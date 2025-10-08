ढगफुटी, वादळ, भूकंप कसलाही परिणाम होणार नाही! असं काय खास आहे Navi Mumbai Airport मध्ये?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे (NMIA) उद्घाटन झाले. 19 हजार 650 कोटी रुपयांचा ग्रीनफिल्ड प्रकल्प मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील ताण कमी करून, महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि शाश्वत विकासाला नवी गती देण्यासाठी सज्ज आहे.
Dakshata Thasale | Oct 08, 2025, 05:14 PM IST
मुंबई महानगर प्रदेशाच्या प्रगतीचे प्रतीक
जगातील सर्वात सुरक्षित विमानतळ
नवी मुंबई विमानतळाची वास्तुकला सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. लंडनस्थित प्रख्यात ‘झहा हदीद आर्किटेक्ट्स’ यांनी डिझाइन केलेला हा विमानतळ भारताचे राष्ट्रीय फूल असलेल्या कमळापासून प्रेरित आहे. ‘तरंगणारे कमळ’ ही थीम परंपरा आणि आधुनिकतेचा सुंदर संगम दर्शवते. टर्मिनलमध्ये 12 शिल्पात्मक खांब कमळाच्या पाकळ्यांप्रमाणे उघडताना दिसतात, तर 17 मोठे खांब या भव्य संरचनेला आधार देतात.
पाऊस आणि धुक्यासाठी अत्याधुनिक लँडिंग
1 हजार 160 हेक्टरवर पसरलेल्या या प्रकल्पात पर्यावरणपूरक डिझाइन, आधुनिक लायटिंग आणि विस्तृत हॉलचा समावेश आहे. पाऊस आणि धुक्याच्या काळात सुरक्षित लँडिंगसाठी अत्याधुनिक कॅटेगरी-III इन्स्ट्रुमेंट लँडिंग सिस्टम (ILS) बसवण्यात आली आहे, जी 300 मीटर दृश्यमानतेतही विमान उतरवू शकते. यामुळे नवी मुंबई विमानतळ जगातील सर्वात सुरक्षित आणि कार्यक्षम विमानतळांपैकी एक ठरेल.
पहिल्या टप्प्याची वैशिष्ट्ये
आज उद्घाटन झाले असले तरी, व्यावसायिक विमानसेवा डिसेंबर 2025 पासून सुरू होईल. पहिल्या टप्प्यात एक टर्मिनल आणि एक धावपट्टी कार्यरत असेल, ज्याची वार्षिक प्रवासी क्षमता 2 कोटी आणि 0.8 दशलक्ष मेट्रिक टन कार्गो हाताळण्याची क्षमता आहे. विमानतळावर चार मुख्य प्रवेशद्वार (अल्फा, ब्रावो, चार्ली आणि डेल्टा) आणि 88 चेक-इन काऊंटर आहेत, यापैकी 66 कर्मचारी-चालित आणि 22 सेल्फ चेक-इन काऊंटर आहेत.
Gen-Z प्रवाशांसाठी Digi-Yatra तंत्रज्ञान
आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक केंद्राचा दर्जा
दुसऱ्या टर्मिनलच्या डिझाइनची प्रक्रिया सुरू
अदानी समूहाने पहिल्या टप्प्यासाठी 20 हजार कोटी रुपये गुंतवले असून, दुसऱ्या टप्प्यासाठी 30 हजार कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूक जाहीर केली आहे. दुसऱ्या टर्मिनलच्या डिझाइनची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. युरोप आणि अमेरिकेतील प्रमुख शहरांशी जोडणारे हे विमानतळ आशियातील प्रमुख एव्हिएशन हब बनण्याच्या मार्गावर आहे. याशिवाय, लो-कॉस्ट कॅरियर टर्मिनलची वार्षिक क्षमता 20 लाख प्रवाशांची असेल.
पर्यावरणपूरक आणि प्रवासी-स्नेही सुविधा
