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मुंबई-गोवा महामार्गावर निसर्गाचा अद्भुत चमत्कार! हिरव्यागार डोंगरातून कोसळणारा चिपळूणचा 'सवतसडा' धबधबा

Written ByRavindra Kokate
Published: Jul 01, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:50 PM IST

मुंबई-गोवा महामार्गावर असलेला सर्वात सुंदर आणि लोकप्रिय धबधबा. 

Sawatsada Waterfall Chiplun : मुंबई-गोवा महामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना खराब रस्त्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागतो. मात्र, आता मुंबई-गोवा महामार्गावर आता प्रवाशांपेक्षा पर्यटकांची संख्या वाढली आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावर निसर्गाचा अद्भुत चमत्कार पाहण्यासाठी पर्यटक मोठ्या संख्येने येत आहे. हा चमत्कार म्हणजे हिरव्यागार डोंगरातून कोसळणारा चिपळूणचा 'सवतसडा' धबधबा . 

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पावसाळा सुरु झाल्यामुळे   वरुणराजाच्या आगमनाने सध्या संपूर्ण कोकण परिसर निसर्गाच्या विविध रंगांनी नटला आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करताना प्रवाशांना निसर्गाच्या एका अद्भुत चमत्काराचा अनुभव घेता येत आहे. तो म्हणजे सवतसडा धबधबा.

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सह्याद्रीच्या नागमोडी घाटरस्त्यांवरून जाताना उंचावरून कोसळणारा चिपळूणजवळील 'सवतसडा धबधबा' सध्या पर्यटकांच्या गळ्यातील ताईत बनला आहे.

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दाट झाडीझुडपांमधून आणि काळ्या कड्यांवरून फेसाळत येणारे हे पांढरेशुभ्र पाणी पाहताच,महामार्गावरील वाहनांचे ब्रेक आपोआप सवतसड्यापाशी लागतात.

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 सवतसडा धबधब्याचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची मोठी दरी किंवा धोकादायक वळणे नाहीत.हा परिसर अत्यंत सुरक्षित असल्याने लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्वजण येथे सुरक्षितपणे निसर्गाचा आनंद घेऊ शकतात.

 

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सुरक्षित पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी स्थानिक लोकांसह मुंबई-पुण्याहून येणाऱ्या पर्यटकांची पावले आवर्जून चिपळूणकडे वळत आहेत.

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कुटुंबासह निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी  'सवतसडा' धबधबा सर्वात सुरक्षित ठिकाण मानले जात आहे. सह्याद्रीच्या कुशीतून उंच काड्यावरून फेसळणारा चिपळूणचा 'सवतसडा' धबधबा  पर्यटकांची पहिली पसंती ठरतोय.

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सवतसडा धबधबा चिपळूणपासून 5 किलोमीटर अंतरावर आहे.  उंच कड्यावरून कोसळते पांढरे शुभ्र हे पाणी, हिरव्यागार रानात घुमते निसर्गाची गाणी... सवतसड्याच्या या रूपावर पर्यटक झाले दंग, पावसाच्या या सरींनी चढवला आनंदाचा रंग!.. असे या धबधब्याचे वर्ण केले जात आहे. 

 

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रत्नागिरी जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा इशारा असल्याने पर्यटकांनी पर्यटनाकडे काहीशी पाठ फिरवली होती.मात्र,आता पावसाने थोडी विश्रांती घेतल्यामुळे निसर्गप्रेमी मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडत आहेत. वीकेंड असो वा सामान्य दिवस, या धबधब्याच्या परिसरात आता पर्यटकांची मोठी जत्रा भरताना दिसत आहे.

 

TAGS:
mumbai goa highway
Sawatsada Waterfall
chiplun
Maharashtra Tourism
मुंबई गोवा महामार्ग
सवतसडा धबधबा
चिपळूण

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