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National Sister Day in Marathi : बहीण म्हणजे दुसरी आई, अशा या बहिणीला Sister Day च्या शुभेच्छा

Written ByNeha Choudhary
Published: Aug 02, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:59 AM IST

National Sister Day Wishes 2026 Shubhechcha wishes in Marathi : बहि‍णींमधील प्रेम, जिव्हाळा आणि सुंदर आठवणींचा उजाळा देणारा दिवस म्हणजे राष्ट्रीय भगिनी दिन म्हणजेच अर्थात Sister Day...अशा यादिनी फ्रेंडशिप डेसोबत आपल्या लाडक्या बहिणीला द्या बहिणी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

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तू फक्त एक काळजी घेणारी बहीणच नाहीस तर एक चांगली मैत्रीणही आहेस  जिच्यावर मी डोळे बंद करून विश्वास ठेवू शकते!  माझ्या आयुष्यात तू आहेस हे मी खूप भाग्यवान आहे.  बहिणी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

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एक बहीण ही दुसऱ्या आईसारखी असते  जी तुम्हाला प्रत्येक संकटापासून वाचवते. माझ्या आयुष्यात तू आहेस हे मी खूप भाग्यवान आहे.  बहिणी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 

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माझ्या आयुष्यात तू असल्याने  मी जगातील सर्वात भाग्यवान बहीण आहे.  तुला बहिणी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

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लहानपणीची सोबती मोठेपणीची जिवलग मैत्रीण प्रत्येक यशामागची प्रेरणा आणि आयुष्यभराची साथ  बहिणी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

TAGS:
National Sister Day Wishes in Marathi
National Sister Day Wishes 2026
Happy National Sister Day 2026

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