/ना जहाजे, ना क्रूझ हे आहे तरंगणारे शहर! एअरपोर्ट, शाळांपासून ते स्टेडियमपर्यंत; 80 हजार लोक राहू शकतात

आज आम्ही तुम्हाला अशा शहराबद्दल सांगणार आहे, समुद्रावर तरंगणारे शहर असणार आहे. या शहरामध्ये 80 हजार लोक राहू शकतात, असा दावा करण्यात आला आहे. या तरंगत्या शहरात एअरपोर्ट, शाळेपासून स्टेडियमपर्यंत सगळं असणार आहे.
मंगळावर राहण्याचे स्वप्न पाहत असताना आता सुमद्राच्या लाटांवर एक फिरतं शहर असणार आहे.टाइम्स ऑफ इंडियामधील एका वृत्तानुसार, जगात एक असा प्रकल्प आहे फ्रीडम शिपची रचना एका शहराची आहे. ही एक क्रूझ शिपसारखी नाही. हे एक असं तरंगत शहर आहे, जे समुद्रात एकाच जागेवर राहणार आहे. इथे लोक आपलं संपूर्ण आयुष्य जहाजावर व्यतित करु शकतात.
फ्रीडम शिप प्रचंड मोठी असून तिची लांबी अंदाजे 1600 मीटर असणार आहे. जगातील सर्वात मोठी क्रूझ जहाजेसुद्धा हिचा समोर छोटी वाटणार आहे. या शिपवर निवासी क्षेत्रे, व्यावसायिक संकुले, मनोरंजन केंद्रे आणि सार्वजनिक सुविधा शाळा अगदी एअरपोर्टदेखील असणार आहे. पर्यटक, कर्मचारी आणि खलाशी यांच्यासह, एकूण क्षमता 80000 लोकं राहू शकतात.
फ्रीडम शिपचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची एका स्वयंपूर्ण शहराप्रमाणे त्याची रचना असणार आहे. शॉपिंग सेंटर्स, बँका, रेस्टॉरंट्स, कार्यालये आणि व्यावसायिक आस्थापनेही असणार आहेत. अजून एक वैशिष्ट्ये म्हणजे या शिपवर 15000 प्रेक्षक क्षमता असलेले स्टेडियम देखील असणार आहे. या स्टेडियमवर क्रीडा स्पर्धा, संगीत कार्यक्रम आणि मोठे सार्वजनिक कार्यक्रम रंगू शकतात.
तसंच या शीपवर उद्याने, संग्रहालये, नाट्यगृहे, मनोरंजन केंद्रे आणि इतर सार्वजनिक जागांचाही प्रस्ताव असून रुग्णालय आणि वैद्यकीय केंद्र बांधण्याचेही ध्येय आहेत. योजनेनुसार, प्रवासी आणि रहिवासी लहान जहाजे, फेरी सेवा आणि हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून 'फ्रीडम शिप'वर पोहोचता येणार आहे.
हे तरंगते शहर जगभरातील प्रमुख किनारपट्टीच्या भागांजवळ ठराविक काळाने थांबणार आहे. ज्यामुळे लोकांना जवळच्या शहरांमध्ये सहज पोहोचता येईल. फ्रीडम शिपचे सर्वात आकर्षित गोष्ट म्हणजे कधीही एका जागी स्थिर नसणार आहे.
हे प्रचंड मोठं एक शहर कायम जगाच्या महासागरांमधून सतत प्रवास करणार आहे. एका महिन्यात, त्यातील प्रवासी युरोपच्या किनाऱ्याजवळ असतील तर पुढच्या महिन्यात ते आशिया, आफ्रिका किंवा दक्षिण अमेरिकेजवळ असणार आहेत.
एवढं मोठं शहर चालवण्यासाठी प्रचंड ऊर्जेची गरज लागणार आहे. अहवालानुसार, 'फ्रीडम शिप' अणुऊर्जेवर चालवता येणार आहे, असं सांगण्यात आलंय. या ऊर्जेचा वापर घरं, वातानुकूलन, जलविद्युत प्रकल्प, वाहतूक आणि व्यावसायिक कामांसाठी करण्यात येणार आहे.
फ्रीडम शिपचे सर्वात लोकप्रिय वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे विमानतळ. जहाजाच्या छतावर एक धावपट्टी असणार आहे, ज्यामुळे लहान व्यावसायिक आणि खाजगी विमानांना उड्डाण आणि लँडिंग करणे शक्य होणार आहे.