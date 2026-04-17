English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • New Labour Law: आता 1 तास जास्त काम केल्यास तुमचा किती फायदा? कंपनीला सांगा ओव्हरटाईमचा नवा नियम!

New Labour Law: आता 1 तास जास्त काम केल्यास तुमचा किती फायदा? कंपनीला सांगा ओव्हरटाईमचा नवा नियम!

Overtime Rule India 2026: तुमची निश्चित ड्यूटी संपल्यानंतर अतिरिक्त काम करणे म्हणजे ओव्हरटाइम. आता 1 मिनिटही जास्त काम केले तरी ते ओव्हरटाइम मानले जाणार आहे.

Pravin Dabholkar | Apr 17, 2026, 07:22 PM IST
twitter
1/11

Overtime Rule India 2026: नवीन लेबर कोड 2026 नुसार तुमची रोजची 8 किंवा 9 तासांची ड्यूटी संपल्यानंतर 1 तासही अतिरिक्त काम केल्यास कंपनीला तुमच्या बेसिक सॅलरीच्या दुप्पट पैसे द्यावे लागतील. हा नियम पूर्णपणे अनिवार्य असून याचा थेट तुमच्या खिशावर परिणाम होणार आहे.

twitter
2/11

ओव्हरटाइम म्हणजे नेमके काय?

तुमची निश्चित ड्यूटी (सामान्यतः 8-9 तास) संपल्यानंतर अतिरिक्त काम करणे म्हणजे ओव्हरटाइम. आता 1 मिनिटही जास्त काम केले तरी ते ओव्हरटाइम मानले जाणार आहे. यामुळे काम आणि पैसे यांचा योग्य तोल साधला जाणार आहे.

twitter
3/11

ओव्हरटाइमचे पैसे देणे अनिवार्य का?

नव्या कायद्यानुसार कंपनीला ओव्हरटाइमचे पैसे देणे कायद्याने सक्तीचे आहे. पूर्वी कंपन्या जास्त काम करवूनही पूर्ण पैसे देत नव्हत्या, आता हे शक्य नाही.

twitter
4/11

कंपनी पैसे द्यायला नकार देऊ शकते का?

नाही. कंपनी ओव्हरटाइमचे पैसे द्यायला नकार देऊ शकत नाही. नकार दिल्यास ते कायद्याचे उल्लंघन ठरेल आणि कंपनीवर कारवाई होऊ शकते.

twitter
5/11

पैसे कशावरून मोजले जातात?

ओव्हरटाइमची गणना फक्त बेसिक सॅलरी वरून होते. सीटीसी, एचआरए किंवा इतर भत्ते यात गणले जात नाहीत. म्हणजे तुमची ग्रॉस सॅलरी नव्हे, तर फक्त बेसिक भागावर दुप्पट रक्कम मिळेल.

twitter
6/11

आठवड्यात किती तास काम?

सामान्य कामाचे साप्ताहिक मर्यादा 48 तास आहे. यापेक्षा जास्त काम केल्यास ओव्हरटाइम लागू होते. एका दिवसात काम + ओव्हरटाइम मिळून जास्तीत जास्त 12 तास पर्यंतच काम करता येईल.

twitter
7/11

1 तास ओव्हरटाइमचा किती फायदा?

1 तास जास्त कामाच्या 2 तासांच्या बेसिक सॅलरी एवढे पैसे. म्हणजे तुमची 1 तासाची बेसिक सॅलरी ₹62.50 असेल तर ओव्हरटाइमसाठी ₹125 मिळतील.

twitter
8/11

उदाहरणासह गणना

समजा तुमची मासिक बेसिक सॅलरी 15 हजार रुपये आहे. 1 दिवसाची सॅलरी = ₹15000 ÷ 30 = ₹500.  1 तासाची सॅलरी = ₹500 ÷ 8 = ₹32.5   ओव्हरटाइम = ₹62.5 × 2 = ₹125 प्रति तास. CTC ₹35000 असले तरी फक्त बेसिकवर गणना असेल.

twitter
9/11

कर्मचाऱ्यांना याचा काय फायदा?

जास्त काम केल्यास जास्त पैसे मिळाल्याने आता फुकटचे काम संपणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे शोषण थांबणार आहे. खासकरून फॅक्टरी, IT, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील लोकांना मोठा फायदा होणार आहे. महिन्याची कमाई वाढून काम-जीवन संतुलन सुधारणार आहे.

twitter
10/11

कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?

कंपन्या आता ओव्हरटाइम कमी करवण्याचा प्रयत्न करतील. एचआर धोरणे बदलतील, जास्त कर्मचारी नेमतील किंवा कामाचे तास व्यवस्थित नियोजित करतील. यामुळे कंपन्यांना जास्त खर्च येणार आहे.

twitter
11/11

कर्मचाऱ्यांनी काय करावे?

दररोज कामाचे तास नोंदवा. एचआर विभागाकडून नवीन ओव्हरटाइम पॉलिसी विचारून घ्या.  पैसे न मिळाल्यास तक्रार करा. कायद्याने तुमचा हक्क आहे.  यामुळे जास्त काम फ्रीमध्ये होणार नाही. जितके काम तितकेच किंवा दुप्पट पैसे मिळतील.

twitter
पुढील
अल्बम

8th Pay Commission Big Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांना 75 लाख ग्रॅच्युटी अन् थेट 67 टक्के पेन्शन वाढ? मोठी अपडेट समोर!

पुढील अल्बम

