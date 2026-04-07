Navi Mumbai Metro : नवी मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! विमानतळाभोवती दोन नव्या मेट्रो मार्गिकेचा सिडकोचा प्रस्ताव
Navi Mumbai International Airport : नवी मुंबई विमानतळाला मुंबईशी मेट्रोद्वारे जोडण्याचा नवा प्रस्ताव सिडकोने तयार केला आहे. त्यानंतर विमानतळाभोवती दोन नव्या मेट्रो मार्गिकेचा सिडकोचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवला असून तो सरकारने मंजूर केला आहे.
Neha Choudhary | Apr 07, 2026, 04:40 PM IST
1/8
नवी मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडण्यासाठी मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. मेट्रो 1 (अ) आणि मेट्रो -2 अशा दोन नव्या मार्गिकांचा प्रस्ताव सिडकोने राज्य सरकारला पाठवला आहे. एक मार्गिका मुंबई-नवी मुंबई मेट्रो-8 ला जोडली जाणार आहे.
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8