National Tourism Day 2026: भारतातील कोणत्या राज्याला पर्यटक देतात सर्वाधिक भेट? महाराष्ट्राचं स्थान कितवं?
Tourisam Day: दरवर्षी 25 जानेवारीला रोजी राष्ट्रीय पर्यटन दिन साजरा केला जातो. त्याचा उद्देश पर्यटनाचे महत्त्व अधोरेखित करणे आणि त्याच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक योगदानाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आहे. याच निमित्ताने जाणून घेऊयात भारतातील कोणत्या राज्याला पर्यटक सर्वाधिक भेट देतात. या यादीत महाराष्ट्राचं स्थान कितवं?
Priti Ved | Jan 25, 2026, 12:08 PM IST
भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे, जिथे प्रत्येक दोन पावलांवर भाषा बदलते, संस्कृती बदलते आणि पोशाख आणि खाद्यसंस्कृती देखील बदलत असते. 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असलेला भारत हा एक संपूर्ण पर्यटन पॅकेज आहे. म्हणूनच दरवर्षी 25 जानेवारी रोजी राष्ट्रीय पर्यटन दिन साजरा केला जात असावा. भारतातील वाढत्या पर्यंटकांमुळे भारताचा ऐतिहासिक वारसा, नैसर्गिक सौंदर्य, धार्मिक स्थळे आणि सांस्कृतिक वारसा देशांतर्गत आणि परदेशात पसरवला जातो.
उत्तर प्रदेश
कर्नाटक
आंध्र प्रदेश
