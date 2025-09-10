नेपाळमध्ये मुलींच्या तस्करीचा काळा बाजार; दर वर्षी इतक्या मुलींना विकलं जातं....
Nepal Trafficking: नेपाळमध्ये सध्या सोशल मीडिया आणि भ्रष्टाचार विरोधात आंदोलन केलं जात आहे. आंदोलनाचा हा तिसरा दिवस आहे. या निमित्ताने नेपाळमधील वेगवेगळ्या गोष्टी जगासमोर येत आहेत.
Dakshata Thasale | Sep 10, 2025, 07:18 PM IST
नेपाळमध्ये, राजधानी काठमांडू, ललितपूर आणि भक्तपूरमध्ये दुसऱ्या दिवशीही जनता रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत आहे. निदर्शकांनी अनेक मंत्र्यांच्या आणि राष्ट्रपतींच्या घरांची तोडफोड केली आणि आग लावली. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्यासह अनेक मंत्र्यांनी राजीनामा दिला. हिंसाचाराच्या दरम्यान, अर्थमंत्र्यांवर हल्ला करण्यात आला आणि हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. दरम्यान, नेपाळच्या डान्स बारमध्ये मुलींचा लिलाव केला जातो आणि मोठ्या शहरांमध्ये किंवा परदेशात तस्करी केली जाते. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, दरवर्षी सुमारे १२,००० मुली या तस्करीच्या बळी ठरतात.
रात्री जेव्हा नेपाळच्या चमकणाऱ्या शहरांचे रस्ते उजळतात तेव्हा तेथील डान्स बारमधील गर्दी वाढते. पुस्तकांमध्ये वाचलेल्या कथा येथे वास्तव म्हणून समोर येतात. बारमध्ये उपस्थित असलेल्या मुलींचा लिलाव केला जातो आणि करार अंतिम केला जातो. या मुलींना मोठ्या शहरांमध्ये नेऊन वेश्याव्यवसायासाठी डान्स बार किंवा परदेशात विकल्या जातात. बीबीसीच्या एका अहवालानुसार, दरवर्षी नेपाळमधील सुमारे १२,००० मुली मानवी तस्करीच्या बळी ठरतात.
