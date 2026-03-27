  महाराष्ट्रातील या शहरांसोबत 30 ठिकाण गाठण्यासाठी जावं लागणार नवी मुंबई विमानतळावर!, रविवारपासून नवीन वेळापत्रक लागू

महाराष्ट्रातील 'या' शहरांसोबत 30 ठिकाण गाठण्यासाठी जावं लागणार नवी मुंबई विमानतळावर!, रविवारपासून नवीन वेळापत्रक लागू

Navi Mumbai Airport : मुंबईकरांसाठी आणि एमएमआर क्षेत्रातील प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने आपले पहिले 'उन्हाळी वेळापत्रक' जाहीर केलंय.

Neha Choudhary | Mar 27, 2026, 12:14 PM IST
नवी मुंबई विमानतळावर नवीन उन्हाळी वेळापत्रकानुसार 30 शहरांमध्ये विमान उडणार आहे. या निर्णयामुळे व्यावसायिक, पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठी सोय होणार आहे. 

त्यामुळे अवघ्या तासाभरात तुम्ही कोल्हापूर किंवा छत्रपती संभाजीनगर गाठू शकणार आहात. रविवारपासून हे वेळापत्रक लागू होणार आहे.

आता सांताक्रूझ आणि अंधेरीशिवाय तुम्हाला नवी मुंबई विमानतळाचे ऑप्शन असणार आहे. हे वेळापत्रक 29 मार्च ते 24 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे.   

दिल्लीसाठीसर्वाधिक नऊ विमानसेवा असतील, तर गोव्यासाठी 7, बंगळुरुसाठी 6) आणि कोचीनसाठी 5 अशी विमान सेवा असणार आहे. 

हैदराबाद, कोलकाता, लखनौ, वाराणसी आणि इंदूर यांसारख्या शहरांचाही यात समावेश आहे. तसंच छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, अयोध्या, आग्रा, चंदीगड, गोवा (दाबोलीम), श्रीनगर, जम्मू, तिरुपती, त्रिवेंद्रम, पाटणा, रायपूर, डेहराडून, कोची (विझाग), मदुराई, जबलपूर, ग्वाल्हेर (हिंडन), हुबळी, बेळगाव, बरेली, बागडोगरा, भावनगर, भोपाळ, दीव-दमन, दुर्गापूर, गोरखपूर, हिरासर (राजकोट) आणि झारसुगुडासाठी विमान उपलब्ध असणार आहे. 

सध्या या विमानतळावरून इंडिगो (IndiGo), अकासा एअर (Akasa Air) आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) या कंपन्या आपली सेवा देणार आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार संख्या प्रति आठवडा अंदाजे 1,092 हवाई फेऱ्यांपर्यंत वाढवल्या जाणार आहेत, म्हणजेच दररोज सरासरी 156 उड्डाणे होणार आहेत. 

हे नवीन वेळापत्रक मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) वाढत्या विमान प्रवासाची मागणी पूर्ण करण्यास आणि लहान-मोठ्या शहरांमधील संपर्क जोडण्यास फायदेशीर ठरणार आहे.

कोमातून परतला, मैदान गाजवलं…विस्फोटक फलंदाजीने धुमाकूळ घालणारा तो खेळाडू जगतोय अज्ञातवासात

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीसमोरील सर्वात मोठा अडथळा दूर, IPL 2026 च्या आधी आली एक आनंदाची बातमी

पगारामधील ECI म्हणजे काय? 99 टक्के कर्मचाऱ्यांना माहित नसतील याचे मोठे फायदे

900 हून अधिक पेट्रोल पंपांवर वाढले पेट्रोल-डिझेलचे दर; वाहन चालकांना अचानक मोठा धक्का!

