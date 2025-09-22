English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नवरात्रीच्या 9 दिवसांत देवीला प्रिय असतात हे 9 पदार्थ; नैवेद्य दाखवण्यापू्र्वी हे वाचाच, राहिल देवीची कृपा

आजपासून शारदीय नवरात्र सुरू होत आहे. नऊ दिवस देवीचा जागर केला जातो. या नऊ दिवसांत देवीच्या नऊ रुपांची पूजा केली जाते. 

Mansi kshirsagar | Sep 22, 2025, 05:45 PM IST
Navratri 2025: आजपासून शारदीय नवरात्र सुरू होत आहे. नऊ दिवस देवीचा जागर केला जातो. या नऊ दिवसांत देवीच्या नऊ रुपांची पूजा केली जाते. 

नवरात्रीच्या 9 दिवसांत देवीला प्रिय असतात हे 9 पदार्थ; नैवेद्य दाखवण्यापू्र्वी हे वाचाच, राहिल देवीची कृपा

Navratri 2025 Which prasad Or Food You Should Offer To Goddess During 9 Days Of Shardiya Navratri

नवरात्रात शास्त्रानुसार दररोज देवीला वेगवेगळे नैवेद्य अर्पण केले जातात. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत कोणत्या दिवशी कोणता नैवेद्य देवीला दाखवावा हे जाणून घेऊयात.

पहिला दिवस-देवी शैलपुत्री

नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी देवी शैलपुत्रीच्या रुपाची पूजा केली जाते. या दिवशी देवीला तूप अर्पण करावे, असं म्हटलं जातं. यामुळं भक्तांना आनंद, सौभाग्य आणि आरोग्य लाभते. 

दुसरा दिवस- आई ब्रह्मचारिणी

देवीच्या ब्रह्मचारिणी रुपाची पूजा केली जाते. या दिवशी साखरेचा नैवेद्य अर्पण केल्यास भक्तांना दीर्घायुष्य मिळते.   

तिसरा दिवस-चंद्रघंटा माता

चंद्रघंटा मातेला दुग्धजन्य पदार्थांचा नैवेद्य दाखवला जातो. दुधाच्या पदार्थांचा नैवेद्य अर्पण केल्यास देवी बाविकांचे दुःख हारते असं म्हणतात.

चौथा दिवस-कुष्मांडा देवी

देवी कुष्मांडाची पूजा चौथ्या दिवशी केली जाते. या दिवशी मालपुआ अर्पण करणे शुभ मानले जाते.

पाचवा दिवस-स्कंदमाता

नवरात्रीच्या पाचव्या दिवशी स्कंदमातेची पूजा केली जाते. या देवशी देवीला केळी अर्पण केली जातात. यामुळं घरात शांती व आनंद नांदतो. 

सहावा दिवस- कात्यायनी

नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी कात्यायनीची पूजा केली जाते. देवीला मध अर्पण केले जाते. त्यामुळं समृद्धी आणि सन्मान मिळतो. 

सातवा दिवस- कालरात्री

कालरात्री देवीला गुळ आणि गुळापासून बनवलेले पदार्थ अर्पण केले जातात. यामुळं त्रास दूर होतो. 

आठवा दिवस- महागौरी

नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी महागौरीची पूजा केली जाते. व देवीला नारळ व नारळापासून बनवलेले पदार्थांच्या नैवेद्य दाखवतात.  

नववा दिवस- आई सिद्धीदात्री

नवरात्रीच्या नवव्या दिवशी सिद्धिदात्री देवीची पूजा केली जाते. सिद्धिदात्री देवीची पूजा केल्यास भाविकांची सर्व कामं पूर्ण होतात,असे म्हणतात. नवरात्रौत्सवाच्या शेवटच्या दिवशी देवीला शिरापुरी आणि चण्यांचा नैवेद्य अर्पण केल्यास कामांमध्ये यश मिळते. (Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS त्याची पुष्टी करत नाही.)

