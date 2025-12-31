नवी मुंबई विमानतळ प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी, आता टॅक्सी सेवा...
Navi Mumbai Prepaid Taxi: आता नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या प्रावाशांचा प्रवास अधिक सोईस्कर होणार आहे. प्रशासनाने वाहतूक सेवांमध्ये काही फायदेशीर बदल केले आहेत. जाणून घ्या सविस्तर माहिती.
Navi Mumbai Prepaid Taxi: आता नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या प्रावाशांचा प्रवास अधिक सोईस्कर होणार आहे. प्रशासनाने वाहतूक सेवांमध्ये काही फायदेशीर बदल केले आहेत. जाणून घ्या सविस्तर माहिती.
2/9
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
3/9
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
4/9
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
5/9
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
6/9
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
7/9
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
8/9
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
9/9