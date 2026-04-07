  • New Labor Law: कर्मचाऱ्यांना शिल्लक सुट्ट्यांचे मिळणार पैसे, बॉसने सुट्टी नाकारली तरी फायदा तुमचाच; नव्या कायद्यात काय?

नव्या कामगार कायदे 2026 (OSH कोड) नुसार कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा मिळणार आहे. उरलेल्या सुट्ट्या आता वाया जाणार नाहीत.

Pravin Dabholkar | Apr 07, 2026, 03:47 PM IST
New Labor Law: नव्या कामगार कायदे 2026 (OSH कोड) नुसार कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा मिळणार आहे. उरलेल्या सुट्ट्या आता वाया जाणार नाहीत.

New Labor Law Employees to Receive Payment for Unused Leave

New Labor Law: नव्या कामगार कायदे 2026 (OSH कोड) नुसार कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा मिळणार आहे. उरलेल्या सुट्ट्या आता वाया जाणार नाहीत. यापूर्वी फक्त निवृत्तीवेळी पैसे मिळत होते, आता वर्षभरातच मिळतील. या फायद्यांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

उरलेल्या सुट्ट्या थेट कॅश

आता तुम्ही न वापरलेल्या सुट्ट्यांचे पैसे वर्षाच्या शेवटी रोख मिळवू शकता. एकही दिवस वाया जाणार नाही.

निवृत्तीपर्यंत वाट बघावी लागणार नाही

 पूर्वी सुट्ट्यांचे पैसे फक्त नोकरी सोडताना किंवा रिटायरमेंटवेळी मिळायचे. आता दरवर्षी मिळतील.

दरवर्षी अतिरिक्त सुट्ट्यांचे पैसे

 वर्षात जास्त सुट्ट्या उरल्या तर त्या कॅश करून घेता येतील. पैसे थेट बँकेत येतात.

कमीत कमी १८० दिवस काम केल्यावर सुट्टी

 ६ महिने (१८० दिवस) काम केलं की तुम्हाला अर्जित सुट्टी (earned leave) मिळण्याचा अधिकार.

३० दिवसांपर्यंत सुट्टी पुढे नेता येते

 एका वर्षात कमावलेल्या ३० दिवसांपर्यंत सुट्टी पुढच्या वर्षी carry forward करता येते.

३० दिवसांपेक्षा जास्त सुट्टी कॅश

 ३० दिवसांपेक्षा अधिक उरलेली सुट्टी वर्षाच्या शेवटी पैसे म्हणून मिळते. ती वाया जात नाही.

सुट्टी नाकारली तरीही पैसे

 तुम्ही सुट्टी मागितली आणि कंपनीने दिली नाही तर त्या दिवसांचे पैसे वर्षाच्या अखेरीस मिळतात.

नोकरी सोडताना पूर्ण पैसे

 नोकरी बदलताना, सोडताना किंवा निवृत्तीवेळी सर्व उरलेल्या सुट्ट्यांचे पूर्ण पैसे मिळतात (मर्यादा नाही). कर्मचाऱ्यांसाठी खरी लॉटरी मानली जात आहे.

'अट तुझी, जागा माझी'; 'वडापाव गर्ल' चंद्रिका दिक्षितला रात्र सोबत घालवण्यासाठी 50 लाखांची ऑफर, ती म्हणाली 'मी तुम्हाला....'

Birthday Special: लहानपणापासूनच अंध असलेल्या खेळाडूने केलं संघाचे नेतृत्व, पटकावला पद्मश्री पुरस्कार; जाणून घ्या प्रेरणादायी प्रवास

मुंबई, नागपूरसह महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी LPG संदर्भात महत्त्वाची बातमी! PNG कनेक्शन न घेतल्यास 30 जूननंतर...

अर्शदीप सिंगची गर्लफ्रेंड असल्याची चर्चा असलेली ‘मिस्ट्री गर्ल’ आहे तरी कोण? एका स्टोरीमुळे चर्चेला उधाण

