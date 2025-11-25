English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
New Gratuity Rules: भारतातील कंत्राटी ते पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांच्या खिशात येणार जास्त पैसा, ग्रॅच्युटीच्या नियमात मोठा बदल!

New Gratuity Rules: नवीन कामगार संहितेच्या अंमलबजावणीसोबत भारतातील ग्रॅच्युइटी नियमांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत.

Pravin Dabholkar | Nov 25, 2025, 02:10 PM IST
New Gratuity Rules: नवीन कामगार संहितेच्या अंमलबजावणीसोबत भारतातील ग्रॅच्युइटी नियमांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. हे बदल लाखो निश्चित मुदतीच्या, कंत्राटी आणि इतर कर्मचाऱ्यांना फायदा देतील, ज्यामुळे सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरता वाढेल.

नवीन कामगार संहिता

New Gratuity Rules contract workers to full time workers Personal Finance Marathi News

केंद्र सरकारने 29 जुने कामगार कायदे एकत्रित करून चार नवीन संहिता लागू केल्या आहेत - वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 आणि OSHWC संहिता 2020. याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण वाढवणे, प्रक्रिया सुलभ करणे आणि उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे आहे. विशेषतः सामाजिक सुरक्षा संहितेमुळे ग्रॅच्युइटी, पीएफ आणि ESI सारखे लाभ एकत्रित झाले आहेत.

ग्रॅच्युइटी पात्रता कालावधी कमी

New Gratuity Rules contract workers to full time workers Personal Finance Marathi News

पूर्वी ग्रॅच्युइटीसाठी 5 वर्षे सतत सेवा आवश्यक होती. नवीन नियमांनुसार, निश्चित मुदतीच्या (फिक्स्ड टर्म) कर्मचाऱ्यांसाठी ही कालावधी फक्त 1 वर्षापर्यंत कमी झाली आहे. यामुळे एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या करारावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता तात्काळ ग्रॅच्युइटी मिळू शकेल.

समान हक्क

New Gratuity Rules contract workers to full time workers Personal Finance Marathi News

कंत्राटी कामगारांना आता मुख्य नियोक्ता (प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर) कडून कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांइतकीच ग्रॅच्युइटी मिळेल. यापूर्वी कंत्राटदारावर अवलंबून असल्याने अनेकदा लाभ मिळत नव्हता. आता मुख्य कंपनीला जबाबदारी घ्यावी लागेल, ज्यामुळे कंत्राटी कामगारांची आर्थिक सुरक्षा वाढेल.

प्रो-राटा ग्रॅच्युइटीची तरतूद

New Gratuity Rules contract workers to full time workers Personal Finance Marathi News

निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी आता सेवेच्या कालावधीप्रमाणे (प्रो-राटा) मोजली जाईल. उदाहरणार्थ, 14 महिन्यांच्या करारावर काम केल्यास 1 वर्षाच्या सेवेनुसार संपूर्ण ग्रॅच्युइटी मिळेल, ज्यामुळे कमी कालावधीतही फायदा होईल.

कोणाला विशेष फायदा?

New Gratuity Rules contract workers to full time workers Personal Finance Marathi News

कापड, उत्पादन आणि निर्यात उद्योगांतील फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांना आता ग्रॅच्युइटीसोबत पीएफ, ESI आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळतील. हे बदल या क्षेत्रातील लाखो कामगारांना थेट फायदा देतील, ज्यामुळे त्यांची नोकरीची स्थिरता वाढेल आणि शोषण कमी होईल.

ग्रॅच्युइटीचा उद्देश

New Gratuity Rules contract workers to full time workers Personal Finance Marathi News

ग्रॅच्युइटी ही दीर्घकालीन सेवेची दखल घेणारी एकमुचती रक्कम आहे, जी 1972 च्या पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अॅक्ट अंतर्गत दिली जाते. नवीन संहितेमुळे ही सामाजिक सुरक्षेचा भाग झाली असून, ती निवृत्ती, राजीनामा किंवा करार संपल्यावर मिळते. याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आधार देणे आहे.

ग्रॅच्युइटी कशी मोजाल?

New Gratuity Rules contract workers to full time workers Personal Finance Marathi News

ग्रॅच्युइटी = (शेवटच्या महिन्याचा मूळ पगार + महागाई भत्ता) × 15 / 26 × एकूण सेवा वर्षे. नवीन नियमांनुसार, 'वेतन'ची व्याख्या विस्तारित झाली असल्याने (मूळ पगार + 50% अतिरिक्त घटक), ही रक्कम पूर्वीपेक्षा जास्त होईल. उदाहरणार्थ, ₹50000 मासिक पगार असल्यास 1 वर्षासाठी सुमारे ₹28846 मिळू शकते.

कर सवलत

New Gratuity Rules contract workers to full time workers Personal Finance Marathi News

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी पूर्णपणे करमुक्त आहे, तर खासगी क्षेत्रात ₹20 लाखांपर्यंत करमुक्त आहे. त्यापेक्षा जास्त रक्कम आयकर स्लॅबनुसार कर लागू होईल. नवीन नियमांमुळे वाढलेल्या रकमेमुळे कर्मचाऱ्यांना जास्त बचत होईल, पण कर नियोजन आवश्यक आहे.

इतर लाभ

New Gratuity Rules contract workers to full time workers Personal Finance Marathi News

नवीन संहितेमुळे ग्रॅच्युइटीसोबत पीएफ योगदान वाढेल (कंपनीला मूळ पगाराच्या 50% रक्कम राखणे बंधनकारक), वार्षिक आरोग्य तपासणी मोफत होईल आणि महिलांसाठी समान वेतनाची हमी आहे. गिग वर्कर्स आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सलाही सामाजिक सुरक्षा लागू होईल.

परिणाम

New Gratuity Rules contract workers to full time workers Personal Finance Marathi News

हे बदल 40 कोटी कामगारांना प्रभावित करतील, ज्यामुळे नोकरीची सुरक्षा, थेट भर्ती वाढेल आणि कंत्राटीकरण कमी होईल. मात्र, कंपन्यांना पगार धोरणे अपडेट करावी लागतील. कर्मचाऱ्यांनी करार तपासून घ्यावेत आणि लाभ मागावेत, ज्यामुळे आर्थिक स्थिरता मजबूत होईल.

