English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • नवी मुंबई विमानतळ प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी, आता टॅक्सी सेवा...

नवी मुंबई विमानतळ प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी, आता टॅक्सी सेवा...

Navi Mumbai Prepaid Taxi: आता नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या प्रावाशांचा प्रवास अधिक सोईस्कर होणार आहे. प्रशासनाने वाहतूक सेवांमध्ये काही फायदेशीर बदल केले आहेत. जाणून घ्या सविस्तर माहिती.  

Dec 31, 2025, 02:39 PM IST
twitter

Navi Mumbai Prepaid Taxi: आता नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या प्रावाशांचा प्रवास अधिक सोईस्कर होणार आहे. प्रशासनाने वाहतूक सेवांमध्ये काही फायदेशीर बदल केले आहेत. जाणून घ्या सविस्तर माहिती.

 

1/9

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

Navi Mumbai International Airport

twitter
2/9

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

Navi Mumbai International Airport

सध्या भारतात रॅपिडो किंवा उबर अशा प्रीपेड वाहतूक सेवा उपलब्ध आहेत. पण आता या सुविधांमध्ये आणखी एक भर पडली आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोईस्कर होणार आहे.   

twitter
3/9

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

Navi Mumbai International Airport

विमानप्रवास करून आल्यानंतर प्रवाशांना टॅक्सी किंवा रिक्षासाठी वाट पहावी लागते शिवाय बऱ्याचवेळा रिक्षाचालकांच्या भाडेदराबाबतच्या मनमानीला सामोरे जावे लागते. पण आता प्रीपेड टॅक्सी आणि प्रीपेड ऑटोरिक्षा सेवा प्रणाली अधिकृतपणे लागू करण्यात आली आहे.   

twitter
4/9

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

Navi Mumbai International Airport

या प्रीपेड वाहतून सेवांसाठी नवीन आणि सुधारीत भाडेदर जाहीर करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये भाडेदर अंतरानुसार आणि पारदर्शक निश्चित केले गेले आहेत, ज्यामुळे भाडेदराबाबतच्या मनमानीतून प्रवाशांची सुटका होणार आहे.   

twitter
5/9

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

Navi Mumbai International Airport

प्रीपेड वाहतुकीसाठी तिकीट बुक करावी लागाणार आहे. यासाठी विमानतळ परिसरात प्रीपेड काउंटरद्वारे थेट तिकीट विकत घेता येणार आहे.   

twitter
6/9

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

Navi Mumbai International Airport

या प्रीपेड सेवांमुळे प्रवाशांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. तसेच भाडेदराबाबत रिक्षाचालकांसोबत होणारा वादही टाळता येणार आहे.   

twitter
7/9

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

Navi Mumbai International Airport

तसेच ज्येष्ठ नागरीक आणि महिला प्रवाशांसाठी देखील ही सेवा सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ठरणार आहे.   

twitter
8/9

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

Navi Mumbai International Airport

याशिवाय बाहेरून येणाऱ्या प्रवाशांची होणारी लूटमार थांबवता येईल ज्यामुळे त्यांच्यासाठी ही सेवा अधिक फायदेशीर ठरणार आहे.   

twitter
9/9

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

Navi Mumbai International Airport

प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये आणि विमानप्रवासानंतरचा प्रवासही अगदी सोपा आणि सुखकर जावा, यासाठी प्रशासनाने ही विशेष सेवा आणली आहे. ही सेवा पूर्ण 24 तास उपलब्ध असणार आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

New Year: जगात 'इथे' बदलले जाते सर्वात आधी कॅलेंडर! नवीन वर्षाची सुरुवात होते सर्वप्रथम

पुढील अल्बम

New Year: जगात &#039;इथे&#039; बदलले जाते सर्वात आधी कॅलेंडर! नवीन वर्षाची सुरुवात होते सर्वप्रथम

New Year: जगात 'इथे' बदलले जाते सर्वात आधी कॅलेंडर! नवीन वर्षाची सुरुवात होते सर्वप्रथम

New Year: जगात 'इथे' बदलले जाते सर्वात आधी कॅलेंडर! नवीन वर्षाची सुरुवात होते सर्वप्रथम 8
प्रवासाचा लास्ट मिनिट प्लान? आता ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वीही काढू शकता तिकीट; काय आहे Indian Railway ची सुविधा?

प्रवासाचा लास्ट मिनिट प्लान? आता ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वीही काढू शकता तिकीट; काय आहे Indian Railway ची सुविधा?

प्रवासाचा लास्ट मिनिट प्लान? आता ट्रेन सुटण्याच्या 30 मिनिटांपूर्वीही काढू शकता तिकीट; काय आहे Indian Railway ची सुविधा? 8
न्यू इयर पार्टीला काय बनवायचं? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर, ट्राय करा या काही सोप्या रेसिपी

न्यू इयर पार्टीला काय बनवायचं? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर, ट्राय करा या काही सोप्या रेसिपी

न्यू इयर पार्टीला काय बनवायचं? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर, ट्राय करा या काही सोप्या रेसिपी 9
सूर्यकुमार यादववर केलेल्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेली खुशी मुखर्जी आहे तरी कोण? अनेकदा होते ट्रोल

सूर्यकुमार यादववर केलेल्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेली खुशी मुखर्जी आहे तरी कोण? अनेकदा होते ट्रोल

सूर्यकुमार यादववर केलेल्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेली खुशी मुखर्जी आहे तरी कोण? अनेकदा होते ट्रोल 10