Marathi News
नेपाळमध्ये मुलींच्या तस्करीचा काळा बाजार; दर वर्षी इतक्या मुलींना विकलं जातं....

Nepal Trafficking: नेपाळमध्ये सध्या सोशल मीडिया आणि भ्रष्टाचार विरोधात आंदोलन केलं जात आहे. आंदोलनाचा हा तिसरा दिवस आहे. या निमित्ताने नेपाळमधील वेगवेगळ्या गोष्टी जगासमोर येत आहेत. 

Dakshata Thasale | Sep 10, 2025, 07:18 PM IST
नेपाळमध्ये, राजधानी काठमांडू, ललितपूर आणि भक्तपूरमध्ये दुसऱ्या दिवशीही जनता रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत आहे. निदर्शकांनी अनेक मंत्र्यांच्या आणि राष्ट्रपतींच्या घरांची तोडफोड केली आणि आग लावली. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्यासह अनेक मंत्र्यांनी राजीनामा दिला. हिंसाचाराच्या दरम्यान, अर्थमंत्र्यांवर हल्ला करण्यात आला आणि हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. दरम्यान, नेपाळच्या डान्स बारमध्ये मुलींचा लिलाव केला जातो आणि मोठ्या शहरांमध्ये किंवा परदेशात तस्करी केली जाते. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, दरवर्षी सुमारे १२,००० मुली या तस्करीच्या बळी ठरतात.  

रात्री जेव्हा नेपाळच्या चमकणाऱ्या शहरांचे रस्ते उजळतात तेव्हा तेथील डान्स बारमधील गर्दी वाढते. पुस्तकांमध्ये वाचलेल्या कथा येथे वास्तव म्हणून समोर येतात. बारमध्ये उपस्थित असलेल्या मुलींचा लिलाव केला जातो आणि करार अंतिम केला जातो. या मुलींना मोठ्या शहरांमध्ये नेऊन वेश्याव्यवसायासाठी डान्स बार किंवा परदेशात विकल्या जातात. बीबीसीच्या एका अहवालानुसार, दरवर्षी नेपाळमधील सुमारे १२,००० मुली मानवी तस्करीच्या बळी ठरतात.  

सूर्य मावळताच, नेपाळच्या चकचकीत रस्त्यांवर डान्स बार सजवले जाऊ लागतात. मुली सुंदर कपडे घालून चित्रपटाच्या तालावर नाचतात. ग्राहकांची गर्दी जमते आणि सौदे ठरू लागतात. रात्रभर बारमध्ये पार्ट्या सुरू राहतात. बीबीसीच्या अहवालानुसार, या मुलींच्या जीवनाचे हे चक्र अत्यंत वेदनादायक आहे.  

मानवी तस्करीचे जाळे नेपाळ आणि भारतातून परदेशात पसरलेले आहे. या समस्येला तोंड देण्यासाठी नेपाळ पोलिसांनी एक विशेष सेल तयार केला आहे, परंतु यश मर्यादित आहे.

२०१५ च्या विनाशकारी भूकंपानंतर, नेपाळमध्ये मुलींच्या तस्करीत अचानक वाढ झाली. नेपाळ पोलिसांचे प्रवक्ते मनोज न्यौपाने यांनी बीबीसीला सांगितले की, या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत २,७०० हून अधिक मुलींना तस्करांपासून वाचवण्यात आले. 

 कधीकधी संशयाची पुष्टी झाल्यावर मुलींना नेपाळ पोलिस किंवा सामाजिक संघटनांकडे सोपवले जाते. बीबीसीच्या अहवालानुसार, ही समस्या सतत वाढत आहे.

नेपाळ आणि भारताच्या १,७५१ किलोमीटर लांबीच्या सीमेवर होणारी तस्करी थांबवणे जवळजवळ अशक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील सोनौली सीमेवर तैनात असलेले अधिकारी दिलीप कुमार झा म्हणतात की प्रौढ मुलींकडे योग्य कागदपत्रे असल्याने त्यांना थांबवणे कठीण आहे.

या मुलींना मुंबई, दिल्ली आणि इतर शहरांमध्ये त्यांचे शरीर विकण्यास भाग पाडले जाते. या प्रक्रियेत त्यांचे हक्क पूर्णपणे हिरावून घेतले जातात.

नेपाळमध्ये मानवी तस्करीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे गरिबी आणि रोजगाराचे मर्यादित साधन. लोक दूरदूरच्या भागातून स्थलांतर करतात आणि मुलींना सहजपणे फसवून मोठ्या शहरांमध्ये पाठवले जाते. 

तिचा आत्मविश्वास आणि जीवन उद्ध्वस्त होते. हे केवळ शारीरिकच नाही तर मानसिक आणि सामाजिक जखमा देखील सोडते. तथापि, हा अहवाल २०१७ सालचा आहे.

लग्न, नोकरी किंवा चांगल्या जीवनाचे आमिष दाखवून अनेक मुलींना तस्करीचा बळी बनवले जाते. बीबीसीच्या अहवालात म्हटले आहे की प्रेमात अडकलेली मुलगी शुद्धीवर येताच वेश्याव्यवसायाच्या बाजारात सापडते. 

