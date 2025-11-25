English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
In Hand Salary कमी होणार पण...; 'या' श्रेत्रातील 58 लाख भारतीय कर्मचाऱ्यांना बसणार फटका

New Labour Laws Imapct: नव्या कामगार कायद्यांचा केवळ कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होणार नसून कंपन्यांनाही आता या नव्या नियमांनुसार मोठे बदल करावे लागणार आहेत. हे बदल नेमके काय आहेत आणि त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो हे पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Nov 25, 2025, 07:10 AM IST
1/9

In Hand Salary कमी होणार पण...; 'या' श्रेत्रातील 58 लाख भारतीय कर्मचाऱ्यांना बसणार फटका

newlabourlaw

नव्या कर्मचारी कायद्यांचा सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांबरोबरच कंपन्यांवर कोणता परिणाम होणार आहे हे आपण या गॅलरीमधून समजून घेणार आहेत. नव्या कायद्यांमुळे कोणते बदल होतील यावर नजर टाकूयात...

2/9

कंपन्यांच्या पगाराच्या खर्चात वाढ

newlabourlaw

नवीन कामगार कायदा लागू झाल्याने भारतातील आयटी कंपन्यांच्या पगाराच्या खर्चात किमान 10 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते, असा अंदाज आहे. कायद्यातील बदलांमुळे या क्षेत्रातील काही कमतरता दूर होण्यास मदत होईल, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

3/9

मोफत आरोग्य तपासणी हा एक मोठा खर्च

newlabourlaw

कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य मोफत आरोग्य तपासणी हा एक मोठा खर्च आता कंपन्यांसमोर असेल. टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आणि एचसीएलमधील कर्मचाऱ्यांची लक्षणीय संख्या मध्यम स्तरीय आहे. त्यामुळे त्यांची वार्षिक वैद्यकीय तपासणी करावी लागणार आहे.

4/9

कंपन्यांची चिंता काय?

newlabourlaw

नवीन कामगार कायदा देशाच्या आयटी आणि आयटी सेवा क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. यात कामाची वेळ, ओव्हरटाईम, कल्याण आणि कागदपत्रांबाबत कठोर नियम आणले जात आहेत.

5/9

कंपन्यांचे खर्च वाढतील

newlabourlaw

पगाराच्या या विस्तारित व्याख्येमुळे पीएफ, ग्रॅच्युइटी आणि रजा लाभांशी संबंधित खर्च वाढतील. यामुळे भारतात वेतन खर्चात अंदाजे 5 ते 10 टक्के वाढ होईल, याची चिंता कंपन्यांना आहे. 

6/9

नोकरीची शास्वती पण...

newlabourlaw

नव्या नियमांमुळे मोठ्या प्रमाणात कामावरून काढून टाकता येणार नाही आणि रीस्किलिंग फंडमध्ये योगदान देण्यासारख्या जबाबदाऱ्याही घ्याव्या लागणार आहेत.

7/9

कायद्याच्या चौकटीत राहावे लागेल

newlabourlaw

मोठ्या नियोक्त्यांना आदेश, तक्रार प्रक्रिया आणि डिजिटल वागणूक नियमांद्वारे कायद्याच्या चौकटीत राहावे लागेल.

8/9

निवृत्ती लाभ वाढतील

newlabourlaw

कंपनीच्या सीटीसीच्या किमान अर्ध्यापर्यंत बेसिक पे वाढवल्याने, बेसिक पेशी जोडलेले पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसारखे निवृत्ती लाभ वाढतील.

9/9

इन हँड पगार होणार कमी

newlabourlaw

टेक-होम पे म्हणजेच इन हँड पगार कमी असेल, परंतु निवृत्तीचा खर्च जास्त असेल, ज्यामुळे आयटी कंपन्यांचा खर्च वाढेल. यामुळे कंपन्यांच्या चिंता वाढतील, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या 54 ते 58 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

