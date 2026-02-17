English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • फोटो
  • Narhari Zirwal Income Source: नरहरी झिरवळांचे नेटवर्थ किती? कशी होते कमाई? शिक्षण ऐकून वाटेल आश्चर्य!

Narhari Zirwal Income Source: नरहरी झिरवळांचे नेटवर्थ किती? कशी होते कमाई? शिक्षण ऐकून वाटेल आश्चर्य!

Narahari Zirwal Education: नरहरी झिरवळ यांच्या बालपणी घरची आर्थिक परिस्थिती अतिशय गरिबीची होती. शिकण्यासाठी त्यांना शेतात बिगारी मजुरी करावी लागली.

Pravin Dabholkar | Feb 17, 2026, 10:29 AM IST
नरहरी झिरवळांचे नेटवर्थ किती? कशी होते कमाई? शिक्षण ऐकून वाटेल आश्चर्य!

Narahari Zirwal Networth: नरहरी सीताराम झिरवळ हे महाराष्ट्र राज्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री आहेत. त्यांचे मतदारसंघ दिंडोरी (नाशिक) आहे आणि ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून तीन वेळा आमदार झाले आहेत. साध्या राहणीचे आणि जनसेवक म्हणून ते ओळखले जातात.

शिक्षण किती?

त्यांचे औपचारिक शिक्षण बारावी पास इतकेच आहे. 1982-83 मध्ये दिंडोरी येथील वाणी कॉलेजातून कला शाखेतील दुसरे वर्ष (एस.वाय.बी.ए.) पूर्ण केले होते. पूर्ण पदवी घेतली नाही, पण कॉलेजपर्यंत शिकण्याचा प्रयत्न केला.

शिक्षणाची पार्श्वभूमी

बालपणी घरची आर्थिक परिस्थिती अतिशय गरिबीची होती. शिकण्यासाठी त्यांना शेतात बिगारी मजुरी करावी लागली. तरीही हातात पुस्तक घेऊन अभ्यास चालू ठेवला आणि बारावी उत्तीर्ण झाले. ही त्यांची संघर्षमय शिकवणूक होती

नोकरी आणि व्यवसाय

सुरुवातीला दिंडोरी तहसील कार्यालयात लिपिक म्हणून नोकरी केली. पण मन रमले नाही म्हणून ती सोडली आणि गावात पूर्णवेळ शेती सुरू केली. आजही त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेतीच आहे.

एकूण मालमत्ता

2024 च्या निवडणूक शपथपत्रानुसार त्यांची एकूण मालमत्ता सुमारे 2 कोटी 84 लाख रुपयांची आहे. यात रोख, बँक, गाड्या, दागिने आणि शेती-जमिनींचा समावेश आहे. निव्वळ मालमत्ता कर्ज वजा करून सुमारे 1 कोटी 95 लाख रुपये आहे.

जंगम आणि स्थावर मालमत्ता

जंगम मालमत्ता (रोख, बँक, गाड्या इ.) 83 लाख 55 हजार रुपये. यात महिंद्रा स्कॉर्पिओ आणि टोयोटा फॉर्च्युनर गाड्या, 90 ग्रॅम सोने आणि बँक डिपॉझिट्स यांचा समावेश. स्थावर मालमत्ता (जमीन-मकान) 2 कोटी 1 लाख रुपये. यात वार्षिक शेतीजमीन, नाशिकजवळील प्लॉट आणि इमारती आहेत.

कर्ज

त्यांच्यावर सुमारे 89 लाख 22 हजार रुपयांचे कर्ज आहे. हे मुख्यतः शेती आणि घर बांधणी संबंधित असावे. कुठलेही सरकारी किंवा खासगी विवादित देणे नाही.

कमाईचे स्रोत

मुख्य कमाई शेतीतून होते. गेल्या 5 वर्षांत स्वतःची वार्षिक कमाई 20 लाख ते 36 लाख रुपयांपर्यंत आहे (2023-24 मध्ये 35 लाख 42 हजार). पत्नीचीही शेतीतून 7 ते 14 लाख कमाई. 

इतर भत्ते

याशिवाय आमदार आणि मंत्री म्हणून मिळणारे वेतन, भत्ते आणि इतर सरकारी सुविधा यातून अतिरिक्त उत्पन्न मिळते. शेती-राजकारणावर आधारित कमाई.  2024 च्या शपथपत्रात झिरवळ यांनी ही माहिती दिलीय.  

