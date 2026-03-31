English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • New Labour Laws: कामाचे तास,ओव्हरटाईम अन् पगाराचे नियम बदलले, नव्या कामगार कायद्याचा तुमच्यावर कसा परिणाम?

New Labour Laws: कामाचे तास,ओव्हरटाईम अन् पगाराचे नियम बदलले, नव्या कामगार कायद्याचा तुमच्यावर कसा परिणाम?

New Labour Laws:: 1 एप्रिल 2026 रोजी देशभरात लागू होणार आहेत. यामुळे कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास, ओव्हरटाईम, पगार आणि सुरक्षा यात मोठे बदल होणार आहेत.

Pravin Dabholkar | Mar 31, 2026, 02:05 PM IST
twitter
1/8

New Labour Laws: कामाचे तास,ओव्हरटाईम अन् पगाराचे नियम बदलले, नव्या कामगार कायद्याचा तुमच्यावर कसा परिणाम?

New Labour law Effective from 1st April Formulated by the India Govt

New Labour Laws:: 1 एप्रिल 2026 रोजी देशभरात लागू होणार आहेत. यामुळे कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास, ओव्हरटाईम, पगार आणि सुरक्षा यात मोठे बदल होणार आहेत.  हे नियम कामगारांना अधिक संरक्षण देतील आणि उद्योगांना सोपे करतील, असे सरकारने म्हटलंय.

twitter
2/8

4 नवे कोड एकत्रित

New Labour law Effective from 1st April Formulated by the India Govt

आधी 44 वेगवेगळे जुने कामगार कायदे होते. आता ते ४ मुख्य कोडमध्ये सोपे केले आहेत. वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि वर्कप्लेस संहिता याचा समावेश आहे. यामुळे नियम समजणे आणि पाळणे सोपे होईल.

twitter
3/8

कामाचे तास कसे राहतील?

New Labour law Effective from 1st April Formulated by the India Govt

दिवसाला 8 तास आणि आठवड्यात 48 तास काम करावे लागेल – यात काहीही बदल नाही. पण आता कंपन्या ‘फ्लेक्सिबल वर्किंग’ वापरू शकतील. म्हणजे काही दिवस जास्त काम केले तर दुसऱ्या दिवशी लवकर सुट्टी घेता येईल. यामुळे काम आणि विश्रांतीचा समतोल साधता येईल.

twitter
4/8

ओव्हरटाईमसाठी नवे नियम

New Labour law Effective from 1st April Formulated by the India Govt

अतिरिक्त काम केल्यास योग्य मोबदला म्हणजेच ओव्हरटाईम पे देणे अनिवार्य आहे. नियम आता अधिक पारदर्शक आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे होतील. कर्मचारी आणि कंपनी दोघांनाही फायदा होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

twitter
5/8

पगार आणि वेतनाच्या नियमांमध्ये बदल

New Labour law Effective from 1st April Formulated by the India Govt

समान काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना समान पगार द्यावा लागेल. ओव्हरटाईमसाठीही योग्य रक्कम देणे बंधनकारक आहे. यामुळे भेदभाव कमी होईल आणि पगार व्यवस्था न्याय्य होईल.

twitter
6/8

सामाजिक सुरक्षा सर्वांना मिळणार

New Labour law Effective from 1st April Formulated by the India Govt

आता कोट्यवधी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल. गिग वर्कर्स म्हणजे उबर, स्विगी चालक, फ्रीलान्सर्स आणि असंघटित क्षेत्रातील मजूर यांचाही समावेश आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्यांनाही सरकारी संरक्षण मिळेल. हे पहिल्यांदाच घडणार आहे.

twitter
7/8

महिलांसाठी आणि 40+ कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष सुविधा

New Labour law Effective from 1st April Formulated by the India Govt

महिलांना सुरक्षिततेसह रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी मिळेल. समान कामासाठी समान पगार अनिवार्य. 40 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणी मिळेल. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा आणि आरोग्यावर विशेष लक्ष दिले जाईल.

twitter
8/8

तुमच्यावर काय परिणाम?

New Labour law Effective from 1st April Formulated by the India Govt

हे नवे नियम कर्मचारी आणि कंपनी यांच्यात संतुलन आणतील. कामगारांना अधिक सुरक्षा, लवचिकता आणि न्याय मिळेल. उद्योगांना नियम सोपे होतील. पुढील काही महिन्यांत हे बदल प्रत्यक्षात कसे काम करतील ते समजेल, पण हे भारतातील कामगार व्यवस्थेत मोठे परिवर्तन ठरेल.

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

GK : अंड शाकाहारी आहे की मांसाहारी? उत्तर पाहून म्हणाल हे तर ठाऊकच नव्हतं...

GK : अंड शाकाहारी आहे की मांसाहारी? उत्तर पाहून म्हणाल हे तर ठाऊकच नव्हतं...

Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी झाले? एक्साइज ड्युटी कमी केल्यानंतर दरांवर किती परिणाम? जाणून घ्या ताजे दर

Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी झाले? एक्साइज ड्युटी कमी केल्यानंतर दरांवर किती परिणाम? जाणून घ्या ताजे दर 9
3 कोटी रुपयांचा एक रन.. चेन्नईला पहिल्याच मॅचमध्ये एकाने नाही दोघांनी फसवलं? ₹360000000 वाया गेले?

3 कोटी रुपयांचा एक रन.. चेन्नईला पहिल्याच मॅचमध्ये एकाने नाही दोघांनी फसवलं? ₹360000000 वाया गेले? 11
Mahavir Jayanti Wishes in Marathi: 31 मार्च महावीर जयंती! सत्य आणि अहिंसेचा महामंत्र आणि मराठमोळ्या शुभेच्छा

Mahavir Jayanti Wishes in Marathi: 31 मार्च महावीर जयंती! सत्य आणि अहिंसेचा महामंत्र आणि मराठमोळ्या शुभेच्छा 9