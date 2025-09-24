Navratri 2025 : नवरात्रीत 9 दिवस उपवास केल्यावर शरीरात दिसतात 'हे' बदल? 356 दिवसांत जे जमलं नाही ते 9 दिवसांत जमेल
नवरात्र सुरु होऊन तीन दिवस झाले आहेत. अनेकजण 9 दिवस उपवास करतात. नवरात्रीत उपवास केल्यावर शरीरावर काय होतो परिणाम? तुम्ही जो बदल वर्षभरात अनुभवला नाहीत तो अनुभवाल.
Dakshata Thasale | Sep 24, 2025, 07:55 PM IST
1/9
2/9
3/9
वजन कमी करण्यास मदत करते
उपवास करताना, तुम्ही कमी कॅलरीज वापरता, ज्यामुळे तुमचे शरीर उर्जेसाठी पूर्वी साठवलेल्या चरबीचा वापर करते. वजन कमी करण्यासाठी ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. जेव्हा तुम्ही धान्य आणि तळलेले पदार्थ टाळता तेव्हा तुमच्या शरीराला अनावश्यक कॅलरीज मिळत नाहीत. यामुळे तुमचे चयापचय सुधारते आणि तुमचे वजन नियंत्रित करण्यास मदत होते.
4/9
पचनाला ब्रेक मिळतो
सामान्य दिवसांमध्ये, आपली पचनसंस्था सतत काम करते. उपवासामुळे त्याला ब्रेक मिळतो. यामुळे आतडे स्वच्छ होतात आणि अॅसिडिटी आणि अपचन यासारख्या पचन समस्या कमी होतात. जेव्हा शरीराला अन्न पचवण्यासाठी कमी काम करावे लागते तेव्हा ते आपली ऊर्जा अंतर्गत स्वच्छता आणि दुरुस्तीवर केंद्रित करू शकते, ही प्रक्रिया ऑटोफॅगी म्हणून ओळखली जाते.
5/9
ताण देखील कमी होतो
6/9
शरीराला डिटॉक्सिफाय करते
7/9
रोगप्रतिकारक शक्ती सुधारते
8/9
9/9