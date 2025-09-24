English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Navratri 2025 : नवरात्रीत 9 दिवस उपवास केल्यावर शरीरात दिसतात 'हे' बदल? 356 दिवसांत जे जमलं नाही ते 9 दिवसांत जमेल

नवरात्र सुरु होऊन तीन दिवस झाले आहेत. अनेकजण 9 दिवस उपवास करतात. नवरात्रीत उपवास केल्यावर शरीरावर काय होतो परिणाम? तुम्ही जो बदल वर्षभरात अनुभवला नाहीत तो अनुभवाल.   

Dakshata Thasale | Sep 24, 2025, 07:55 PM IST
twitter
1/9

Navratri Fasting Benefits

नवरात्री हा नऊ दिवसांचा सण आहे. या काळात बरेच लोक उपवास करतात, पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की नऊ दिवस उपवास केल्याने तुमचे शरीर कसे बदलते? तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की त्याचा थेट परिणाम तुमच्या मनावरच नाही तर तुमच्या शरीराच्या अंतर्गत कार्यांवरही होतो.

twitter
2/9

Navratri Fasting Benefits

विज्ञान आणि आयुर्वेद दोघेही मानतात की उपवास हा केवळ श्रद्धेचा एक प्रकार नाही तर शरीर शुद्ध करण्याचा एक शक्तिशाली मार्ग आहे. नऊ दिवसांच्या उपवासाचा तुमच्या शरीरावर काय परिणाम होतो ते जाणून घेऊया.

twitter
3/9

वजन कमी करण्यास मदत करते

Navratri Fasting Benefits

उपवास करताना, तुम्ही कमी कॅलरीज वापरता, ज्यामुळे तुमचे शरीर उर्जेसाठी पूर्वी साठवलेल्या चरबीचा वापर करते. वजन कमी करण्यासाठी ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. जेव्हा तुम्ही धान्य आणि तळलेले पदार्थ टाळता तेव्हा तुमच्या शरीराला अनावश्यक कॅलरीज मिळत नाहीत. यामुळे तुमचे चयापचय सुधारते आणि तुमचे वजन नियंत्रित करण्यास मदत होते.  

twitter
4/9

पचनाला ब्रेक मिळतो

Navratri Fasting Benefits

सामान्य दिवसांमध्ये, आपली पचनसंस्था सतत काम करते. उपवासामुळे त्याला ब्रेक मिळतो. यामुळे आतडे स्वच्छ होतात आणि अ‍ॅसिडिटी आणि अपचन यासारख्या पचन समस्या कमी होतात. जेव्हा शरीराला अन्न पचवण्यासाठी कमी काम करावे लागते तेव्हा ते आपली ऊर्जा अंतर्गत स्वच्छता आणि दुरुस्तीवर केंद्रित करू शकते, ही प्रक्रिया ऑटोफॅगी म्हणून ओळखली जाते.

twitter
5/9

ताण देखील कमी होतो

Navratri Fasting Benefits

उपवासाचे केवळ शारीरिकच नाही तर मानसिक परिणाम देखील होतात. ते मनाला शांत करण्यास मदत करते. उपवासामुळे तणाव संप्रेरक कॉर्टिसोलची पातळी कमी होते. ते सेरोटोनिनचे उत्पादन देखील वाढवते, ज्यामुळे तुमचे मन शांत आणि सकारात्मक वाटते. ही ९ दिवसांची शिस्त तुम्हाला आत्मनियंत्रण शिकवते.  

twitter
6/9

शरीराला डिटॉक्सिफाय करते

Navratri Fasting Benefits

उपवास करताना, शरीरात जमा झालेले विषारी पदार्थ बाहेर काढले जातात. ही एक प्रकारची नैसर्गिक डिटॉक्सिफाय प्रक्रिया आहे. जेव्हा तुम्ही फळे, पाणी आणि हलके अन्न खाता तेव्हा ते शरीरातील अशुद्धता बाहेर काढण्यास मदत करते. यामुळे त्वचा देखील चमकते आणि तुम्हाला आतून ताजेतवाने वाटते.  

twitter
7/9

रोगप्रतिकारक शक्ती सुधारते

Navratri Fasting Benefits

नियमित उपवास केल्याने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती सुधारते. जेव्हा शरीराला पचनावर कमी लक्ष केंद्रित करावे लागते तेव्हा ते रोगांशी लढण्यासाठी त्याची ऊर्जा वाचवते. हे पेशींना बळकटी देते आणि रोगांशी लढण्याची क्षमता वाढवते, ज्यामुळे तुम्हाला आजारी पडण्याची शक्यता कमी होते.

twitter
8/9

Navratri Fasting Benefits

हायड्रेशन महत्वाचे आहे: डिहायड्रेशन टाळण्यासाठी उपवास करताना पाणी, नारळपाणी, लिंबूपाणी आणि फळांचा रस प्या. योग्य अन्न निवडा: केवळ साबुदाणा आणि बटाट्यावर अवलंबून राहू नका. पाण्यातील चेस्टनट पीठ, बकव्हीट पीठ, फळे, दही आणि कमळाच्या बिया यासारखे पौष्टिक पर्याय निवडा.

twitter
9/9

उपवास करताना ही खबरदारी घ्या

Navratri Fasting Benefits

अचानक उपवास सोडू नका: उपवास सोडल्यानंतर लगेच जड किंवा तळलेले अन्न खाऊ नका. हळूहळू तुमच्या सामान्य आहाराकडे परत या. सुरुवातीला फक्त हलके आणि सहज पचणारे अन्न खा.  

twitter
पुढील
अल्बम

मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं बोल्ड फोटोशूट, सगळीकडे फक्त याचीच चर्चा

पुढील अल्बम

मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं बोल्ड फोटोशूट, सगळीकडे फक्त याचीच चर्चा

मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं बोल्ड फोटोशूट, सगळीकडे फक्त याचीच चर्चा

मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं बोल्ड फोटोशूट, सगळीकडे फक्त याचीच चर्चा 9
मुंबई- कोकण रो-रो सेवेबाबत समोर आली महत्त्वाची अपडेट, आणखी दोन शहरात थांबा मिळणार

मुंबई- कोकण रो-रो सेवेबाबत समोर आली महत्त्वाची अपडेट, आणखी दोन शहरात थांबा मिळणार

मुंबई- कोकण रो-रो सेवेबाबत समोर आली महत्त्वाची अपडेट, आणखी दोन शहरात थांबा मिळणार 8
99% Mobile Chargers पांढऱ्या रंगाचेच का असतात? Timepass किंवा योगायोग नाही, यामागे आहेत 6 कारणं

99% Mobile Chargers पांढऱ्या रंगाचेच का असतात? Timepass किंवा योगायोग नाही, यामागे आहेत 6 कारणं

99% Mobile Chargers पांढऱ्या रंगाचेच का असतात? Timepass किंवा योगायोग नाही, यामागे आहेत 6 कारणं 9
42 व्या वर्षी आई होणार कतरिना कैफ, या वयातील गरोदरपणाशी संबंधीत धोका किती?

42 व्या वर्षी आई होणार कतरिना कैफ, या वयातील गरोदरपणाशी संबंधीत धोका किती?

42 व्या वर्षी आई होणार कतरिना कैफ, या वयातील गरोदरपणाशी संबंधीत धोका किती? 8