 PM IST

Maharashtra NFHS 6 Report Details: महाराष्ट्रातील महिलांच्या आरोग्यासंदर्भातील धक्कादायक माहिती समोर आली असून शहरांमधील परिस्थिती गावांपेक्षा अधिक गंभीर असल्याचं यात म्हटलंय. नेमका हा अहवाल काय आणि त्यात काय नमूद केलंय पाहूयात...

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महाराष्ट्रातील महिलांच्या आरोग्याबद्दल धक्कादायक खुलासा

महाराष्ट्रातील महिलांच्या आरोग्याबद्दल धक्कादायक खुलासा एका सरकारी अहवालातून समोर आला आहे. या अहवालामध्ये शहरी भागातील महिलांना अधिक धोका असून ग्रामीण भागातील महिलांमध्येही ‘ही’ समस्या दिसून आल्याबद्दल आश्चर्य वाटत आहे. नेमकं या अहवालात आहे काय पाहूयात...

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राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून धक्कादायक माहिती

महाराष्ट्रात अतिरिक्त वजन आणि स्थूलतेची समस्या वेगाने वाढत असल्याचे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-6 च्या ताज्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.

 

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अतिरिक्त वजनाच्या किंवा स्थूलतेच्या श्रेणीत

राज्यात आता सुमारे 31.1 टक्के महिला या अतिरिक्त वजनाच्या किंवा स्थूलतेच्या श्रेणीत येतात. ही आकडेवारी मागील सर्वेक्षणाच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवते.

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काही वर्षांतच या समस्येत मोठी वाढ

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 मध्ये हे प्रमाण 23.5 टक्के होते. म्हणजेच काही वर्षांतच या समस्येत सुमारे 32 टक्के वाढ झाली आहे.

 

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शहरी महाराष्ट्रात परिस्थिती अधिक गंभीर

शहरी महाराष्ट्रात परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. शहरांमध्ये 40.1 टक्के महिलांचा शरीर वस्तुमान निर्देशांक 25 किंवा त्याहून अधिक आहे, जो भारतीय मानकांनुसार अतिरिक्त वजन आणि स्थूलता दर्शवतो. म्हणजेच शहरांमध्ये प्रत्येक दहापैकी चार महिला या समस्येने ग्रासल्या आहेत.

 

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200 हून अधिक आजारांचा धोका

तज्ज्ञांच्या मते, स्थूलता ही आता 200 हून अधिक आजारांचा प्रमुख धोका ठरत आहे, ज्यामध्ये काही प्रकारचे हृदयरोग, मधुमेह आणि काही प्रकारच्या कर्करोगांचाही समावेश आहे. 

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स्पष्ट तफावत दिसून येते

तुलनेत ग्रामीण महाराष्ट्रात हे प्रमाण कमी असून सुमारे 24.8 टक्के महिलांमध्ये अतिरिक्त वजन किंवा स्थूलतेची समस्या दिसते. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये स्पष्ट तफावत दिसून येत आहे. 

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महाराष्ट्रातील महिलांमधील स्थूलतेचे प्रमाण...

महाराष्ट्रातील महिलांमधील स्थूलतेचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी 27 टक्क्यांपेक्षा अधिक असले तरी दक्षिणेकडील राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. 

 

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...म्हणून महाराष्ट्रातील महिलांमध्ये वाढलीये स्थूलता

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की आहारात बदल, कमी शारीरिक हालचाल आणि बैठी जीवनशैली ही या वाढत्या समस्येची प्रमुख कारणे आहेत. मोटार वाहनांवर वाढती अवलंबित्व आणि चालणे-फिरणे कमी झाल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर होत आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य फ्रिपिक आणि एआयवरुन साभार)

TAGS:
survey
maharashtra
obesity
health
women health

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