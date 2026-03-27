महाराष्ट्रातील 'या' शहरांसोबत 30 ठिकाण गाठण्यासाठी जावं लागणार नवी मुंबई विमानतळावर!, रविवारपासून नवीन वेळापत्रक लागू
Navi Mumbai Airport : मुंबईकरांसाठी आणि एमएमआर क्षेत्रातील प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने आपले पहिले 'उन्हाळी वेळापत्रक' जाहीर केलंय.
Neha Choudhary | Mar 27, 2026, 12:14 PM IST
हैदराबाद, कोलकाता, लखनौ, वाराणसी आणि इंदूर यांसारख्या शहरांचाही यात समावेश आहे. तसंच छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, अयोध्या, आग्रा, चंदीगड, गोवा (दाबोलीम), श्रीनगर, जम्मू, तिरुपती, त्रिवेंद्रम, पाटणा, रायपूर, डेहराडून, कोची (विझाग), मदुराई, जबलपूर, ग्वाल्हेर (हिंडन), हुबळी, बेळगाव, बरेली, बागडोगरा, भावनगर, भोपाळ, दीव-दमन, दुर्गापूर, गोरखपूर, हिरासर (राजकोट) आणि झारसुगुडासाठी विमान उपलब्ध असणार आहे.
