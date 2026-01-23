Netaji Subhash Chandra Bose: नेताजींचे 'हे' स्फुरण भरवणारे Quotes आजही देतात प्रेरणा
Motivational Quotes for Students in Marathi: आज (23 जानेवारी) नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांची जयंती असून आज त्यांच्या सन्मानार्थ 'पराक्रम दिवस' साजरा केला जातो. त्यांचा जन्म 1897 मध्ये ओडिशातील कटक येथे झाला होता. त्यांनी भारताच्या स्वतंत्र्यतालढ्यात महत्त्वाची भूमिका बाजावली. त्यांचे विचार आजही तरुण पिढीसाठी किंवा शाळकरी मुलांसाठी आदर्श ठरतात.
आज (23 जानेवारी) स्वातंत्रlता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांची जयंती आहे. त्यांनी 'तुम मुझे खून दो... मैं तुम्हें आजादी दूंगा' ही स्फुरण भरवणरी घोषणा देऊन स्वातंब्यलढ्याला उर्जा दिली होती. त्यांच्याकडून आजही तरुण प्रेरणा घेतात. त्यांनी दिलेली 'जय हिंद' ही मानाची घोषणा आजपर्यंत भारतीयांच्या नसा-नासात आहे.
