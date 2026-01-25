English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • National Tourism Day 2026: भारतातील कोणत्या राज्याला पर्यटक देतात सर्वाधिक भेट? महाराष्ट्राचं स्थान कितवं?

National Tourism Day 2026: भारतातील कोणत्या राज्याला पर्यटक देतात सर्वाधिक भेट? महाराष्ट्राचं स्थान कितवं?

Tourisam Day:  दरवर्षी 25 जानेवारीला रोजी राष्ट्रीय पर्यटन दिन साजरा केला जातो. त्याचा उद्देश पर्यटनाचे महत्त्व अधोरेखित करणे आणि त्याच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक योगदानाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आहे. याच निमित्ताने जाणून घेऊयात भारतातील कोणत्या राज्याला पर्यटक सर्वाधिक भेट देतात. या यादीत महाराष्ट्राचं स्थान कितवं?

Priti Ved | Jan 25, 2026, 12:08 PM IST
twitter
1/8

भारतातील पर्यटन क्षेत्राने गेल्या काही वर्षांत मोठी प्रगती केली असून जागतिक स्तरावर आपली स्थिती अधिक बळकट केली आहे. इंडियन टुरिझम डेटा कम्पेंडियमनुसार, भारताचा वाटा आता जगातील एकूण आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमनांपैकी 1.45 टक्के इतका आहे. त्याचबरोबर जगभरातील पर्यटन महसुलात भारताचा 2.1 टक्के वाटा आहे.   

twitter
2/8

भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे, जिथे प्रत्येक दोन पावलांवर भाषा बदलते, संस्कृती बदलते आणि पोशाख आणि खाद्यसंस्कृती देखील बदलत असते. 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असलेला भारत हा एक संपूर्ण पर्यटन पॅकेज आहे. म्हणूनच दरवर्षी 25 जानेवारी रोजी राष्ट्रीय पर्यटन दिन साजरा केला जात असावा. भारतातील वाढत्या पर्यंटकांमुळे भारताचा ऐतिहासिक वारसा, नैसर्गिक सौंदर्य, धार्मिक स्थळे आणि सांस्कृतिक वारसा देशांतर्गत आणि परदेशात पसरवला जातो.

twitter
3/8

उत्तर प्रदेश

भारतीय आकर्षण स्थळांच्या यादीत पहिलं नाव उत्तर प्रदेशातील राम मंदिराचं येतं. काही वर्षापुर्वीच या मंदिराची भव्य उभारणी पुर्ण झाली होती.  गेल्यावर्षीपासून इथे बरेच पर्यटक येतात.

twitter
4/8

राम मंदिराशिवाय काशी विश्वनाथ कोरिडोर, ताजमहाल, गंगा आरती असे कित्येक पर्यटनस्थळ देशविदेशातील पर्यटकांसाठी आकर्षणाचं केंद्र ठरत आहेत.

twitter
5/8

या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर तामिळनाडू हे राज्य आहे. विविध कला आणि शैलीतील मंदिरांच्या या राज्यात गेल्यवर्षी सुमारे 286 कोटीपेक्षा जास्त पर्यटकांनी भेट दिली. तामिळनाडूचं विशेष आकर्षण म्हणजे मीनाक्षी मंदिर (मदुराई) बृहदेश्वर मंदिर (तंजावर) महाबळिपूरम युनेस्को वारसा स्थळ आहेत. 

twitter
6/8

कर्नाटक

तिसऱ्या क्रमांकावर कर्नाटक हे मुख्य आकर्षण ठरतं. येथील हम्पीचे अवशेष, म्हैसूरचा राजवाडा आणि कूर्गसारखी निसर्गरम्य ठिकाणेआहे. 

twitter
7/8

आंध्र प्रदेश

यादीत चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या आंध्र प्रदेशामध्ये बरीच नयनरम्य ठिकाणं आहेत. आंध्रातील सर्वात महत्त्वाचं आणि आकर्षक ठिकाण म्हणजे तिरुपती बालाजी मंदिर हे आहे.  त्याशिवाय इथे पर्यटनासाठी विशाथापट्टणम बीच, अराकू व्हॅली हे आहेत. 

twitter
8/8

महाराष्ट्र

भारतातील पर्यटनासाठी प्रसिद्ध राज्यांमध्ये आपल्या महाराष्ट्रचं स्थानदेखील महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्र राज्यातील गड- किल्ले, अजिंठा-एलोराची लेणी, मुंबई आणि पुण्यासारखी आधुनिक शहरे, तसेच इथलं  विशेष आकर्षण ,म्हणजे गेटवे ऑफ इंडिया, अजिंठा-एलोरा, शिर्डी, महाबळेश्वर, कोकण किनारपट्टी ही ठिकाण आहेत.

twitter
पुढील
अल्बम

कधी काय होईल सांगता येत नाही! घरात राहा सुरक्षित राहा...अमेरिकेवर हिमसंकट; कोट्यवधी नागरिक धोक्यात...

पुढील अल्बम

कधी काय होईल सांगता येत नाही! घरात राहा सुरक्षित राहा...अमेरिकेवर हिमसंकट; कोट्यवधी नागरिक धोक्यात...

कधी काय होईल सांगता येत नाही! घरात राहा सुरक्षित राहा...अमेरिकेवर हिमसंकट; कोट्यवधी नागरिक धोक्यात...

कधी काय होईल सांगता येत नाही! घरात राहा सुरक्षित राहा...अमेरिकेवर हिमसंकट; कोट्यवधी नागरिक धोक्यात... 9
रेल्वे मार्ग नाही, हा तर स्वर्ग! ट्रेनच्या खिडकीतून दिसतो 12 महिने कोसळणारा भारतातील सर्वात मोठा धबधबा, गोव्याजवळचा जगप्रसिद्ध स्पॉट

रेल्वे मार्ग नाही, हा तर स्वर्ग! ट्रेनच्या खिडकीतून दिसतो 12 महिने कोसळणारा भारतातील सर्वात मोठा धबधबा, गोव्याजवळचा जगप्रसिद्ध स्पॉट

रेल्वे मार्ग नाही, हा तर स्वर्ग! ट्रेनच्या खिडकीतून दिसतो 12 महिने कोसळणारा भारतातील सर्वात मोठा धबधबा, गोव्याजवळचा जगप्रसिद्ध स्पॉट 8
26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्ट रोजी ध्वजारोहण याच्यात काय फरक? 99% भारतीयांना माहितच नाही

26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्ट रोजी ध्वजारोहण याच्यात काय फरक? 99% भारतीयांना माहितच नाही

26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्ट रोजी ध्वजारोहण याच्यात काय फरक? 99% भारतीयांना माहितच नाही 8
Republic Day Special: प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने बनवा &#039;हा&#039; तिरंगी ढोकळा, जाणून घ्या झटपट रेसिपी

Republic Day Special: प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने बनवा 'हा' तिरंगी ढोकळा, जाणून घ्या झटपट रेसिपी

Republic Day Special: प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने बनवा 'हा' तिरंगी ढोकळा, जाणून घ्या झटपट रेसिपी 8