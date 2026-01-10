English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • फोटो
  • ना वरळी, ना ठाणे, ना गोरेगाव... हा आहे मुंबईतला सर्वाधिक Returns देणारा परिसर; इथं घरांचे दर 22% वाढले

ना वरळी, ना ठाणे, ना गोरेगाव... 'हा' आहे मुंबईतला सर्वाधिक Returns देणारा परिसर; इथं घरांचे दर 22% वाढले

Real Estate News Houses Price: घर खरेदी आणि विक्रीच्या माध्यमातून सर्वाधिक परतावा देणारा मुंबईतील परिसर कोणता आहे ठाऊक आहे का? मागील पाच वर्षात इथल्या घरांनी किती परतावा दिलाय पाहून तुम्हाला धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. त्याबद्दल जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Jan 10, 2026, 08:49 AM IST
1/10

सर्वाधिक रिटर्नस देणारा एरिया कोणता?

homesinmumbai

मुंबईमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्रात सर्वाधिक रिटर्नस देणारा एरिया कोणता? असा प्रश्न विचारला तर अनेकजण दक्षिण मुंबईतील कुलाबा, वरळी वगैरे सारख्या भागांची नावं घेतील. मात्र इथली घर महाग आहेत. पण रिअल इस्टेटमधील रिटर्न्सचा विचार केल्यास या भागाला मागे टाकणारा एक परिसर सध्या चर्चेत आहे. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

2/10

पाच वर्षात बदललं चित्र

homesinmumbai

नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ आणि अटल सेतू यांसारखे महत्त्वपूर्ण विकास प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आता सरत्या पाच वर्षात नवी मुंबई येथील मालमत्तांच्या दरात तब्बल २२ टक्क्यांची वाढ झाल्याची माहिती बांधकाम उद्योगाचा अभ्यास करणाऱ्या एका सर्वेक्षण कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणाद्वारे स्पष्ट झाली आहे.

3/10

2020 मध्ये किती होता दर?

homesinmumbai

2020 मध्ये या नवी मुंबईच्या विविध भागांत सरासरी प्रति चौरस फूट दर हे 14 हजार 800 रुपये इतके होते.   

4/10

आता सरासरी दर किती?

homesinmumbai

या दरांत वाढ होत आता तेथील सरासरी दर हे 18 हजार 100 रुपये इतके झाले आहेत.   

5/10

लोकांनी घरं घेण्यास सुरुवात केली

homesinmumbai

नवी मुंबईमध्ये अटल सेतू आणि विमानतळ हे महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर, तसेच ते कधी पूर्णत्वास जातील याची माहिती टप्प्याटप्प्याने पुढे आल्यानंतर अनेक लोकांनी नवी मुंबईत घर घेण्यास प्राधान्य दिल्याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.

6/10

कोणत्या परिसराला सर्वाधिक पसंती?

homesinmumbai

ग्राहकांनी घर घेण्यासाठी प्रामुख्याने वाशी, कौपरखेरणे, सीवूड आदी परिसराला पसंती दिल्याचे देखील दिसून आले आहे.   

7/10

वेगवेगळ्या कंपन्या

homesinmumbai

नवी मुंबईत आजच्या घडीला माहिती तंत्रज्ञान, बायोटेक्नॉलॉजी, लॉजिस्टिक अशा विविध क्षेत्रांतील कार्यालये आहे.   

8/10

यांची नवी मुंबईला पसंती

homesinmumbai

त्यामुळे या नामांकित कंपन्यांत काम करणाऱ्या लोकांनी देखील नवी मुंबईत घर घेण्यास पसंती दिल्याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.

9/10

एका वर्षात किती रिटर्नस मिळाले?

homesinmumbai

घेण्यास प्राधान्य दिल्याचे मत नमूद करण्यात आले आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण बाब अशी की, 2024 ते 2025 या एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये तेथील दरात 4 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.  

10/10

सर्वाधिक वेगाने परतावा देणारा परिसर

homesinmumbai

त्यामुळेच नवी मुंबई हा घरांमध्ये सर्वाधिक वेगाने परतावा देणारा परिसर ठरत असून मुंबई उपनगरामधील अनेकजण आता गुंतवणुकीसाठी नवी मुंबईकडे वळत आहेत. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

