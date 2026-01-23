English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Netaji Subhash Chandra Bose: नेताजींचे 'हे' स्फुरण भरवणारे Quotes आजही देतात प्रेरणा

 Motivational Quotes for Students in Marathi: आज (23 जानेवारी) नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांची जयंती असून आज त्यांच्या सन्मानार्थ 'पराक्रम दिवस' साजरा केला जातो. त्यांचा जन्म 1897 मध्ये ओडिशातील कटक येथे झाला होता. त्यांनी भारताच्या स्वतंत्र्यतालढ्यात महत्त्वाची भूमिका बाजावली. त्यांचे विचार आजही तरुण पिढीसाठी किंवा शाळकरी मुलांसाठी आदर्श ठरतात. 

Priti Ved | Jan 23, 2026, 11:14 AM IST
आज (23 जानेवारी) स्वातंत्रlता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांची जयंती आहे. त्यांनी 'तुम मुझे खून दो... मैं तुम्हें आजादी दूंगा' ही स्फुरण भरवणरी घोषणा देऊन स्वातंब्यलढ्याला उर्जा दिली होती. त्यांच्याकडून आजही तरुण प्रेरणा घेतात. त्यांनी दिलेली 'जय हिंद' ही मानाची घोषणा आजपर्यंत भारतीयांच्या नसा-नासात आहे. 

हे वाक्य व्यक्तील त्याच्या नशीबावर तसेच कर्मावर विश्वास ठेवण्यास भाग पाडते.

हे वाक्य आत्मविश्वासाने भरपूर असून आपल्याला स्वतःच्या ताकदीवर विश्वास ठेवण्यास सांगते.

हे वाक्तव्य नेताजींनी परिस्थितीला घाबरुन माघार घेणाऱ्यानसाठी केलं होतं. त्याची प्रेरणा घेत आजही आपण आयुष्यातील वाईट प्रसंग संयमाने हाताळू शकतो.

हे वाक्य आपल्याला चिकाटीने आणि आपल्या ध्येयाकडे वाटचाल करत राहण्याची प्रेरणा देते.

नेताजींचं हे वाक्य स्वतंत्र्य संग्रामात महत्त्वाचं ठरलं होतं. त्यानी केलेल्या आव्हानामुळे लाखो तरुण एकत्र आले आणि लढले.   

 हे वाक्य आपल्याला अपयश सकारात्मक विचारांनी हाताळण्याची प्रेरणा देते.      

 हे वाक्य आपल्याला सकारात्मक विचार आणि विचारांच्या एकनिष्ठतेची प्रेरणा देते.    

