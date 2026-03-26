Nayara Energy Hikes: 900 हून अधिक पेट्रोल पंपांवर नायरा एनर्जी या खासगी कंपनीने गुरुवार सकाळपासून पेट्रोलची किंमत ५ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलची किंमत 3 रुपये प्रति लिटर वाढवली आहे.

Pravin Dabholkar | Mar 26, 2026, 06:27 PM IST
900 हून अधिक पेट्रोल पंपांवर वाढले पेट्रोल-डिझेलचे दर; वाहन चालकांना अचानक मोठा धक्का!

Nayara Energy Hikes: राजस्थानातील 900 हून अधिक पेट्रोल पंपांवर नायरा एनर्जी या खासगी कंपनीने गुरुवार सकाळपासून पेट्रोलची किंमत ५ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलची किंमत 3 रुपये प्रति लिटर वाढवली आहे. जयपूरसह संपूर्ण राज्यात ही वाढ लागू झाली आहे.

जास्त पैसे

सामान्य नागरिकांसाठी हे अचानक झटका आहे. जे लोक नायरा कंपनीच्या पंपांवर इंधन घेतात, त्यांना आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. सरकारी कंपन्यांनी किमती स्थिर ठेवल्या असताना खासगी क्षेत्रातील ही वाढ खूप चर्चेला आली आहे.

कोणाला फटका बसणार?

या वाढीचा थेट परिणाम टॅक्सी, ऑटो आणि खासगी वाहन चालकांवर होणार आहे. रोजच्या प्रवासासाठी आता जास्त खर्च येईल. विशेषतः छोट्या व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना याचा त्रास होईल.

माल वाहतूक महाग

डिझेलची किंमत वाढल्याने माल वाहतूक महाग होणार आहे. ट्रक, बस आणि इतर वाहनांमधून येणारे सामान, भाजीपाला, फळे यांच्या किमतीही वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणजे फक्त पेट्रोल-डिझेलच नाही, तर रोजच्या घरगुती खर्चातही वाढ होण्याची भीती आहे.

वाढीमागील कारणे काय?

कंपनीने सांगितल्याप्रमाणे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होत आहेत. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. शिवाय कंपनीच्या चालू खर्चातही वाढ झाली आहे. यामुळे ही किंमतवाढ करण्यात आली.

इतकी वाढ केली?

मात्र सामान्य लोकांना हे कारण पटत नाही. कारण सरकारी तेल कंपन्या (जसे आयओसी, एचपीसीएल) याच काळात किमती स्थिर ठेवून आहेत. मग खासगी कंपनीने एकदम इतकी मोठी वाढ का केली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जनतेची प्रतिक्रिया

या निर्णयामुळे राजस्थानातील वाहन चालक आणि परिवहन क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. अनेकांना असे वाटते की, एका दिवसात इतकी मोठी वाढ योग्य नाही. ट्रक चालक, ऑटो चालक आणि दुकानदार यांचा खर्च वाढल्याने सर्वसामान्य माणसाच्या खिशावर भार पडेल.

किचनचे बजेट बिघडले

किचनचा बजेट आणि वाहतुकीचा खर्च दोन्ही बिघडण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत भाजीपाला आणि इतर वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

भविष्यात काय होईल?

ही वाढ फक्त नायरा कंपनीपुरती मर्यादित आहे, पण इतर खासगी कंपन्यांनीही किमती वाढवल्या तर परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. सरकारने यावर लक्ष ठेवावे आणि किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी मागणी होत आहे.

महागाईचे नवे ओझे

सध्या तरी सरकारी पंपांवर किमती स्थिर आहेत, त्यामुळे लोकांना तेथे जाण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र नायरा कंपनीवर अवलंबून असलेल्या ९०० पंपांवरील ग्राहकांसाठी हे महागाईचे नवे ओझे ठरले आहे.

