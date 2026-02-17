Narhari Zirwal Income Source: नरहरी झिरवळांचे नेटवर्थ किती? कशी होते कमाई? शिक्षण ऐकून वाटेल आश्चर्य!
Narahari Zirwal Education: नरहरी झिरवळ यांच्या बालपणी घरची आर्थिक परिस्थिती अतिशय गरिबीची होती. शिकण्यासाठी त्यांना शेतात बिगारी मजुरी करावी लागली.
Pravin Dabholkar | Feb 17, 2026, 10:29 AM IST
1/9
नरहरी झिरवळांचे नेटवर्थ किती? कशी होते कमाई? शिक्षण ऐकून वाटेल आश्चर्य!
2/9
शिक्षण किती?
3/9
शिक्षणाची पार्श्वभूमी
4/9
नोकरी आणि व्यवसाय
5/9
एकूण मालमत्ता
6/9
जंगम आणि स्थावर मालमत्ता
7/9
कर्ज
8/9
कमाईचे स्रोत
9/9