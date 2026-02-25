English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  राष्ट्रवादीत नव्या अध्यक्षाची निवड कशी होते? कोण करतं मतदान?

राष्ट्रवादीत नव्या अध्यक्षाची निवड कशी होते? कोण करतं मतदान?

 NCP National President: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर अनेक राजकीय समीकरणं बदलली, तर काही समीकरणं नव्यानं आकारास आली. अशा या समीकरणांमध्ये आता एक नवं वळण आलं असून, सध्या चर्चेत आहे ती म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नव्या अध्यक्षांची निवड.  

Sayali Patil | Feb 25, 2026, 10:58 AM IST
राष्ट्रवादी

NCP National President: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नव्या अध्यक्षाची निवड कशी होते? हा प्रश्न मागील काही दिवसांपासून सातत्यानं उपस्थित होत असून, अध्यक्षांचे अकाली निधन झाल्यास कोणाकडे जबाबदारी? हा प्रश्नसुद्धा अनेकांनी उपस्थित केला. NCP च्या घटनेतील कलम 20 नुसार अध्यक्षांची निवडणूक होते. इथं अध्यक्षाची निवड थेट निवडणुकीद्वारे होते (नियुक्ती प्रक्रियेद्वारे नाही). या प्रक्रियेत निवडणूक Central Election Authority (केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरण) महत्त्वाची भूमिका बजावतं. (छाया सौजन्य- सुनेत्रा अजित पवार / X)

अध्यक्षपद

Central Election Authority चा अध्यक्ष हा Ex-officio Returning Officer (पदसिद्ध निवडणूक अधिकारी) असतो. राहिला मुद्दा अध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी कोण देऊ शकतो? तर यासाठीसुद्धा काही निकष आहेत. कोणतेही 10 अधिकृत प्रतिनिधी (Delegates) अध्यक्षपदासाठी एका प्रतिनिधीचं नाव अध्यक्ष पदासाठी सुचवू शकतात. (छाया सौजन्य- सुनेत्रा अजित पवार / X)  

राष्ट्रीय अधिवेशन

अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार राष्ट्रीय अधिवेशनातील प्रतिनिधी (Delegates) यांच्याकडे असतो. ज्यांमध्ये सर्व राज्य समिती (State Committee) सदस्यांचा समावेश असतो जे मतदारसंघ/ब्लॉक समित्यांतून निवडून आलेले असतात. (छाया सौजन्य- सुनेत्रा अजित पवार / X)  

अध्यक्ष निवडणुकीत मतदान

सदस्य जे National Convention मध्ये सहभागी होतात आणि अध्यक्ष निवडणुकीत मतदान करतात. सामान्य कार्यकर्ता किंवा आमदार या निवडणुकीत थेट मतदान करत नाहीत. संविधानानुसार निवडून आलेले प्रतिनिधीच इथं मतदान करु शकतात. (छाया सौजन्य- सुनेत्रा अजित पवार / X)  

365 दिवस कार्यकाळ

राज्य समितीमधील सदस्यांमध्ये किमान 365 दिवस कार्यकाळ पूर्ण केलेले माजी राज्याध्यक्ष (Active Member असणे आवश्यक) असून संबंधित राज्यातील सर्व जिल्हा समिती अध्यक्ष, त्या राज्यात राहणारे राष्ट्रीय Working Committee (WC) सदस्य, NCP विधिमंडळ पक्षातून निवडलेले 5% सदस्य (कमाल 15) मतदान करता. (छाया सौजन्य- प्रफुल्ल पटेल / X)  

बिनविरोध अध्यक्ष

विशेष घटकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडणुकीत सहनियुक्त (Co-opted) सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. या निवडणुकीसाठी एकच उमेदवार असेल तर तो उमेदवार बिनविरोध अध्यक्ष घोषित होतो. 2 किंवा अधिक उमेदवार असतील तर, गुप्त मतदान (Secret Ballot) होते. 50% पेक्षा जास्त मते मिळालेला उमेदवार अध्यक्ष ठरतो. (छाया सौजन्य- प्रफुल्ल पटेल / X)  

मुद्दा कलम 20 (viii)

अध्यक्षांचे निधन / राजीनामा झाल्यास काय होते? याबाबतचा मुद्दा कलम 20 (viii) मध्ये स्पष्ट आहे. अध्यक्षांचे निधन झाल्यास, राजीनामा दिल्यास अथवा कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती झाल्यास सर्वात वरिष्ठ General Secretary (वरिष्ठ महासचिव) यांच्याकडे अधिकार असतात. (छाया सौजन्य- प्रफुल्ल पटेल / X)   

वरिष्ठ महासचिव

दरम्यानच्या काळात वरिष्ठ महासचिव तात्पुरते (Interim) पक्षाचं अध्यक्षीय कामकाज पाहतात. Working Committee (WC) तात्पुरता अध्यक्ष (Provisional President) नेमू शकते. पण नियमित अध्यक्षाची निवड पुन्हा National Committee मार्फत निवडणुकीनेच होते. (छाया सौजन्य- प्रफुल्ल पटेल / X)

