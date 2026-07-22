/संध्याकाळी सरकारविरोधी आंदोलनात, सकाळी मोदींची भेट... शरद पवारांचं चाललंय काय? मोदींना दिलेल्या पत्रात आहे काय?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी नवी दिल्लीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली आहे. संसदेच्या इमारतीतील कार्यालयात झालेल्या या भेटीचे फोटो समोर आले आहे.
विशेष म्हणजे या भेटीदरम्यान शरद पवारांसोबत त्यांच्या कन्या आणि बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळेही उपस्थित होत्या.
पंतप्रधान मोदींनी अगदी हसत हसत हस्तांदोलन करत शरद पवारांचं स्वागत केल्याचं फोटोंमध्ये दिसत आहे. ही भेट म्हणजे शरद पवार एनडीएमध्ये प्रवेशावर शिक्कामोर्तब तर झालं नाही ना? अशी चर्चाही राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.
शरद पवार आणि मोदींमध्ये नेमकी कोणत्या विषयावर चर्चा झाली हे अद्याप समोर आलेलं नाही. मात्र शरद पवारांची राष्ट्रवादी एनडीएमध्ये सहभागी होणार असल्याच्या चर्चा असतानाच ही भेट झाल्याने वेगवेगळ्या शक्यतांबद्दल राजकीय वर्तुळात बदक्या आवाजात कुजबूज सुरु झाली आहे.
खास बाब म्हणजे कालच शरद पवार नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील विद्यार्थी आंदोलनाच्या ठिकाणी गेले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कॅबिनेटमधील शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा या मागणीसाठी आंदोलन करणारे कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपकेंचीही पवारांनी भेट घेतली होती. यावेळी पवारांनी आंदोलकांच्या मागण्या काय आहेत हे जाणून घेतलं होतं.
जंतर-मंतरवरील आंदोलनातील उपस्थितीनंतर 24 तासांमध्ये शरद पवार मोदींना भेटल्याने नेमकं चाललंय काय असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान मोदी आणि शरद पवारांच्या भेटीमुळे राज्याच्या राजकारणात काही मोठं घडणार की काय अशी चर्चाही सुरु झाली आहे. (सर्व फोटो वृत्तसंस्थांकडून साभार, एएनआय, पीटीआय)
एकीकडे राजकीय चर्चा सुरु असतानाच शरद पवारांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसंदर्भातील समस्यांबद्दल चर्चेसाठी मोदींची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली असून शरद पवारांनी मोदींना दिलेल्या पत्राची प्रतही उपलब्ध झाली आहे.